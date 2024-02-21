Yine Bir Deepfake Kurbanı: Podcast Sunucusu Bobbi Althoff'un Sahte Cinsel İçerikli Videosu Sızdırıldı!
Yine Bir Deepfake Kurbanı: Podcast Sunucusu Bobbi Althoff'un Sahte Cinsel İçerikli Videosu Sızdırıldı!
Kaynak: https://www.unilad.com/celebrity/news...
Yapay zekanın hayatımıza girmesi olumlu olarak pek çok yönde bizlere destek oluyor olabilir. Fakat bu yeniliğin negatif yönde kullanılması hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, geçtiğimiz ay ünlü şarkıcı Taylor Swift'in sahte ve cinsel içerikli bir videosunun oluşturulması üzerine herkes ayaklanmıştı. Ve sadece onun değil, Elon Musk, Sydney Sweeney ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin de sahte videoları bulunuyor. Şimdi ise Bobbi Althoff isimli bir podcast sunucusunun Deepfake videosunun sızdırılması, sosyal medyayı ve halkı ayaklandırdı. Detaylar👇
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Deepfake, çocuk istismarı materyalleri, ünlülerin pornografik videoları, intikam pornosu, sahte haberler, zorbalık ve finansal dolandırıcılık yaratmada potansiyel kullanımları nedeniyle baya bir yaygınlaştı.
Yani sadece ünlü isimlerin değil, sizin bile sahte bir Deepfake videonuz yapılabilir. Bu yüzden de sosyal medyayı kullanırken ve internet sitelerine tıklarken, araştırma yapmanız ve neyin ne olduğunu bilmeniz, güvenliğiniz için çok önemlidir.
Amerikalı podcast sunucusu Bobbi Althoff, kendi güvenliğini sağlamasına rağmen maalesef, bir Deepfake videosunun yapılması üzerine kurban gitti.
Geçtiğimiz hafta eski eşi Cory ile boşandıklarını açıklayan Althoff'un iki kızı var. 26 yaşındaki anne, son yıllarda genç bir anne olarak hayatını konu alan videolarıyla TikTok'ta viral olmuş durumda.
Geçen yıl, Charlie Puth, Wiz Khalifa ve Jason Derulo gibi isimlerle röportaj yaptığı Really Good Podcast'i sunmaya başladı. Sonrasında, Shaq, Offsett, Drake, Tyga ve Maluma gibi isimlerle podcast'lerine başarılı bir sunucu olarak devam etti.
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Ancak, Althoff'u şu anda popüler yapan neden tamamen podcast'iyle ilgili değil, cinsel ilişkiye girdiği bir sahte videosunun yayılması.
Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları, klibi kınadı ve Althoff'u savunmaya koştu. Herkes klibi 'iğrenç' olarak tanımladı.
Hatta bir hayranı Twitter'da şunları dedi:
Başka bir öfkeli kullanıcı şöyle yorum yaptı: "Kim Bobbi Althoff'un derin videosunu yaptı? Cidden iğrençsin."
Birçok kullanıcı da bu durum için acilen yasal tedbirler ve kararlar alınmasını talep etti. "Bobbi Althoff, Adin Ross, Rubi Rose ve Sydney Sweeney sızıntıları, Deepfake ve yapay zeka'nın etkileri konusunda herkesi endişelendirmelidir." ve "Bobbi Althoff videosu, Deepfake videolarının tehlikelerini hatırlatıyor." gibi yorumlar gecikmedi.
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Sosyal medya kullanıcıları, bu videonun eleştirisini yaparken, Deepfake görüntülerinin oluşturulmasını veya paylaşılmasını yasaklayan yasalar şu anda bulunmamaktadır.
Ancak, eleştirmenler ve bazı yasa yapıcılar değişim için baskı yapıyorlar ve Ocak 2024'te Florida Temsilcisi María Elvira Salazar dahil temsilciler, Yapay Zeka Sahte Kopyaları ve Yetkisiz Çoğaltmalar Yasası (No AI Fraud) Yapay Zeka Dolandırıcılığına Son Hareketi'ni önerdi.
Bu yasa, izin alınmadan herhangi bir kişinin 'dijital tasvirini' oluşturmanın yasa dışı olmasını sağlamayı amaçlıyor, kişi yaşasın veya ölmüş olsun. Aynı zamanda yasa, uygulama hem ses hem de görüntü kullanımını içerdiği için, insanları yapay zeka üretimi sahteciliğine karşı korumayı da amaçlıyor.
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