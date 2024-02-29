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Üniversiteliler Bile Hatırlamaz! İnternete Dial-Up'la Bağlandığımız Çağlardan Hatırda Kalan Türk Web Siteleri

Üniversiteliler Bile Hatırlamaz! İnternete Dial-Up'la Bağlandığımız Çağlardan Hatırda Kalan Türk Web Siteleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
29.02.2024 - 13:12

İnternete telefon hattı üzerinden, dial-up ile bağlandığımız zamanları hatırlıyorsanız muhtemelen çoktan çoluk çocuğa karışacak yaşlarınızı devirmişsinizdir. O çağlarda akıllarımıza kazınmış Türk internetinin efsane web sitelerini gelin birlikte hatırlayalım, hatırlamayanlara da öğretelim.

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"Kapat artık bilgisayarı, amcangille konuşacağım" veya "bu bilgisayar yüzünden telefon faturası kabarık gelirse sorarım sana" azarlarını en az bir kere işitmiş olanlar bunların arkasındaki mantığı da bilirler.

Başlıkta da belirttiğimiz üzere bırakın liselileri, üniversitelileri, bugün master yapanlar dahi hatırlamayabilir ancak bir zamanlar internete dial-up ile bağlanırdık. Bu da internet erişimi için sabit telefon hattını kullandığımız, sonuç olarak da telefon hattını meşgul etmemiz gerektiği anlamına geliyordu.

Bu arkaik çağlardan kalan ve hala akıllarımızın bir köşesinde duran internet sitelerini de unutabilmiş değiliz.

Bu arkaik çağlardan kalan ve hala akıllarımızın bir köşesinde duran internet sitelerini de unutabilmiş değiliz.

İnternetin ne olduğunu anlamaya çalıştığımız, bir yandan ise neredeyse tüm dünyanın bizimle aynı zamanlarda bu kuralsız ve görece düzensiz alemde gezindiği zamanlara damgasını vuran Türk web siteleri de özellikle ülkemizdeki kullanıcıların ortak hafızalarında yer etti. Gelin şimdi bir zaman tüneline girip internetin emekleme adımlarını attığı o yıllara ışınlanalım.

1. Bir nesil ilk online flörtleşmelerini burada yaşadı: Yonja

1. Bir nesil ilk online flörtleşmelerini burada yaşadı: Yonja

Ortada daha ne Facebook ne Twitter, hele hele Tinder vs. hiç yokken bizim Yonja'mız vardı! Şimdi gözümüze tost makinasıyla çekilmiş gibi görünse de o zamanlar acayip havalı gelen profil fotoğraflarımız, kendimiz hakkındaki en cool (ve biraz da abartılı) bilgilerimizi eklediğimiz profillerimizle ortamlara yılan gibi aktığımız Yonja bugün dahi internet kültürümüze etki eden pek çok jargonun doğduğu yer olarak aklımızda.

2. İnternetin cool çocukları hep buradaydı: 80630

2. İnternetin cool çocukları hep buradaydı: 80630

'Ya bu sayılı mayılı bi' site vardı neydi o' diye akıllarımızın köşesinden çekip çıkartmaya çalıştığımız 80630 üyelerine davetiye sistemiyle bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyordu. Hem davetiye sistemi, hem de 80630'un Etiler'in posta kodu olması onları hep 'internetin havalı çocukları' olarak hatırlamamızı sağlayacak.

3. Biz büyüdük ve kirlendi dünya: İtiraflar.com

3. Biz büyüdük ve kirlendi dünya: İtiraflar.com

Bir derdiniz var ve artık içinizde tutamıyor musunuz? Bir neslin imdadına kimileri ufkumuzu açan, kimileri üzen, kimilerine ise katıla katıla güldüğümüz itiraflar.com yetişiyordu. Anonim olarak internet alemi ile beğenmediğiniz saç kesiminizden yasak aşkınıza kadar her şeyi paylaşabileceğiniz bu platform daha sonrasında seçem itiraflardan oluşan bir kitaba dahi kavuşmuştu.

