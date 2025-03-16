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Psikolog Merve Başıbüyük Anlattı: Askerlik Erkekler İçin Neden Huzur Dolu?

Psikolog Merve Başıbüyük Anlattı: Askerlik Erkekler İçin Neden Huzur Dolu?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 17:25

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Erkeklerin askerlik dönemini 'hayatımın en huzurlu zamanı' olarak nitelendirdiğini sıkça duyarız. Bu süreçte, birlikte zorlukları aşma, düzenli bir yaşam sürme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulma, onları motive eder. Dahası, görev bilincinin ve vatan hizmetinin kutsallığının, bu süreci daha da kıymetli kılması da etkendir. Ancak, bu durumun altında yatan sebep ne olabilir? @pskmervebasibuyuk, erkeklerin askerlik döneminde neden bu kadar rahat hissettiklerini bizler için açıkladı.

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Başıbüyük'e göre askerlik, kişilere katı bir düzen sunduğundan belirsizlikleri ortadan kaldırıyor.

Başıbüyük'e göre askerlik, kişilere katı bir düzen sunduğundan belirsizlikleri ortadan kaldırıyor.

Psikoloğun anlatımına göre, sabah kaçta uyanacaklarını, ne yiyeceklerini, hangi görevleri yapacaklarını bilmeleri, onların düşünmesi gereken konuları en aza indiriyor. Kendi başlarına karar almak yerine, verilen görevleri tamamlamaları yeterli oluyor ve boş vakitlerinde kafaları rahat oluyor.

Psikolog Başıbüyük, bu durumun günlük hayatta da uygulanabileceğini belirtti.

Psikolog Başıbüyük, bu durumun günlük hayatta da uygulanabileceğini belirtti.

'Biz de kendi hayatımızın komutanı olabiliriz. Yapmak istediklerimize bir rutin belirlersek, geriye kalan zamanımızın tadını daha iyi çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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