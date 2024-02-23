Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Akıllı Saat ve Yüzüklerin Kan Şekerini Ölçme Özelliğinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı!

Akıllı Saat ve Yüzüklerin Kan Şekerini Ölçme Özelliğinin Yalan Olduğu Ortaya Çıktı!

Samsung Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 13:40

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), iğne kullanımı veya kan örneği gerektirmeyen ancak kan şekerini ölçtüğünü iddia eden akıllı saat ve yüzüklerin güvenilir olmadığını açıkladı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Diyabet hastaları kan şekerlerini kontrol etmek için genellikle parmaklarını küçük bir iğne ile delerek kan örneği almayı gerektiren basit cihazlar kullanır.

Diyabet hastaları kan şekerlerini kontrol etmek için genellikle parmaklarını küçük bir iğne ile delerek kan örneği almayı gerektiren basit cihazlar kullanır.

Ancak bazı akıllı saat ve yüzüklerin kandaki glikoz miktarını ölçebileceği iddialarına rağmen Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu tür cihazların kandaki glikoz değerlerini ölçme veya tahmin etme yeteneğine ilişkin herhangi bir onay, izin veya hak tanımadığını açıkladı.

Ancak bazı akıllı saat ve yüzüklerin kandaki glikoz miktarını ölçebileceği iddialarına rağmen Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu tür cihazların kandaki glikoz değerlerini ölçme veya tahmin etme yeteneğine ilişkin herhangi bir onay, izin veya hak tanımadığını açıkladı.

FDA'nın bu açıklamasıyla tüketicilere, hastalara ve bakıcılara, şeker takibi konusunda bu tür teknolojik ürünlerden kaçınmaları tavsiye ediliyor.

FDA'nın bu açıklamasıyla tüketicilere, hastalara ve bakıcılara, şeker takibi konusunda bu tür teknolojik ürünlerden kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Mevcut durumda akıllı saatler veya yüzükler aracılığıyla deri altına girmeksizin veya kan örneği almadan şeker ölçümü yapmak mümkün değil.

Mevcut durumda akıllı saatler veya yüzükler aracılığıyla deri altına girmeksizin veya kan örneği almadan şeker ölçümü yapmak mümkün değil.

Apple Watch ve Oura yüzük gibi ürünler, FDA onaylı diğer giyilebilir teknolojilerle birlikte kullanılarak kandaki glikoz seviyelerinin izlenmesine yardımcı olabiliyor ancak bu ürünler kendi başlarına bu ölçümü yapamıyor.

Apple Watch ve Oura yüzük gibi ürünler, FDA onaylı diğer giyilebilir teknolojilerle birlikte kullanılarak kandaki glikoz seviyelerinin izlenmesine yardımcı olabiliyor ancak bu ürünler kendi başlarına bu ölçümü yapamıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Teknoloji devleri Apple ve Samsung, deri altına girmeden glikoz seviyesini tespit edebilecek teknolojiler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknoloji devleri Apple ve Samsung, deri altına girmeden glikoz seviyesini tespit edebilecek teknolojiler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Apple’ın iğnesiz bir glikoz takip sistemi konsepti üzerinde çalıştığı bilinirken şirket, bu teknolojiyi akıllı saatler gibi küçük cihazlara entegre etme konusunda henüz bir çözüm bulamadı.

Apple’ın iğnesiz bir glikoz takip sistemi konsepti üzerinde çalıştığı bilinirken şirket, bu teknolojiyi akıllı saatler gibi küçük cihazlara entegre etme konusunda henüz bir çözüm bulamadı.

Samsung ise Galaxy Ring adını verdiği akıllı yüzüğü için benzer bir sistem üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Samsung ise Galaxy Ring adını verdiği akıllı yüzüğü için benzer bir sistem üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?