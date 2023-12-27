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Tüm Planları İptal Edip Evde Rahatlamak İstemenize Sebep Olacak 15 Şey

etiket Tüm Planları İptal Edip Evde Rahatlamak İstemenize Sebep Olacak 15 Şey

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 15:28

Bazen siz de hiç evden çıkmayıp evinizin sıcak ve konforlu ortamının tadını çıkartmak istiyor musunuz? Evinizde geçirdiğiniz zamanın kalitesini, sizin de keyfinizi arttıracak 15 ürünü sizin için listeledik. Ortamı ısıtıp modunuzu yükseltecek 15 ürünü içerikte bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 27.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Obev - 8 Fonksiyonlu Dekoratif Saçak Led Sarkıt

1. Obev - 8 Fonksiyonlu Dekoratif Saçak Led Sarkıt

Her mekanı bir anda ısıtan görüntüsü ile çok seveceğiniz led lambalar, günün yorgunluğundan parlak ışıklara bakamayan okurlarımıza ilaç gibi gelecek.

Burada.

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2. Furmet Mobilya - Sallanan Dinlenme Koltuğu

2. Furmet Mobilya - Sallanan Dinlenme Koltuğu

Uzun bir günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak dinlenme koltuğu, 150 kg taşıma kapasitesine sahip. 

Burada bulabilirsiniz.

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3. Funien - Mantar Görünümlü Gece Lambası

3. Funien - Mantar Görünümlü Gece Lambası

Işığı otomatik olarak algılayıp kapanabilen bu gece lambası, loş ışığı ve sevimli görüntüsü ile favori lambanız olacak. Burada bulabilirsiniz.

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4. Jeebel - Alev Efektli Hava Nemlendirici

4. Jeebel - Alev Efektli Hava Nemlendirici

Fısıltı sessizliğinde çalışma özelliğine sahip bu nemlendirici, susuz kapanma özelliği ile güvenliğinizi her şeyin önünde tutuyor. Uçucu yağlar kullanarak havayı değiştirmenizi sağlayan cihaz burada.

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5. Crevent - Kahverengi Yumuşak Şönil Battaniye

5. Crevent - Kahverengi Yumuşak Şönil Battaniye

Sizi sıcacık tutacak, yumuşaklığı ile çok sevilen kahverengi şönil kumaş battaniye, 127x152 cm büyüklüğünde.

Burada bulabilirsiniz.

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6. Wavve - Antrasit Polar Battaniye

6. Wavve - Antrasit Polar Battaniye

Kış aylarında sıcak kalmanın en iyi yolu: hava geçirmeyen ve sıcak tutan bir polar battaniye. Basit ve şık tasarımı ile favoriniz olacak battaniye burada.

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7. Suewow - Fincan Isıtıcı

7. Suewow - Fincan Isıtıcı

Kupanın ağırlığını hissederek otomatik açılıp kapanan fincan ısıtıcı, 3 modu ile içeceklerinizin sürekli sıcak kalmasını sağlar.Burada.

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8. Focket - Mantar Şeklinde Hava Difüzörü

8. Focket - Mantar Şeklinde Hava Difüzörü

Bu eşsiz nemlendirici, atomizasyon modunu ve koku difüzyon derecesini kişiselleştirebilme özelliğiyle nem ve koku etkisini en üst düzeye çıkarıyor. Bulut ışıkları ve yağmur damlası difüzörlerinin mükemmel birleşimiyle, evinizde yağmur sesini simüle ederek rahat bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca, kullanımı kolay kontrol paneli ve güvenliği sağlayan özellikleri ile hem kullanışlı hem de güvenilir bir ürün.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Rain House - Mantar Kapaklı Demlikli Kupa

9. Rain House - Mantar Kapaklı Demlikli Kupa

Çıkarılabilir süzgeci sayesinde poşet çay olmadan da kullanılabilen bu kupalar, çay, süt, kahve ve meyve suyu gibi içecekler için idealdir.  Modunuzu yükseltecek ve dinlenirken size eşlik edecek sevimli kupa, burada.

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10. Mrisata - Bardak Tutucu Yastık

10. Mrisata - Bardak Tutucu Yastık

İçeceklerinizin sıcaklığını düşürmeyen ve yükseltmeyen özel yapıya sahip yastık, yatarken ya da otururken içeceklerinizi rahatça koltuğa koymanızı sağlar. 

Burada bulabilirsiniz.

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11. Cometx - Mum Isıtıcı Lamba

11. Cometx - Mum Isıtıcı Lamba

Mumlarınızı yakmadan da kokusunu yaymanızı sağlayan mum lambaları, mum alevinin sönmüş ya da sıçramış olması endişelerini ortadan kaldırıyor. Mum yakmanın yeni ve güvenli yolu olan mum lambası burada.

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12. Voluspa - Moso Bamboo Japonica Limited Edition Mum

12. Voluspa - Moso Bamboo Japonica Limited Edition Mum

Kokusuyla huzur bulacağınız, kavanozu ile ayrı bir dekor gibi görünen mum, Voluspa markasının en sevilen mumlarından Moso Bamboo. 100 saat yanma süresine sahip mum burada.

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13. Harcas - Anzid Bitki Standı

13. Harcas - Anzid Bitki Standı

Minimal döşenmiş bir eviniz varsa ve minimalliğini bozmadan birkaç bitki eklemek istiyorsanız, aradığınız bitki standı bu. Size huzur veren, bakarken dinlendiren bitkileri koyabileceğiniz stand burada.

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14. Emema - Kırlent Kılıfı

14. Emema - Kırlent Kılıfı

Ortamı daha yumuşak ve konforlu hale getirecek ürünlerden biri de şüphesiz kırlentler. Peluş çizgileri ile oldukça şık ve rahat görünen kırlent kılıfları burada.

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15. Alampia - Ahşap Ayaklı Lamba

15. Alampia - Ahşap Ayaklı Lamba

3 rafı sayesinde hem depolama alanı olarak kullanabilirsiniz, hem de loş ışığı ile ortamı aydınlatabilirsiniz. Kitap okuma köşenize harika bir dokunuş yapacağını düşündüğümüz lamba burada.

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