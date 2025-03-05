Nişanlısını İnternetten Sipariş Etmiş Gibi Yorumlayan Kadın: "Paketlemesi Mükemmeldi"

Sevgilinizi anlatırken genellikle en olumlu yönlerinden bahsetmek istersiniz, ancak onu internetten sipariş ettiğiniz bir ürün gibi yorumlamayı hiç düşündünüz mü? İşte tam da bunu yapan çiftin videosu kısa sürede gündem oldu. Eğlenceli ve samimi içerikleriyle tanınan @bearshoney0 kullanıcı isimli çiftin paylaşımında Gizem isimli içerik üreticisi, nişanlısı Murat'ı bir ürün gibi değerlendirerek takipçilerini kahkahaya boğdu.
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Videoda, nişanlısının suya dayanıklılığından, paketleme kalitesine, taşınabilirliğinden şarj süresine kadar birçok detay mizahi bir dille değerlendirildi.
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Çiftin 18 yaşlarından beri birlikte olduğu bilinirken, bu esprili paylaşım sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve takipçilerden büyük beğeni topladı.
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