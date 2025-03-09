Kafede Piyano ve Kemanın Boş Durduğunu Gören Müzisyenlerden Sürpriz Performans!

Müzik, hayatımızın her anında yanımızda. Bazen konserlerde, bazen yalnızken kulaklıklarımızda, bazen sokaklarda, bazen ise bir vapurda… Ancak bu defa kafede oturan müşteriler, beklemedikleri bir müzik şöleniyle karşılaştı. Video, @hero.of.piano isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.