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Sıcak Bir Kış İçin Tercih Edebileceğiniz 5000 TL Altı Adidas Mont Modelleri

etiket Sıcak Bir Kış İçin Tercih Edebileceğiniz 5000 TL Altı Adidas Mont Modelleri

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
29.01.2024 - 13:29

Kış aylarının soğuğuna meydan okurken şıklığınızdan ödün vermek istemiyorsanız, Adidas'ın 5000 TL altı mont modelleri tam size göre. Hem kaliteli hem de tarz sahibi bu montlarla kışı sıcacık ve stil sahibi bir şekilde geçirebilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz Adidas mont modelleri:

Bu içerik 29.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/kisi-hem-sicaci...
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Adidas Ess 3S Mid D J Erkek Günlük Mont

Adidas Ess 3S Mid D J Erkek Günlük Mont

Soğuk havalarda sizi sıcak tutacak %80 ördek tüyü ve %20 kuş tüyü dolgulu bu mont, su geçirmez kaplamasıyla da yağmurlu günlerde yanınızda. Şıklığınızı tamamlayacak bu mont, %100 geri dönüştürülmüş polyesterden üretilmiş olmasıyla da çevre dostu bir seçenek sunuyor.

Linki burada.

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Adidas Ess L D H J Erkek Kuş Tüyü Dolgulu Su Tutmaz Mont

Adidas Ess L D H J Erkek Kuş Tüyü Dolgulu Su Tutmaz Mont

Kaliteli polyester malzemesi ve kuş tüyü dolgusuyla hem hafif hem de sıcak tutan bu mont, su tutmaz özelliğiyle yağışlı havalarda da ideal. Sarı rengiyle dikkat çeken bu model, şehir yaşamında tarzınızı yansıtmanız için mükemmel.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Adidas W Ess L D Ho J Kadın Günlük Mont

Adidas W Ess L D Ho J Kadın Günlük Mont

Sade tasarımı ve %80 ördek tüyü dolgusuyla soğuk havalarda hem şık hem de konforlu. Su itici kaplama özelliğiyle yağmurlu günlerde koruma sağlayan bu mont, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilerek sürdürülebilir moda anlayışını destekliyor.

Fiyatı 2.820 TL 

Linki burada.

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Adidas BSC 3S INS JKT Mont

Adidas BSC 3S INS JKT Mont

Outdoor ve şehir aktiviteleri için ideal olan bu mont, minimalist tasarımı ve özel sentetik yalıtımıyla soğuk havalarda sıcak tutuyor. 

Fiyatı 2.495,57 TL

Linki burada.

İlk defa riske girip satın aldım daha önce mağazada denedim ve daha düşük fiyatlı Amazon’dan sipariş verdim.

Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont

Adidas BSC 3S PUFFY HJ Mont

Günlük kullanım için ideal olan bu model, makinede yıkanabilir olması ve çıtçıtlı cepleriyle pratik ve kullanışlı. Sabah yürüyüşleri ve hafta sonu gezintileri için mükemmel bir seçenek.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Adidas W BSC PADDED J Mont

Adidas W BSC PADDED J Mont

Geniş ve rahat kesimiyle modern bir görünüm sunan bu mont, elastik manşetleri ve ayarlanabilir alt kısmıyla soğuk havalarda maksimum konfor sağlıyor.

Fiyatı 2.699 TL

Linki burada.

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Adidas BSC HOOD INS J Mont

Adidas BSC HOOD INS J Mont

Soğuk hava koşullarında üst düzey koruma ve konfor sunan bu model, günlük kullanım için ideal olan modellerden biri.

Linki burada.

Rengi fotoğraflarda görülenden biraz daha koyu ve kalıbı duruşu çok daha güzel. Son derece hafif, ne çok kalın nede ince tam ayarında bir kalınlıkta. 1.70 boy 78 kg M beden gayet rahat oldu. Yaklaşık 1 saat yağmur altında kullandım su almadı. 5 derece altında ekstra bir polar vs ile giyilebilir. İç cebi yok, yan cepler fermuarlı ve oldukça geniş. Kapüşon çıkmıyor. Boyunluk kısmı yüksek soğuktan iyi koruyor. Bu fiyata garip garip markalar benzer montları satıyorlar. Amazon prime ile oldukça iyi bir fiyata kaliteli bir Adidas alacaksınız bence kaçırmayın.

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Adidas Helionic Ho Jkt Erkek Günlük Mont

Adidas Helionic Ho Jkt Erkek Günlük Mont

Hem spor aktivitelerinde hem de günlük kullanımda şık ve modern bir görünüm sunan bu mont, makinede yıkanabilir olmasıyla pratik bir temizlik sunuyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Adidas Kapüşonlu Premium Slim Ceket Kadın

Adidas Kapüşonlu Premium Slim Ceket Kadın

Spor ve günlük şıklığı bir araya getiren bu mont, elde yıkanabilir olması ve slim fit tasarımıyla dikkat çekiyor. 

34 beden fiyatı 1.605,75 TL 

Linki burada.

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Adidas Erkek Varilite Mont Spor Ceket

Adidas Erkek Varilite Mont Spor Ceket

Katlanabilir yapısı ve hafif kuş tüyü yalıtımıyla soğuk havalarda mükemmel koruma sağlayan bu mont, her mevsim kullanıma uygun.

Linki burada.

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