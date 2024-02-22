Haklı mı Haksız mı? Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çocuklara Yönelik Tavsiyesi Kafa Karıştırdı
Haklı mı Haksız mı? Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çocuklara Yönelik Tavsiyesi Kafa Karıştırdı
Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, geçtiğimiz günlerde, yapay zekanın çarpıcı etkilerinden bahsetmişti. Yapay zekanın hayatımızın her köşesine sızmaya başladığını belirten Huang'ın bu konuda birçok önemli noktaya değindiği anlar yeniden gündem oldu.
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61 yaşındaki yönetici, teknoloji dünyasının önemli figürlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Huang'un kurduğu Nvidia, teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu haline gelirken, şirketin hisselerinin yaklaşık %3,5'ine sahip olan Huang, 61 yaşında olmasına rağmen 60 milyar doların üzerinde bir servete sahip.
Başarılı iş insanı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte yapay zekanın toplumsal etkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Sosyal medyada yeniden gündeme gelen Huang'ın bu sözleri tartışma konusu oldu 👇
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