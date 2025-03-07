Kadın Ustalar Sanayide Ezber Bozdu: Oto Tamirciliğinde Erkeklere Taş Çıkartıyorlar!

İzmir’de oto tamircisi Dilek Bağkesen ve oto lastik tamircisi Miray Konanlar, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor! Eşlerinden öğrendikleri tamirciliği ustalık seviyesine taşıyan iki kadın, sanayideki varlıklarıyla önce şaşırtıyor, sonra takdir topluyor.
Karşıyaka’da yaşayan Miray Konanlar, yıllarca fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra 3 yıl önce eşiyle birlikte oto lastik tamiri dükkanı açtı. İzmir 1. Sanayi Sitesi’nin tek kadın oto tamircisi olan Dilek Bağkesen ise tamirciliğe, çocukken ağabeyinin pantolonlarını fırçalamaktan kaçınırken başladı!
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Miray Konanlar, başlangıçta sadece lastiklere hava basarken, zamanla kamyon tekerleklerini bile ustalıkla söküp takacak seviyeye geldi.
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2003’te evlendikten sonra eşinin yanında tamir işine giren Dilek Bağkesen, sanayide artık ustalığını kanıtlamış durumda.
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