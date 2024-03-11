Türkiye’nin En Büyük Teknoloji Yayıncılarından Webtekno, Mediazone Tarafından Satın Alındı

Aynı anlaşma dahilinde İbrahim Akman, Madiazone'a 1.5 milyon USD yatırımda bulundu. Mediazone CEO'su Kaan Kayabalı konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

'Bu satın alma ile, çok güçlü olduğumuz Spor, Gündem, Haber ve Yaşam kategorilerinin yanına çok güçlü bir teknoloji dikeyi de eklemiş oluyoruz. Webtekno ile artık hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojinin her alanına odaklanarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin içinde bulunduğumuz çağı yakından takip etmesini sağlayacağız. Onedio, Mynet, Webtekno ve Maçkolik arasında oluşacak sinerji bizi çok heyecanlandırıyor. Ayrıca İbrahim Akman’ın da geçmiş tecrübe ve birikimiyle Mediazone’a çok şey katacağını biliyorum. Bu tarz stratejik hamlelere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz'