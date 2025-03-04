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Arı Poleni Ne İşe Yarıyor? Sosyal Medya Kullanıcısı Günlük Rutin İçin 5 Maddeyi Sıraladı!

Arı Poleni Ne İşe Yarıyor? Sosyal Medya Kullanıcısı Günlük Rutin İçin 5 Maddeyi Sıraladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
04.03.2025 - 14:32

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Günlük alışkanlıklar sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri. Bir sosyal medya kullanıcısı, takipçilerine günlük rutine eklenmesi gereken 5 maddeyi sıraladı, ancak listede yer alan bazı öneriler oldukça ilginçti.

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Genç kız, ilk olarak arı poleni tüketmenin vücuda faydalı olduğunu ve ilginç etkiler yarattığını belirtti.

Genç kız, ilk olarak arı poleni tüketmenin vücuda faydalı olduğunu ve ilginç etkiler yarattığını belirtti.

Ardından göbeğe Hint yağı sürmenin ve düzenli kolajen tüketmenin önemini vurguladı.

Ardından göbeğe Hint yağı sürmenin ve düzenli kolajen tüketmenin önemini vurguladı.

Listeye eklediği diğer maddeler de kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti. Peki, sizce bu maddeler günlük rutine eklenmeli mi? Sizin olmazsa olmaz alışkanlıklarınız neler?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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