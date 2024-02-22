Haklı mı Haksız mı? Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çocuklara Yönelik Tavsiyesi Kafa Karıştırdı

Huang, 'Kulağa insanların hissettiklerinin tam tersi gibi gelecek. Son 10-15 yılda, neredeyse herkesin size çocuklarınızın bilgisayar bilimleri öğrenmesinin hayati önem taşıdığını söylediğini hatırlayacaksınızdır. Herkes programlama öğrenmeli. Gerçek ise bunun tam tersi. Kimsenin programlama yapmasının gerekmeyecek. Programlamanın insan diliyle yapıldığı bir teknoloji üretmek bizim işimiz. Dünyadaki herkes artık bir programcı. Bu yapay zekânın bir mucizesi. İlk defa aradaki uçurumu kapattık, teknolojik fark tamamen kapandı.' ifadelerini kullanmıştı.