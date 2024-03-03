Bu Yarışı Mutlaka İzlemelisiniz: Formula 1'in Asi Çocuğu Max Verstappen Dünyanın En Hızlı Drone'una Kafa Tuttu
Bu Yarışı Mutlaka İzlemelisiniz: Formula 1'in Asi Çocuğu Max Verstappen Dünyanın En Hızlı Drone'una Kafa Tuttu
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Formula 1'in Bahreyn'de gerçekleşen 2024 sezonunun açılış yarışında Red Bull takımının pilotu Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'i 22 saniye farkla geride bırakarak birinciliği elde etti.
Verstappen her ne kadar sezona güzel başlasa da İngiltere'nin Silverstone pistinde ilginç bir yenilgi aldı.
Red Bull'un geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden paylaştığı bir videoda son dünya şampiyonu Max Verstappen, Dutch Drone Gods'ın geliştirdiği dünyanın en hızlı kameralı drone'u ile yarışıyor.
Videoda Formula 1 araçlarının gelişmiş teknolojilerine rağmen hava araçlarının hızı karşısında henüz bir üstünlük sağlayamadıkları görülüyor.
Formula 1 aracının ortalama ivmelenmesinin iki katı bir hızla ivmelenen Dutch Drone Gods'ın geliştirdiği drone sadece 4 saniye içinde 300 km/saat hıza ulaşabiliyor.
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Drone'un maksimum hızı 350 km/saat olarak belirtiliyor. Bu etkileyici hız Max Verstappen'in drone karşısında net bir şekilde yenilmesine neden oluyor.
Max Verstappen'in drone ile yarıştığı videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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