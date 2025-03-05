Venüs Retrosu Başladı! Astrolog Tuğba Karadayı, Eski Sevgilisi Dönecek Burçları Açıkladı

Astrolojide aşk, ilişkiler, güzellik ve finans konularını yöneten Venüs, retrosu sırasında geçmişle yüzleşme ve yeniden değerlendirme süreçlerini tetikliyor. Peki, bu dönemde eski sevgililer de geri dönecek mi? Astrolog Tuğba Karadayı’ya göre mart ayında başlayan Venüs Retrosu, bazı burçların eski aşklarına kapıyı yeniden aralayabileceğini gösteriyor.