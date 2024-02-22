Sahte iPhone'larla Apple'ı Kandırıp Milyon Dolarları Götüren Uyanık Dolandırıcılar Yakalandı!
Sahte iPhone'larla Apple'ı Kandırıp Milyon Dolarları Götüren Uyanık Dolandırıcılar Yakalandı!
Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin uyruklu iki kişi tarafından Apple'a yönelik oldukça kurnaz bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirildi. Şirkete sahte iPhone'lar gönderip orijinallerini geri alan dolandırıcılar Apple'ı kandırmayı başardı. Detaylar içerikte. 👇
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ABD'de Çin vatandaşı iki kişi, Apple'a sahte iPhone'lar gönderip bunların yerine gerçek telefonlar alarak milyonlarca dolarlık bir dolandırıcılık gerçekleştirdi.
Haotian Sun ve Pengfei Xue isimli bu kişiler, sahte cihazları Hong Kong'dan temin edip Apple'ın servis hizmetlerini kullanarak arızalı gibi gösterdikleri bu telefonları gerçek iPhone'larla değiştirdiler.
Bu dolandırıcılık sürecinde yaklaşık 5000 sahte cihazın gönderildiği ve bu yolla Apple'ın yaklaşık 3 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.
Sun ve Xue, farklı kimlikler ve seri numaraları kullanarak Apple'ı aldatmayı başardı. Ayrıca yakalanmamak için sahte veya başkalarına ait posta adreslerini kullandıkları tespit edildi. Olayın soruşturmasını yürüten yetkililer bu iki kişi hakkında 20 yıl hapis cezası talep etti.
Benzer bir olay daha önce San Diego'da yaşanmış, Zhimin ve Zhiting Lao adlı kardeşler de aynı yöntemle dolandırıcılık yaparken yakalanmış ve 41 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Lao kardeşlerin dolandırıcılık sonucu elde ettikleri gerçek iPhone'ları farklı ülkelerde sattıkları ortaya çıkmıştı.
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