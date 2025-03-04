Arı Poleni Ne İşe Yarıyor? Sosyal Medya Kullanıcısı Günlük Rutin İçin 5 Maddeyi Sıraladı!

Günlük alışkanlıklar sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri. Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine günlük rutine eklenmesi gereken 5 maddeyi sıraladı, ancak listede yer alan bazı öneriler oldukça ilginçti.
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Genç kız, ilk olarak arı poleni tüketmenin vücuda faydalı olduğunu ve ilginç etkiler yarattığını belirtti.
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Ardından göbeğe Hint yağı sürmenin ve düzenli kolajen tüketmenin önemini vurguladı.
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