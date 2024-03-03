Görüş Bildir
Haberler
Spor
Bu Yarışı Mutlaka İzlemelisiniz: Formula 1'in Asi Çocuğu Max Verstappen Dünyanın En Hızlı Drone'una Kafa Tuttu

Bu Yarışı Mutlaka İzlemelisiniz: Formula 1'in Asi Çocuğu Max Verstappen Dünyanın En Hızlı Drone'una Kafa Tuttu

Formula 1
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 15:06

Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Dutch Drone Gods tarafından üretilen ve maksimum 350 km/s hıza ulaşabilen dünyanın en hızlı drone'u ile yarıştı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Formula 1'in Bahreyn'de gerçekleşen 2024 sezonunun açılış yarışında Red Bull takımının pilotu Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'i 22 saniye farkla geride bırakarak birinciliği elde etti.

Formula 1'in Bahreyn'de gerçekleşen 2024 sezonunun açılış yarışında Red Bull takımının pilotu Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'i 22 saniye farkla geride bırakarak birinciliği elde etti.

Verstappen her ne kadar sezona güzel başlasa da İngiltere'nin Silverstone pistinde ilginç bir yenilgi aldı.

Verstappen her ne kadar sezona güzel başlasa da İngiltere'nin Silverstone pistinde ilginç bir yenilgi aldı.

Red Bull'un geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden paylaştığı bir videoda son dünya şampiyonu Max Verstappen, Dutch Drone Gods'ın geliştirdiği dünyanın en hızlı kameralı drone'u ile yarışıyor.

Red Bull'un geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden paylaştığı bir videoda son dünya şampiyonu Max Verstappen, Dutch Drone Gods'ın geliştirdiği dünyanın en hızlı kameralı drone'u ile yarışıyor.

Videoda Formula 1 araçlarının gelişmiş teknolojilerine rağmen hava araçlarının hızı karşısında henüz bir üstünlük sağlayamadıkları görülüyor.

Videoda Formula 1 araçlarının gelişmiş teknolojilerine rağmen hava araçlarının hızı karşısında henüz bir üstünlük sağlayamadıkları görülüyor.

Formula 1 aracının ortalama ivmelenmesinin iki katı bir hızla ivmelenen Dutch Drone Gods'ın geliştirdiği drone sadece 4 saniye içinde 300 km/saat hıza ulaşabiliyor.

Formula 1 aracının ortalama ivmelenmesinin iki katı bir hızla ivmelenen Dutch Drone Gods'ın geliştirdiği drone sadece 4 saniye içinde 300 km/saat hıza ulaşabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Drone'un maksimum hızı 350 km/saat olarak belirtiliyor. Bu etkileyici hız Max Verstappen'in drone karşısında net bir şekilde yenilmesine neden oluyor.

Drone'un maksimum hızı 350 km/saat olarak belirtiliyor. Bu etkileyici hız Max Verstappen'in drone karşısında net bir şekilde yenilmesine neden oluyor.

Max Verstappen'in drone ile yarıştığı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?