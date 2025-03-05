Çoğunluk "Hayır" Dedi: Vatandaşlara "Bedava Hacca Gönderseler Gider misiniz?" Sorusu Soruldu

İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti, maddi ve fiziksel durumu elverişli olan Müslümanlara farz kabul ediliyor. Peki, bedava hacca gitmek farz sayılır mı? @kanal.dunya isimli sosyal medya hesabında yayınlanan bir sokak röportajında vatandaşlara “Bedava hacca gönderseler gider misiniz?” sorusu yöneltildi ve verilen yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.