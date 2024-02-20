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WhatsApp Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilik: Profil Fotoğrafınız Artık Daha Güvenli Olacak!

WhatsApp Kullanıcılarını Sevindirecek Yenilik: Profil Fotoğrafınız Artık Daha Güvenli Olacak!

whatsapp
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 20:18

Son zamanlarda ortaya çıkan haberlere göre WhatsApp, kullanıcılarının profil fotoğraflarını daha güvenli kılmak için önemli bir güncelleme geliştiriyor. Bu güncelleme sayesinde kullanıcıların profil fotoğraflarını kaydetmek artık mümkün olmayacak. Detaylar içerikte. 👇

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Son dönemde sızan haberlere göre WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarını daha güvenli hale getirecek önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Son dönemde sızan haberlere göre WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarını daha güvenli hale getirecek önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Yapılacak bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların profil fotoğraflarını kaydetmek artık mümkün olmayacak.

Yapılacak bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların profil fotoğraflarını kaydetmek artık mümkün olmayacak.

WhatsApp yönetimi uzun zamandır bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor ve görünüşe göre bu güncelleme ile nihai bir çözüme ulaşmayı amaçlıyor.

WhatsApp yönetimi uzun zamandır bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor ve görünüşe göre bu güncelleme ile nihai bir çözüme ulaşmayı amaçlıyor.

Profil fotoğraflarının yanlış ellere düşmesi, kimlik hırsızlığından dolandırıcılığa kadar bir dizi suistimale yol açabiliyor.

Profil fotoğraflarının yanlış ellere düşmesi, kimlik hırsızlığından dolandırıcılığa kadar bir dizi suistimale yol açabiliyor.

Beta aşamasında olan bu yeni özellikle kullanıcılar bir başkasının profil fotoğrafını kaydetmeye çalıştıklarında bir uyarı mesajıyla karşılaşacaklar.

Beta aşamasında olan bu yeni özellikle kullanıcılar bir başkasının profil fotoğrafını kaydetmeye çalıştıklarında bir uyarı mesajıyla karşılaşacaklar.
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Her ne kadar bu kısıtlamayı aşmanın yöntemleri bulunsa da teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bu engel aşılamaz görünüyor.

Her ne kadar bu kısıtlamayı aşmanın yöntemleri bulunsa da teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için bu engel aşılamaz görünüyor.

Şu anda WhatsApp kullanıcıları profil fotoğraflarını sadece rehberlerindeki kişilere gösterme seçeneğine sahip fakat güvenilir kabul edilen kişilerin bile güvenlik açıklarına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Şu anda WhatsApp kullanıcıları profil fotoğraflarını sadece rehberlerindeki kişilere gösterme seçeneğine sahip fakat güvenilir kabul edilen kişilerin bile güvenlik açıklarına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir.

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