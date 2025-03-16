Cumhurbaşkanı Adayı Olacağını Açıklayan Ekrem İmamoğlu'ndan Amedspor’a Destek Mesajı

Son zamanlarda gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından halkla buluşmalarını sürdürüyor. İmamoğlu, bu buluşmaların sonuncusunu Diyarbakır'da gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun Amedspor'a verdiği destek mesajı gündeme damga vurdu.
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İmamoğlu'nun konuşması👇📹
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İmamoğlu, “Elbette Amedspor’a da başarılar diliyorum. Amedspor şehre büyük bir heyecan katmıştır, Amedspor’u destekliyorum, gücüm yettikçe de destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.
Amedspor’a farklı branşlarda, özellikle olimpik branşlarda atılım beklediğini belirtti.
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seçilmeden heryeri oynamaya basladi