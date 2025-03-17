Türk Tarihine Yolculuk: Yapay Zeka ile Canlandırılan Hükümdarlar Göz Kamaştırdı

Türk tarihinin büyük hükümdarları, yönetim becerileri, adalet anlayışları ve savaş alanlarındaki kahramanlıklarıyla unutulmaz izler bıraktılar. Peki, Yavuz Sultan Selim'den Fatih Sultan Mehmet'e, Emir Timur'dan Sultan Alparslan'a kadar dönemin en etkileyici Türk liderlerinin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi?

Bir içerik üreticisi, bu merakı gidermek için yapay zekayı kullanarak Türk hükümdarlarının görüntülerini yeniden canlandırdı. Bu etkileyici video, @yapayzekanineserleri adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.