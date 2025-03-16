Psikolog Merve Başıbüyük Anlattı: Askerlik Erkekler İçin Neden Huzur Dolu?

Erkeklerin askerlik dönemini 'hayatımın en huzurlu zamanı' olarak nitelendirdiğini sıkça duyarız. Bu süreçte, birlikte zorlukları aşma, düzenli bir yaşam sürme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulma, onları motive eder. Dahası, görev bilincinin ve vatan hizmetinin kutsallığının, bu süreci daha da kıymetli kılması da etkendir. Ancak, bu durumun altında yatan sebep ne olabilir? @pskmervebasibuyuk, erkeklerin askerlik döneminde neden bu kadar rahat hissettiklerini bizler için açıkladı.