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A101'de Satışa Sunulan Samsung Galaxy Buds 2 Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket A101'de Satışa Sunulan Samsung Galaxy Buds 2 Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 10:01

28 Aralık 2023 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Samsung Galaxy Buds 2 özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 28 Aralık Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Samsung Galaxy Buds 2 Bluetooth Kulaklık modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 29.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

28 Aralık 2023 A101 İnternete Özel Aldın Aldın kataloğunu daha önce sizinle paylaşmıştık👇

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a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung Galaxy Buds 2, en çok dikkat çeken ürünlerden biri.

a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Samsung Galaxy Buds 2, en çok dikkat çeken ürünlerden biri.

Son derece kulanışlı olan Bluetooth kulaklıkların yaygın olduğu bu dönemde, birbirinden iyi özellikleri ile öne çıkan ve çok sevilen Samsung Galaxy Buds 2 kulaklığı beraber inceleyelim istedik.

Aramalarınızda sesiniz berrak bir şekilde iletilsin istiyorsanız Buds 2'nin mikrofonu sizi çok mutlu edecek.

Aramalarınızda sesiniz berrak bir şekilde iletilsin istiyorsanız Buds 2'nin mikrofonu sizi çok mutlu edecek.

Üç mikrofon ve dahili ses kayıt birimi sayesinde yüksek kaliteli çağrılar yapabilirsiniz. Bu teknoloji, makine öğrenme temelli bir çözümle birleşerek istenmeyen sesleri filtreler. Bu sayede, aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurarken daha net ve anlaşılır olabilirsiniz. Ayrıca, yuvarlak tasarımı rüzgarın olumsuz etkilerini en aza indirir, böylece dış mekanlarda bile çağrılarınızı daha net bir şekilde duyabilirsiniz.

Aktif gürültü azaltma özelliği ile sadece duymak istediklerinizi duyun.

Aktif gürültü azaltma özelliği ile sadece duymak istediklerinizi duyun.

Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi ile donatılmış çift mikrofonlu kulaklıklar, istenmeyen sesleri engelleyerek sizi müziğin, oyunların ve sesli kitapların büyülü dünyasına davet ediyor. Bu teknoloji, arka plan gürültüsünü %98'e kadar azaltma kapasitesine sahip, böylece dikkatinizi dağıtan seslerden uzaklaşıp, sevdiğiniz podcastlerin tadını çıkarabilirsiniz. Kulaklıkların iki gürültü kontrol özelliği bulunuyor: aktif gürültü kontrolü ve ortam sesi modu. Bu özellikler sayesinde, çevrenizdeki dış seslerin sohbetinize engel olmasını önleyebilirsiniz.

Seslerin, basların ve tizlerin ne kadar etkileyici olduğuna inanamayacaksınız.

Seslerin, basların ve tizlerin ne kadar etkileyici olduğuna inanamayacaksınız.

Galaxy Buds2'nin üç seviyeli ortam sesi seçeneği, isterseniz çevrenizdeki sesleri daha net algılamanızı, isterseniz de dış dünya ile bağlantınızı kesmenizi sağlar. Dinamik iki yönlü hoparlörü ile derin baslar ve net tizler sunar. Galaxy Buds2, altı farklı ekolayzır ayarı ile kişiselleştirilebilir bir ses deneyimi sunar. Böylece, size en uygun ve canlı ses perdesini bulmanız mümkün olur.

Uzun süreli pil ömrü ile öne çıkıyor.

Uzun süreli pil ömrü ile öne çıkıyor.

Bu kulaklıkların pil ömrü gerçekten etkileyici! Tek bir şarjla 5 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Ayrıca, tam dolu bir şarj kutusu ile bu süreyi 15 saat daha uzatabilirsiniz. Yani toplamda 20 saat boyunca müziğin ritmine kapılabilirsiniz.

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360 derece hissedilen sesler, şimdiye kadarki en iyi müzik deneyimini size yaşatacak.

360 derece hissedilen sesler, şimdiye kadarki en iyi müzik deneyimini size yaşatacak.

Dolby Head Tracking™ teknolojisi, müziği 360 derece etrafınıza yayarak sizi adeta üç boyutlu bir dinleme serüvenine çıkarıyor. Dolby Atmos® sayesinde sesler daha da ayrıntılı bir hale geliyor. Artık sadece dinlemekle kalmıyor, çevrenizdeki her şeyi hissedebiliyorsunuz. İki yollu dinamik hoparlörler sayesinde, güçlü baslardan berrak tizlere kadar tüm sesleri en keyifli haliyle deneyimleyebilirsiniz.

Taşıma kolaylığı ve kulağa iyi oturan yapısı ile oldukça konforlu.

Taşıma kolaylığı ve kulağa iyi oturan yapısı ile oldukça konforlu.

Galaxy Buds2, her biri sadece 5 gr. olan hafif tasarımıyla hareketli yaşam tarzınıza uyum sağlar. Üç farklı boyut seçeneği sunan silikon kulaklık uçları, en iyi gürültü engelleme deneyimi için kulağınıza tam uyum sağlar. Galaxy Wearable uygulamasındaki 'Kulaklık testi' özelliği ile en uygun pozisyonu kolayca bulabilirsiniz. Bu kulaklık, konfor ve kaliteyi bir arada sunarak müzik keyfinizi üst seviyeye taşır.

Diğer Samsung ürünleri ile kolayca entegre olup, geçiş yapabiliyor.

Diğer Samsung ürünleri ile kolayca entegre olup, geçiş yapabiliyor.

Samsung Galaxy cihazlarınız arasında otomatik geçiş özelliği ile işler artık daha kolay. Film keyfinizi tabletinizden, müzik zevkinizi telefonunuzdan sürdürün ve bunları ellerinizi kullanmadan gerçekleştirin. Samsung Buds 2 ile uyumlu akıllı bilekliğiniz, bileğinizden aktif gürültü engelleme özelliğini kontrol etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca, kalan pil seviyesini de bilekliğinizden kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Bluetooth Versiyon : Bluetooth v5.2 

  • Akıllı Telefon Uyumluluk Özelliği: Android 7.0 , 1.5 GB

  • Mikrofon Sayısı: 

  • Ambiyans Sesi: Evet

  • Aktif Ses Yalıtımı: Evet

  • Bluetooth ProfilleriA2DP, AVRCP, HFP

  • Sensörler: Akselerometre, Jiroskop Sensörü, Hall Sensörü, Yakınlık Sensörü, Dokunmatik Sensör, VPU (Ses Alma Birimi)

  • Kulaklık Boyutları (YxGxD): 20,9 x 17,0 x 21,1 mm 

  • Kulaklık Ağırlığı: 5,0 g

  • Kılıf Boyutları (YxGxD): 27,8 x 50,0 x 50,2 mm 

  • Kılıf Ağırlığı: 41,2 g

  • Kullanım Süresi (AOD kapalı): 5 Saat

  • Konuşma Süresi/Sesli Arama: 3,5 Saat 

  • Batarya Kapasitesi (Kulaklık): 61 mAh

  • Batarya Kapasitesi (Kılıf): 472 mAh

  • Bixby Bağlantısı: Evet

  • Kutu İçeriği: Şarj Kutusu, Kulaklık, Kulaklık uçları (S, M, L), Hızlı Başlangıç Kılavuzu, USB Kablosu

Samsung Galaxy Buds 2 hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Samsung Galaxy Buds 2 ile ilgili görüşleri:

Samsung Galaxy Buds 2 hakkında genel olarak olumlu yorumlar bulunuyor. İşte bazı kullanıcıların Samsung Galaxy Buds 2 ile ilgili görüşleri:

Samsung telefon kullanıyor iseniz cihaza uyumu ve kullanışlılığı harika. Bu fiyata alınabilecek iyi bir kulaklık.

