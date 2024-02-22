Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Haklı mı Haksız mı? Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çocuklara Yönelik Tavsiyesi Kafa Karıştırdı

Haklı mı Haksız mı? Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çocuklara Yönelik Tavsiyesi Kafa Karıştırdı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
23.02.2024 - 00:09

Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, geçtiğimiz günlerde, yapay zekanın çarpıcı etkilerinden bahsetmişti. Yapay zekanın hayatımızın her köşesine sızmaya başladığını belirten Huang'ın bu konuda birçok önemli noktaya değindiği anlar yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

61 yaşındaki yönetici, teknoloji dünyasının önemli figürlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

61 yaşındaki yönetici, teknoloji dünyasının önemli figürlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Tayvan doğumlu Huang, 9 yaşında ABD'ye taşınmış. Lisans hayatını Oregon State University ile Stanford University'de elektrik mühendisliği okuyarak tamamlamış ve teknoloji dünyasına adım atmış.

Huang'un kurduğu Nvidia, teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu haline gelirken, şirketin hisselerinin yaklaşık %3,5'ine sahip olan Huang, 61 yaşında olmasına rağmen 60 milyar doların üzerinde bir servete sahip.

Huang'un kurduğu Nvidia, teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu haline gelirken, şirketin hisselerinin yaklaşık %3,5'ine sahip olan Huang, 61 yaşında olmasına rağmen 60 milyar doların üzerinde bir servete sahip.

Ayrıca, Huang'un eğitime olan katkıları da gözden kaçmıyor; hala düzenli olarak Oregon State University ve Stanford University'e milyonlarca dolar bağış yaptığı belirtiliyor.

Başarılı iş insanı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yapay zekanın toplumsal etkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Başarılı iş insanı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yapay zekanın toplumsal etkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Huang, 'Kulağa insanların hissettiklerinin tam tersi gibi gelecek. Son 10-15 yılda, neredeyse herkesin  size çocuklarınızın bilgisayar bilimleri öğrenmesinin hayati önem taşıdığını söylediğini hatırlayacaksınızdır. Herkes programlama öğrenmeli. Gerçek ise bunun tam tersi. Kimsenin programlama yapmasının gerekmeyecek. Programlamanın insan diliyle yapıldığı bir teknoloji üretmek bizim işimiz. Dünyadaki herkes artık bir programcı. Bu yapay zekânın bir mucizesi. İlk defa aradaki uçurumu kapattık, teknolojik fark tamamen kapandı.' ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen Huang'ın bu sözleri tartışma konusu oldu 👇

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?