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Kadın Ustalar Sanayide Ezber Bozdu: Oto Tamirciliğinde Erkeklere Taş Çıkartıyorlar!

Kadın Ustalar Sanayide Ezber Bozdu: Oto Tamirciliğinde Erkeklere Taş Çıkartıyorlar!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 16:30 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 16:44

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İzmir’de oto tamircisi Dilek Bağkesen ve oto lastik tamircisi Miray Konanlar, erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor! Eşlerinden öğrendikleri tamirciliği ustalık seviyesine taşıyan iki kadın, sanayideki varlıklarıyla önce şaşırtıyor, sonra takdir topluyor.

Karşıyaka’da yaşayan Miray Konanlar, yıllarca fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra 3 yıl önce eşiyle birlikte oto lastik tamiri dükkanı açtı. İzmir 1. Sanayi Sitesi’nin tek kadın oto tamircisi olan Dilek Bağkesen ise tamirciliğe, çocukken ağabeyinin pantolonlarını fırçalamaktan kaçınırken başladı!

(DHA)

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Miray Konanlar, başlangıçta sadece lastiklere hava basarken, zamanla kamyon tekerleklerini bile ustalıkla söküp takacak seviyeye geldi.

Miray Konanlar, başlangıçta sadece lastiklere hava basarken, zamanla kamyon tekerleklerini bile ustalıkla söküp takacak seviyeye geldi.

Mesleğe eşine destek olmak için başladığını belirten Konanlar, 'Şimdi otomobilden kamyona kadar her aracın lastik tamirini yapabiliyorum' diyerek başarısını anlattı.

2003’te evlendikten sonra eşinin yanında tamir işine giren Dilek Bağkesen, sanayide artık ustalığını kanıtlamış durumda.

2003’te evlendikten sonra eşinin yanında tamir işine giren Dilek Bağkesen, sanayide artık ustalığını kanıtlamış durumda.

'Cırcır anahtar sesi hoşuma gidince başladım' diyen Bağkesen, zamanla mekanik işlerde ustalaştığını ve artık bir aracın motorunu komple söküp takabildiğini söyledi.

Bağkesen, 'Müşterilerimiz eşleriyle ve çocuklarıyla rahatça gelebiliyor, onlarla aile gibi olduk. Kadınların yapamayacağı iş yok' diyerek kadınların her alanda başarılı olabileceğinin altını çizdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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