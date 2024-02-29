Üniversiteliler Bile Hatırlamaz! İnternete Dial-Up'la Bağlandığımız Çağlardan Hatırda Kalan Türk Web Siteleri
Üniversiteliler Bile Hatırlamaz! İnternete Dial-Up'la Bağlandığımız Çağlardan Hatırda Kalan Türk Web Siteleri
İnternete telefon hattı üzerinden, dial-up ile bağlandığımız zamanları hatırlıyorsanız muhtemelen çoktan çoluk çocuğa karışacak yaşlarınızı devirmişsinizdir. O çağlarda akıllarımıza kazınmış Türk internetinin efsane web sitelerini gelin birlikte hatırlayalım, hatırlamayanlara da öğretelim.
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"Kapat artık bilgisayarı, amcangille konuşacağım" veya "bu bilgisayar yüzünden telefon faturası kabarık gelirse sorarım sana" azarlarını en az bir kere işitmiş olanlar bunların arkasındaki mantığı da bilirler.
Bu arkaik çağlardan kalan ve hala akıllarımızın bir köşesinde duran internet sitelerini de unutabilmiş değiliz.
1. Bir nesil ilk online flörtleşmelerini burada yaşadı: Yonja
2. İnternetin cool çocukları hep buradaydı: 80630
3. Biz büyüdük ve kirlendi dünya: İtiraflar.com
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4. İnternet aleminin mizah dozunu tek başına karşılayan o site: Kahkaha.com
5. İsmiyle yanıltsa da içeride melek gibi insanların olduğu site: Cehennem.org
6. Pek çoğumuz için internetin ta kendisiydi: Mynet.com
7. Stres tuşunu çökertmek için dahi girerdik: Shockhaber.com
8. Noel, dayı ve Eminem'i aynı cümle içinde kullanınca yadırgamayanların favorisi: Grafi2000.com
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9. Karanlıkta yolumuza ışık tutan ulvi rehber: Arabul.com
10. İnternetin ilk fenomeni bu topraklardan çıkmıştı: Ikissyou.com
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