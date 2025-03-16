Aşırı Kilosu Nedeniyle Yürümekte Zorlanan Duman İsimli Tatlı Köpek Pilates ve Yüzme ile Zayıflıyor!

Bazı köpekler, çeşitli nedenlerle aşırı kilo alabilirler. Özellikle sokak köpeklerinin düzensiz ve dengesiz beslenmeleri, onları obezite riskiyle karşı karşıya bırakır. Bu durumun bir örneği de Duman adlı köpek oldu.

Aşırı kilosu nedeniyle hareket etmekte zorlanan Duman, 55 kilogram ağırlığında ve sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ancak Duman'ın durumu, veterinerler ve hayvan eğitmenlerinin özel bir spor programı ile düzelmeye başladı. Bu özel program, Duman'ın kilo vermesine yardımcı olmak için pilates ve çeşitli egzersizleri içeriyor. Bu sayede Duman, sağlığına kavuşma yolunda önemli adımlar atıyor.

(DHA)