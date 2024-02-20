WhatsApp Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilik: Profil Fotoğrafınız Artık Daha Güvenli Olacak!
WhatsApp Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilik: Profil Fotoğrafınız Artık Daha Güvenli Olacak!
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Son dönemde sızan haberlere göre WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarını daha güvenli hale getirecek önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor.
Yapılacak bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların profil fotoğraflarını kaydetmek artık mümkün olmayacak.
WhatsApp yönetimi uzun zamandır bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor ve görünüşe göre bu güncelleme ile nihai bir çözüme ulaşmayı amaçlıyor.
Profil fotoğraflarının yanlış ellere düşmesi, kimlik hırsızlığından dolandırıcılığa kadar bir dizi suistimale yol açabiliyor.
Beta aşamasında olan bu yeni özellikle kullanıcılar bir başkasının profil fotoğrafını kaydetmeye çalıştıklarında bir uyarı mesajıyla karşılaşacaklar.
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Her ne kadar bu kısıtlamayı aşmanın yöntemleri bulunsa da teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bu engel aşılamaz görünüyor.
Şu anda WhatsApp kullanıcıları profil fotoğraflarını sadece rehberlerindeki kişilere gösterme seçeneğine sahip fakat güvenilir kabul edilen kişilerin bile güvenlik açıklarına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.
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