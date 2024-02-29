Uçan Taksiler Artık Hayal Değil: Çin'de Şehirler Arası İlk Uçuş Gerçekleşti!
Uçan Taksiler Artık Hayal Değil: Çin'de Şehirler Arası İlk Uçuş Gerçekleşti!
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Çin merkezli hava aracı üreticisi AutoFlight, elektrikle çalışan Dikey Kalkış ve İniş Aracı (eVTOL) ile ilgili önemli bir adım attı.
Şirket, "Prosperity" adını verdikleri bu aracın Guangdong eyaletindeki Zhujiang Nehri üzerinden Shenzhen ile Zhuhai şehirleri arasında ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.
Bu 20 dakikalık uçuş "dünyanın ilk şehirlerarası hava taksisi seferi" olarak nitelendiriliyor.
Deneme uçuşu sırasında araç herhangi bir pilot veya yolcu taşımadan Guangdong eyalet hükümeti tarafından belirlenen 100 VTOL güzergahından birini kullandı.
Altı pervaneli bir planör tasarımına sahip olan eVTOL maksimum 250 kilometre mesafeye kadar 5 kişiyi taşıyabilme kapasitesine sahip.
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Ayrıca saatte 200 kilometreye kadar hız yapabilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
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