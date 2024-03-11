Türkiye’nin En Büyük Teknoloji Yayıncılarından Webtekno, Mediazone Tarafından Satın Alındı

Türkiye’nin En Büyük Teknoloji Yayıncılarından Webtekno, Mediazone Tarafından Satın Alındı
Türkiye’nin En Büyük Teknoloji Yayıncılarından Webtekno, Mediazone Tarafından Satın Alındı
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2013 yılında İbrahim Akman tarafından, İzmo Bilişim AŞ. çatısı altında kurulan Webtekno'nun tüm hak ve varlıkları, Mediazone tarafından hisse karşılığında satın alındı.
Teknoloji dikeyinde Türkiye'nin en köklü ve sosyal medya alanında en güçlü mecraları arasında yer alan Webtekno, Mediazone kurucu ortağı ve CEO'su Kaan Kayabalı ile Webtekno kurucusu İbrahim Akman arasında yapılan anlaşma sonucunda Mediazone bünyesine dahil oldu.
Webtekno kurucusu İbrahim Akman da "Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim." diyerek desteklerini esirgemeyeceğini paylaştı.
Mediazone YKB ve İstanbul Portföy Genel Müdür Barış Hocaoğlu ise "Türkiye’nin dijital reklam pazarından en büyük payı almak adına attığımız adımlar devam edecek." diyerek gelecek planlarının devam ettiğini söyledi.
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