Bu fiyat bandındaki alınabilecek en güzel ürünlerden bir tanesi. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özelliklerine bayıldım. Aktif gürültü engelleme özelliği açıldığında pek belli olmasa da kulaklık pasif bir şekilde sesi iyi derecede önlüyor. Uygulamada telefonla konuşurken şeffaf moda otomatik geçme özelliğinin bulunması çok iyi bir özellik olmuş. Yolda yürürken genelde telefonla konuştuğum için benim için çok faydalı bir özellik oldu. Mikrofonunu henüz tam olarak test etmedim. Kulaklığın kablosuz şekilde şarj olması da faydalı özellikler arasında ve pil ömrü gerçekten çok iyi.

Ürün gerçekten fiyatını fazlasıyla hak ediyor hatta fiyatına göre ucuz bile diyebilirim kulaklık piyasasında. Basları dengeli ve yeterli. Sesler berrak ve net. Ergonomik ve şık bir tasarımı da var. Her şeyiyle çok başarılı buldum. Telefonum da Samsung olduğu için ekosistem uyumu güzel çalışıyor. Tavsiye ederim.

Yorumlara bakarak aldım. Yorumlar aldatmadı haklı çıktı. Samsung telefonu olanlar kesin alsın uygulaması çok iyi. Ilk gün kullandım ses çok iyi .yorumlar aynen geçerli yorumlarda görmediğim tek eksik şeyi yazım. Çekiş kuvveti 2 duvar arkasını çekiyor. Odalarda ses kesilmeden müzik dinliyorum.

Ürünü alır almaz yorum yapmak istemedim. Biraz kullanıp deneyimlerimi anlatabileyim diye. Kulaklığı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum, ses kalitesi gayet güzel heleki bu fiyat bandındaki bir kulaklığa göre mikrofona gelecek olursak yaptığım telefon görüşmeleri vs ile deneyimlediğim kadarıyla mikrofonları gayet iyi iş çıkarıyor konuşurken dış gürültüler 2. Mikrofon tarafından engellenip karşıya sesiniz daha net ve temiz bir şekilde gidiyor. Şarj konusundaki deneyimlerim ise 1 saat gibi bir sürede kulaklıkların ve kutunun şarjı doluyor kulaklığı günlük hayatımda 5-6 saat gibi bir süre kullanıyorum ve beni 3-4 gün idare ediyor buda gayet başarılı (kablosuz şarj özelliğide mevcut). Malzeme kalitesi oldukça kaliteli. Boyutlarıda çok iyi ne çok büyük ne çok küçük. Hızlı bağlantı için ise Galaxy Wearable uygulaması cihazınızda yüklüyse eğer zaten kulaklığı ilk kutudan çıkardığınızda etkileşime giriyorlar ve bağlantı için ekrana bir pencere açılıyor ve kolayca bağlayabiliyorsunuz. Kulaklık özelliklerine gelecek olursak aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaf mod özellikleri harika çalışıyor. Aktif gürültü engellemedeki (ANC) deneyimlerim doğrultusunda dışarıdan gelen sesleri mikrofonları ile hepsini kesmese bile rahatsız edici sesler ortadan kalkıyor buda yeterli oluyor zaten. Şeffaf modunuda gayet güzel buldum dışarda yürürken veya herhangi bir yerde etrafı duymamız gerektiğinde mükemmel iş görüyor ve bu özellik düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 kademeden oluşuyor. Birazda Galaxy Wearable uygulamasından kulaklıkla yapabilceklerinizi anlatayım. Uygulamada ekolayzer mevcut bass güçlendirme, tiz güçlendirme, dinamik, net gibi seçenekler sunuyor. Ayrıca Galaxy Wearable ve SmartThings uygulamalarının birlikte çalışması ile kulaklıklarınızı bir yerde düşürdüğünüzde, kaybettiğinizde veya bulamadığınızda uygulamalarından kulaklıklarımız bul özelliğiyle bir ses çıkarabilir veya kulaklığın en son görüldüğü konuma ulaşabilirsiniz buda gayet başarılı ve güzel bir özellik olmuş.

Aradığınız Bluetooth kulaklığın Samsung Galaxy Buds 2 olduğuna karar verdiyseniz, dilerseniz Amazon güvencesiyle daha uygun fiyata buradan, Hepsiburada güvencesiyle de buradan alabilirsiniz.

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