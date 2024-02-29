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Apple Vision Pro'yu Düğün Çekimlerinde Kullanan Yazılımcı Damat Tüm Ezberleri Bozdu

Apple Vision Pro'yu Düğün Çekimlerinde Kullanan Yazılımcı Damat Tüm Ezberleri Bozdu

Apple Apple Vision Pro
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
29.02.2024 - 11:51

Apple Vision Pro, teknoloji dünyasında büyük çığır açan ürünlerden bir tanesi oldu. Ürünü satın alan birçok kişi deneyimlerini paylaşırken düğününde gözlüğü takan damat gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://www.dexerto.com/tech/wedding-...
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Teknoloji gündemin en çok konuşulan konulardan bir tanesi, şüphesiz Apple Vision Pro'lar oldu.

Teknoloji gündemin en çok konuşulan konulardan bir tanesi, şüphesiz Apple Vision Pro'lar oldu.

Hayatımızı kolaylaştırırken daha önce görmediğimiz deneyimler yaşatan Apple Vision Pro, 'Black Mirror' hissi vermedi de değil.

Hayatımızı kolaylaştırırken daha önce görmediğimiz deneyimler yaşatan Apple Vision Pro, 'Black Mirror' hissi vermedi de değil.

Artık sağımıza solumuza baktığımızda Apple Vision Pro takan kişilerle karşılaşıyoruz. Gözlükle araç süren sosyal medya kullanıcısı bu kişilerden sadece biriydi.

Artık sağımıza solumuza baktığımızda Apple Vision Pro takan kişilerle karşılaşıyoruz. Gözlükle araç süren sosyal medya kullanıcısı bu kişilerden sadece biriydi.

Sahibinin taktığı Apple Vision Pro ile Ay'da yürüyüş yapan köpek de kısa süre önce çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Sahibinin taktığı Apple Vision Pro ile Ay'da yürüyüş yapan köpek de kısa süre önce çok konuşulmuştu hatırlarsanız.

Daha ne göreceğiz derken bir yazılım mühendisinin düğününde Apple Vision Pro taktığına şahit olduk.

Daha ne göreceğiz derken bir yazılım mühendisinin düğününde Apple Vision Pro taktığına şahit olduk.
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Damatlık aksesuarı olarak kullanılan Apple Vision Pro, gelinin çok hoşnut olduğu bir konu olmamış sanki?

Damatlık aksesuarı olarak kullanılan Apple Vision Pro, gelinin çok hoşnut olduğu bir konu olmamış sanki?

Sosyal medyada gündem olan düğün pozlarının ardından yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada gündem olan düğün pozlarının ardından yorumlar gecikmedi.
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Daha nelerle karşılaşacağız bakalım.🤔

Daha nelerle karşılaşacağız bakalım.🤔
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Yeni çeyizler belli oldu.

Yeni çeyizler belli oldu.
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Ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır...😂

Ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır...😂
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Siz pozlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz pozlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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