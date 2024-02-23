Google Yapay Zekası Gemini'nin İnsan Resimleri Oluşturma Özelliğini Kullanımdan Kaldırdı
Google Yapay Zekası Gemini'nin İnsan Resimleri Oluşturma Özelliğini Kullanımdan Kaldırdı
Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini’nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki 'yanlışlıkların” ardından askıya aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD merkezli teknoloji şirketi, Gemini’nin beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmıştı.
Google, bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.
Alınan son kararla uygulamanın insan resimleri oluşturma özelliğini şu an için kullanımdan kaldırdı.
Yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda