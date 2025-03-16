Aşırı Kilosu Nedeniyle Yürümekte Zorlanan Duman İsimli Tatlı Köpek Pilates ve Yüzme ile Zayıflıyor!

Kaynak: https://www.iha.com.tr/ankara-haberle...
Bazı köpekler, çeşitli nedenlerle aşırı kilo alabilirler. Özellikle sokak köpeklerinin düzensiz ve dengesiz beslenmeleri, onları obezite riskiyle karşı karşıya bırakır. Bu durumun bir örneği de Duman adlı köpek oldu.
Aşırı kilosu nedeniyle hareket etmekte zorlanan Duman, 55 kilogram ağırlığında ve sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ancak Duman'ın durumu, veterinerler ve hayvan eğitmenlerinin özel bir spor programı ile düzelmeye başladı. Bu özel program, Duman'ın kilo vermesine yardımcı olmak için pilates ve çeşitli egzersizleri içeriyor. Bu sayede Duman, sağlığına kavuşma yolunda önemli adımlar atıyor.
(DHA)
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İşte Duman isimli köpeğin sevimli videosu👇📹
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Sokakta fazla beslenmesi sonucu aşırı kilo alan ve yaşına bağlı olarak kalp rahatsızlığı, bel fıtığı ve yürüme güçlüğü çeken Duman için uzmanlar özel bir tedavi süreci başlattı.
Belirli saatlerde diyet mamalarla beslenen köpek, kısa yürüyüşlerle desteklenerek egzersiz sürecine adapte ediliyor.
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