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Nişanlısını İnternetten Sipariş Etmiş Gibi Yorumlayan Kadın: "Paketlemesi Mükemmeldi"

Nişanlısını İnternetten Sipariş Etmiş Gibi Yorumlayan Kadın: "Paketlemesi Mükemmeldi"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
05.03.2025 - 10:12

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Sevgilinizi anlatırken genellikle en olumlu yönlerinden bahsetmek istersiniz, ancak onu internetten sipariş ettiğiniz bir ürün gibi yorumlamayı hiç düşündünüz mü? İşte tam da bunu yapan çiftin videosu kısa sürede gündem oldu. Eğlenceli ve samimi içerikleriyle tanınan @bearshoney0 kullanıcı isimli çiftin paylaşımında Gizem isimli içerik üreticisi, nişanlısı Murat'ı bir ürün gibi değerlendirerek takipçilerini kahkahaya boğdu.

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Videoda, nişanlısının suya dayanıklılığından, paketleme kalitesine, taşınabilirliğinden şarj süresine kadar birçok detay mizahi bir dille değerlendirildi.

Videoda, nişanlısının suya dayanıklılığından, paketleme kalitesine, taşınabilirliğinden şarj süresine kadar birçok detay mizahi bir dille değerlendirildi.

Ancak, ürünün kullanma kılavuzu olmadığı için çözüm sürecinin tam 8 yıl sürdüğünü belirtti!

Çiftin 18 yaşlarından beri birlikte olduğu bilinirken, bu esprili paylaşım sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve takipçilerden büyük beğeni topladı.

Çiftin 18 yaşlarından beri birlikte olduğu bilinirken, bu esprili paylaşım sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve takipçilerden büyük beğeni topladı.

Siz olsaydınız sevgilinize kaç puan verirdiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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