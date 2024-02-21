Yine Bir Deepfake Kurbanı: Podcast Sunucusu Bobbi Althoff'un Sahte Cinsel İçerikli Videosu Sızdırıldı!

Yapay zekanın hayatımıza girmesi olumlu olarak pek çok yönde bizlere destek oluyor olabilir. Fakat bu yeniliğin negatif yönde kullanılması hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin, geçtiğimiz ay ünlü şarkıcı Taylor Swift'in sahte ve cinsel içerikli bir videosunun oluşturulması üzerine herkes ayaklanmıştı. Ve sadece onun değil, Elon Musk, Sydney Sweeney ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin de sahte videoları bulunuyor. Şimdi ise Bobbi Althoff isimli bir podcast sunucusunun Deepfake videosunun sızdırılması, sosyal medyayı ve halkı ayaklandırdı. Detaylar👇