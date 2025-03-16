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Cumhurbaşkanı Adayı Olacağını Açıklayan Ekrem İmamoğlu'ndan Amedspor’a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Adayı Olacağını Açıklayan Ekrem İmamoğlu'ndan Amedspor’a Destek Mesajı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 20:09

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Son zamanlarda gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından halkla buluşmalarını sürdürüyor. İmamoğlu, bu buluşmaların sonuncusunu Diyarbakır'da gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun Amedspor'a verdiği destek mesajı gündeme damga vurdu.

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İmamoğlu'nun konuşması👇📹

İmamoğlu, “Elbette Amedspor’a da başarılar diliyorum. Amedspor şehre büyük bir heyecan katmıştır, Amedspor’u destekliyorum, gücüm yettikçe de destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, “Elbette Amedspor’a da başarılar diliyorum. Amedspor şehre büyük bir heyecan katmıştır, Amedspor’u destekliyorum, gücüm yettikçe de destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Ardından, Hakkari’deki kadın voleybolu ve Van’daki spor faaliyetlerini de takip ettiğini belirterek, tüm coğrafyayı takip ettiğini söyledi.

Amedspor’a farklı branşlarda, özellikle olimpik branşlarda atılım beklediğini belirtti.

Amedspor’a farklı branşlarda, özellikle olimpik branşlarda atılım beklediğini belirtti.

“Çünkü bu kardeşiniz olimpiyatları İstanbul’a getirecek. Orada Türkiye’nin her yerinden olimpiyat şampiyonu istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Adam Adama

Mansur baskan secilmeliydi...

Gökhan Öktem

seçilmeden heryeri oynamaya basladi