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4. İnternet aleminin mizah dozunu tek başına karşılayan o site: Kahkaha.com

4. İnternet aleminin mizah dozunu tek başına karşılayan o site: Kahkaha.com

Henüz her şeyin devasa platformlar üzerinden yürümediği o ilk zamanlarda gülmek istersek soluğu kahkaha.com'da alıyorduk. Taa 1999'da hayatımıza giren sitede karikatürlerden komik kesitlere ve görsellere, hatta insanlarla kaynaşabileceğimiz bir bölümden oynayabileceğiniz oyunlara kadar pek çok farklı içerik bulunuyordu.

5. İsmiyle yanıltsa da içeride melek gibi insanların olduğu site: Cehennem.org

5. İsmiyle yanıltsa da içeride melek gibi insanların olduğu site: Cehennem.org

İnternetin karanlık çağları derken mübalağa etmiyorduk zira pek çoğumuzun internet ve bilgisayarlar hakkındaki bilgisi çok kısıtlıydı. Bu konuda ise imdadımıza cehennem.org yetişiyordu. Forum mantığında olan site özellikle internet ve teknoloji hakkında üyelerin birbirleriyle yardımlaştığı ve çoğumuzun içinden çıkamadığı sorunlarına şıp diye yanıt aldığı hızır gibi bir platformdu.

6. Pek çoğumuz için internetin ta kendisiydi: Mynet.com

6. Pek çoğumuz için internetin ta kendisiydi: Mynet.com

Çoğumuz ilk mail adreslerini @mynet.com uzantısı ile açtı, sohbet odalarında vakit geçirdi ve gündemi buradan takip etti. Türk internet kullanıcıları için yeri apayrı olan Mynet o kadar kapsamlı bir içerik ve hizmet havuzuna sahipti ki çoğu zaman başka sitelere ihtiyacımız dahi yoktu. Bir nesil için direkt internet ile eş anlamlı olan Mynet bugün hala ayakta.

7. Stres tuşunu çökertmek için dahi girerdik: Shockhaber.com

7. Stres tuşunu çökertmek için dahi girerdik: Shockhaber.com

Haberleri ve olayları kendi matrak diliyle harmanlayarak kullanıcılara sunan ShockHaber alışılmışın hayli dışında bir çizgiye sahipti. Yeri geldiğinde kullanıcılarla dalga geçen ancak çok sevilen ve kendi jargonunu oluşturmayı başarmış olan site bugün maalesef aramızda değil.

8. Noel, dayı ve Eminem'i aynı cümle içinde kullanınca yadırgamayanların favorisi: Grafi2000.com

8. Noel, dayı ve Eminem'i aynı cümle içinde kullanınca yadırgamayanların favorisi: Grafi2000.com

Flash animasyonları ile kahkaha attığımız, bayıla bayıla izlediğimiz serilerin yeni bölümlerini yana yakıla beklediğimiz Grafi2000 internetin mizah dergisiydi. Daha sonrasında flash oyunları ve farklı işleri de tanıdığımız sitenin arkasında ise başarılı karikatürist, yazar ve komedyen Varol Yaşaroğlu vardı.

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9. Karanlıkta yolumuza ışık tutan ulvi rehber: Arabul.com

9. Karanlıkta yolumuza ışık tutan ulvi rehber: Arabul.com

İlk başta bir arama motoru gibi görünse de çalışma mantığı epey farklı olan arabul.com internetin antik çağlarında imdadımıza yetişiyordu. Farklı kategorilerdeki siteleri kendi içinde listeleyen ve isteyenin istediği konudaki içeriklere erişebilmesi için yol gösteren site adeta bir web haritasıydı.

10. İnternetin ilk fenomeni bu topraklardan çıkmıştı: Ikissyou.com

10. İnternetin ilk fenomeni bu topraklardan çıkmıştı: Ikissyou.com

Unutursak hakikaten kalbimiz kurusun! Bütün dünyaya 'i kiss you' diyerek öpücük yollayan, masa tenisine ve yeni insanlar tanımaya bayılan bir teknoloji aşığı olan Mahir Çağrı'nın kişisel internet sitesi o dönem ülkemiz sınırlarını da aşarak dünya çağında viral olmuş ve Çağrı'ya, daha doğrusu 'İnternet Mahir'e' David Bowie'den Julia Roberts'a kadar pek çok ünlü hayran da kazandırmıştı.

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