Üniversiteliler Bile Hatırlamaz! İnternete Dial-Up'la Bağlandığımız Çağlardan Hatırda Kalan Türk Web Siteleri

Ortada daha ne Facebook ne Twitter, hele hele Tinder vs. hiç yokken bizim Yonja'mız vardı! Şimdi gözümüze tost makinasıyla çekilmiş gibi görünse de o zamanlar acayip havalı gelen profil fotoğraflarımız, kendimiz hakkındaki en cool (ve biraz da abartılı) bilgilerimizi eklediğimiz profillerimizle ortamlara yılan gibi aktığımız Yonja bugün dahi internet kültürümüze etki eden pek çok jargonun doğduğu yer olarak aklımızda.