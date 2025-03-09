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Kafede Piyano ve Kemanın Boş Durduğunu Gören Müzisyenlerden Sürpriz Performans!

Kafede Piyano ve Kemanın Boş Durduğunu Gören Müzisyenlerden Sürpriz Performans!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 20:13

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Müzik, hayatımızın her anında yanımızda. Bazen konserlerde, bazen yalnızken kulaklıklarımızda, bazen sokaklarda, bazen ise bir vapurda… Ancak bu defa kafede oturan müşteriler, beklemedikleri bir müzik şöleniyle karşılaştı. Video, @hero.of.piano isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

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Kafede oturan müzisyenler, piyano ve kemanın boş olduğunu fark edip oturanlara minik bir müzik şöleni yapmaya karar verdi.

Kafede oturan müzisyenler, piyano ve kemanın boş olduğunu fark edip oturanlara minik bir müzik şöleni yapmaya karar verdi.

Piyano ve kemanın sesleriyle şarkılar çalmaya başlayan müzisyenler, müşterilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Müşteriler, bir anda duydukları müzikle şaşkına dönerken ortaya çıkan renkli anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Müşteriler, bir anda duydukları müzikle şaşkına dönerken ortaya çıkan renkli anlar izleyenlerin içini ısıttı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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