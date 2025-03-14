Oyun Tutkusu Sınır Tanımıyor: Küçük Çocuğun Yaratıcı Direksiyon Seti Şaşkınlık Yarattı

Erkeklerin oyun oynamak için her daim yeni ve yaratıcı yöntemler buldukları bilinen bir gerçektir. Çocukluk dönemlerinde sokakta basit oyunlarla başlayan bu süreç, yetişkinlikle birlikte karmaşık strateji oyunlarına evrilir. Bu durum, bir çocuğun oyun oynarken sergilediği yaratıcılığın sosyal medyada viral hale gelmesiyle bir kez daha kanıtlandı. Çocuk, cep telefonunda oynadığı araba yarışı oyununu daha gerçekçi hale getirmek için düşük bütçeli bir direksiyon seti tasarladı.