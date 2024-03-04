Fiyatlar Coştu: Apple Türkiye'de iPhone Dahil Bütün Ürünlerine Dev Zam Yaptı!
Fiyatlar Coştu: Apple Türkiye'de iPhone Dahil Bütün Ürünlerine Dev Zam Yaptı!
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Apple Türkiye, döviz kurlarındaki artışı gerekçe göstererek iPhone başta olmak üzere tüm ürünlerine zam yaptığını duyurdu.
En dikkat çekici zamlar iPhone 15 serisinde görüldü. iPhone 15'in yeni fiyatı 58.499 TL, iPhone 15 Plus'ın fiyatı 66.999 TL, iPhone 15 Pro'nun fiyatı 75.499 TL ve iPhone 15 Pro Max'ın fiyatı ise 89.999 TL olarak belirlendi.
Özellikle 1 TB depolama kapasitesine sahip iPhone 15 Pro Max modeli 107.999 TL'lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.
iPhone serisinin önceki modelleri de zamdan nasibini aldı. iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 51.499 TL, iPhone 14 Plus'ın başlangıç fiyatı 58.499 TL, iPhone 13'ün başlangıç fiyatı 42.999 TL ve iPhone SE'nin baz model fiyatı 28.999 TL oldu.
Apple'ın diğer ürünlerinde de fiyat artışları göze çarpıyor. Apple Watch Series 9'un başlangıç fiyatı 17.499 TL, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı ise 46.499 TL'ye yükseldi.
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Yeni 13 inç ve 15 inç ekran boyutlarına sahip Apple M3 yonga setli MacBook Air modelleri sırasıyla 47.499 TL ve 54.999 TL fiyat etiketleriyle Türkiye pazarına sunuldu.
Ayrıca 27 inç 5K Studio Display'in fiyatı 67.759 TL'den 73.449 TL'ye, 32 inç 6K Pro Display XDR'nin fiyatı ise 159.000 TL'den 172.000 TL'ye çıktı.
AirPods Max, 22.999 TL'den 24.849 TL'ye yükselirken yeni AirPods Pro artık 9.349 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Son olarak iPad Mini'nin başlangıç fiyatı 20.499 TL'den 22.499 TL'ye, iPad Pro'nun başlangıç fiyatı ise 32.000 TL'den 34.000 TL'ye yükseldi.
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