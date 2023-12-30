A101'de Satışa Sunulan Samsung Galaxy Buds 2 Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Samsung telefon kullanıyor iseniz cihaza uyumu ve kullanışlılığı harika. Bu fiyata alınabilecek iyi bir kulaklık.

Bu fiyat bandındaki alınabilecek en güzel ürünlerden bir tanesi. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özelliklerine bayıldım. Aktif gürültü engelleme özelliği açıldığında pek belli olmasa da kulaklık pasif bir şekilde sesi iyi derecede önlüyor. Uygulamada telefonla konuşurken şeffaf moda otomatik geçme özelliğinin bulunması çok iyi bir özellik olmuş. Yolda yürürken genelde telefonla konuştuğum için benim için çok faydalı bir özellik oldu. Mikrofonunu henüz tam olarak test etmedim. Kulaklığın kablosuz şekilde şarj olması da faydalı özellikler arasında ve pil ömrü gerçekten çok iyi.

Ürün gerçekten fiyatını fazlasıyla hak ediyor hatta fiyatına göre ucuz bile diyebilirim kulaklık piyasasında. Basları dengeli ve yeterli. Sesler berrak ve net. Ergonomik ve şık bir tasarımı da var. Her şeyiyle çok başarılı buldum. Telefonum da Samsung olduğu için ekosistem uyumu güzel çalışıyor. Tavsiye ederim.

Yorumlara bakarak aldım. Yorumlar aldatmadı haklı çıktı. Samsung telefonu olanlar kesin alsın uygulaması çok iyi. Ilk gün kullandım ses çok iyi .yorumlar aynen geçerli yorumlarda görmediğim tek eksik şeyi yazım. Çekiş kuvveti 2 duvar arkasını çekiyor. Odalarda ses kesilmeden müzik dinliyorum.

Ürünü alır almaz yorum yapmak istemedim. Biraz kullanıp deneyimlerimi anlatabileyim diye. Kulaklığı yaklaşık 2 aydır kullanıyorum, ses kalitesi gayet güzel heleki bu fiyat bandındaki bir kulaklığa göre mikrofona gelecek olursak yaptığım telefon görüşmeleri vs ile deneyimlediğim kadarıyla mikrofonları gayet iyi iş çıkarıyor konuşurken dış gürültüler 2. Mikrofon tarafından engellenip karşıya sesiniz daha net ve temiz bir şekilde gidiyor. Şarj konusundaki deneyimlerim ise 1 saat gibi bir sürede kulaklıkların ve kutunun şarjı doluyor kulaklığı günlük hayatımda 5-6 saat gibi bir süre kullanıyorum ve beni 3-4 gün idare ediyor buda gayet başarılı (kablosuz şarj özelliğide mevcut). Malzeme kalitesi oldukça kaliteli. Boyutlarıda çok iyi ne çok büyük ne çok küçük. Hızlı bağlantı için ise Galaxy Wearable uygulaması cihazınızda yüklüyse eğer zaten kulaklığı ilk kutudan çıkardığınızda etkileşime giriyorlar ve bağlantı için ekrana bir pencere açılıyor ve kolayca bağlayabiliyorsunuz. Kulaklık özelliklerine gelecek olursak aktif gürültü engelleme (ANC) ve şeffaf mod özellikleri harika çalışıyor. Aktif gürültü engellemedeki (ANC) deneyimlerim doğrultusunda dışarıdan gelen sesleri mikrofonları ile hepsini kesmese bile rahatsız edici sesler ortadan kalkıyor buda yeterli oluyor zaten. Şeffaf modunuda gayet güzel buldum dışarda yürürken veya herhangi bir yerde etrafı duymamız gerektiğinde mükemmel iş görüyor ve bu özellik düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 kademeden oluşuyor. Birazda Galaxy Wearable uygulamasından kulaklıkla yapabilceklerinizi anlatayım. Uygulamada ekolayzer mevcut bass güçlendirme, tiz güçlendirme, dinamik, net gibi seçenekler sunuyor. Ayrıca Galaxy Wearable ve SmartThings uygulamalarının birlikte çalışması ile kulaklıklarınızı bir yerde düşürdüğünüzde, kaybettiğinizde veya bulamadığınızda uygulamalarından kulaklıklarımız bul özelliğiyle bir ses çıkarabilir veya kulaklığın en son görüldüğü konuma ulaşabilirsiniz buda gayet başarılı ve güzel bir özellik olmuş.