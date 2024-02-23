Akıllı Saat ve Yüzüklerin Kan Şekerini Ölçme Özelliğinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı!
Akıllı Saat ve Yüzüklerin Kan Şekerini Ölçme Özelliğinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı!
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Diyabet hastaları kan şekerlerini kontrol etmek için genellikle parmaklarını küçük bir iğne ile delerek kan örneği almayı gerektiren basit cihazlar kullanır.
Ancak bazı akıllı saat ve yüzüklerin kandaki glikoz miktarını ölçebileceği iddialarına rağmen Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu tür cihazların kandaki glikoz değerlerini ölçme veya tahmin etme yeteneğine ilişkin herhangi bir onay, izin veya hak tanımadığını açıkladı.
FDA'nın bu açıklamasıyla tüketicilere, hastalara ve bakıcılara, şeker takibi konusunda bu tür teknolojik ürünlerden kaçınmaları tavsiye ediliyor.
Mevcut durumda akıllı saatler veya yüzükler aracılığıyla deri altına girmeksizin veya kan örneği almadan şeker ölçümü yapmak mümkün değil.
Apple Watch ve Oura yüzük gibi ürünler, FDA onaylı diğer giyilebilir teknolojilerle birlikte kullanılarak kandaki glikoz seviyelerinin izlenmesine yardımcı olabiliyor ancak bu ürünler kendi başlarına bu ölçümü yapamıyor.
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Teknoloji devleri Apple ve Samsung, deri altına girmeden glikoz seviyesini tespit edebilecek teknolojiler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Apple’ın iğnesiz bir glikoz takip sistemi konsepti üzerinde çalıştığı bilinirken şirket, bu teknolojiyi akıllı saatler gibi küçük cihazlara entegre etme konusunda henüz bir çözüm bulamadı.
Samsung ise Galaxy Ring adını verdiği akıllı yüzüğü için benzer bir sistem üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor.
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