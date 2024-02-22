Sahte iPhone'larla Apple'ı Kandırıp Milyon Dolarları Götüren Uyanık Dolandırıcılar Yakalandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin uyruklu iki kişi tarafından Apple'a yönelik oldukça kurnaz bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirildi. Şirkete sahte iPhone'lar gönderip orijinallerini geri alan dolandırıcılar Apple'ı kandırmayı başardı. Detaylar içerikte. 👇

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