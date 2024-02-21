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Apple Nihayet Yeniliğe Gidiyor: iPhone 16 Pro İlginç Kamera Tasarımıyla Şaşırttı!

Apple Nihayet Yeniliğe Gidiyor: iPhone 16 Pro İlginç Kamera Tasarımıyla Şaşırttı!

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:46

Yeni gelen bilgilere göre Apple, yıl sonunda tanıtacağı iPhone 16 serisinin Pro modellerinde yeni bir kamera haznesi tasarımına sahip olacak. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Apple'ın gelecek nesil akıllı telefon serisi iPhone 16 ailesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Apple'ın gelecek nesil akıllı telefon serisi iPhone 16 ailesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son gelen bilgilere göre şirketin iPhone 16 Pro modelleri için test ettiği prototiplerden birinde dikkat çekici bir kamera tasarımı bulunuyor.

Son gelen bilgilere göre şirketin iPhone 16 Pro modelleri için test ettiği prototiplerden birinde dikkat çekici bir kamera tasarımı bulunuyor.

Önceki haberlerde standart iPhone 16 modellerinin kamera düzeninde değişiklik yapılacağına dair ipuçları verilmişti.

Önceki haberlerde standart iPhone 16 modellerinin kamera düzeninde değişiklik yapılacağına dair ipuçları verilmişti.

Bunun yanı sıra iPhone 16 Pro modellerinin arka tasarımının benzer bir yapıda kalacağı düşünülüyordu ancak son iddialar Apple'ın 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Pro modeller için de tasarım değişikliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra iPhone 16 Pro modellerinin arka tasarımının benzer bir yapıda kalacağı düşünülüyordu ancak son iddialar Apple'ın 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Pro modeller için de tasarım değişikliği üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Sosyal medya platformu X üzerinde Majin Bu isimli bir kullanıcı iPhone 16 Pro'nun kamera düzeninde önemli bir tasarım değişikliğine gidileceğini ifade etti.

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Paylaşılan bilgilere göre Apple bu modeldeki tüm kameraları tek bir lens camı ile koruma fikrini test ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre Apple bu modeldeki tüm kameraları tek bir lens camı ile koruma fikrini test ediyor.

Majin Bu ayrıca bu tasarımın iPhone 16 Pro'da kullanılacak nihai tasarım olmayabileceğini, Apple'ın farklı tasarım testlerine devam ettiğini belirtti.

Majin Bu ayrıca bu tasarımın iPhone 16 Pro'da kullanılacak nihai tasarım olmayabileceğini, Apple'ın farklı tasarım testlerine devam ettiğini belirtti.

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