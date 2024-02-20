WhatsApp Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilik: Profil Fotoğrafınız Artık Daha Güvenli Olacak!

Son zamanlarda ortaya çıkan haberlere göre WhatsApp, kullanıcılarının profil fotoğraflarını daha güvenli kılmak için önemli bir güncelleme geliştiriyor. Bu güncelleme sayesinde kullanıcıların profil fotoğraflarını kaydetmek artık mümkün olmayacak. Detaylar içerikte. 👇

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