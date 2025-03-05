Çoğunluk "Hayır" Dedi: Vatandaşlara "Bedava Hacca Gönderseler Gider misiniz?" Sorusu Soruldu

İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti, maddi ve fiziksel durumu elverişli olan Müslümanlara farz kabul ediliyor. Peki, bedava hacca gitmek farz sayılır mı? @kanal.dunya isimli sosyal medya hesabında yayınlanan bir sokak röportajında vatandaşlara “Bedava hacca gönderseler gider misiniz?” sorusu yöneltildi ve verilen yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.
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Vatandaşların çoğu, "Hayır" yanıtı vererek hacca gitmek istemediklerini dile getirdi.
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İlginç diyalogların yaşandığı röportajda bir vatandaş, şeytanın insanın içinde olduğunu savunarak cennetin ve cehennemin dünyada olduğunu, ahiretin ise olmadığını söyledi.
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kadınlar niye gitsin orada kadın kaçırma olayları var 1990 yılında hacca giden kadın 2017 yılında anca hayatta olduğu ortaya çıktı https://tr.euronews.com/20... Devamını Gör
dindar olacağız derken dinden soğuttu bu iktidar , ellini sallasan imam hatip onlarda memur olarak kadroya,
https://tr.euronews.com/2017/02/15/muge-anli-nin-aradigi-hacda-kacirilan-fahire-kara-nin-film-gibi-hikayesi