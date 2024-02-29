Uçan Taksiler Artık Hayal Değil: Çin'de Şehirler Arası İlk Uçuş Gerçekleşti!

AutoFlight şirketi, Çin'de gerçekleştirdiği ilk hava taksi uçuşuyla havacılık sektöründe yeni bir çığır açtı. Şehirler arasında gerçekleşen 20 dakikalık uçuş pilotsuz ve yolcusuz gerçekleştirildi. Detaylar içerikte. 👇

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