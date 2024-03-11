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Türkiye’nin En Büyük Teknoloji Yayıncılarından Webtekno, Mediazone Tarafından Satın Alındı

Türkiye’nin En Büyük Teknoloji Yayıncılarından Webtekno, Mediazone Tarafından Satın Alındı

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.03.2024 - 13:18

Türkiye'nin en büyük teknoloji yayıncılarından Webtekno'nun artık Mediazone bünyesinde yer alacağı resmen duyuruldu. Mediazone kurucu ortağı ve CEO'su Kaan Kayabalı ve Webtekno kurucusu İbrahim Akman arasında yapılan anlaşmanın ardından imzalar atıldı.

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2013 yılında İbrahim Akman tarafından, İzmo Bilişim AŞ. çatısı altında kurulan Webtekno'nun tüm hak ve varlıkları, Mediazone tarafından hisse karşılığında satın alındı.

2013 yılında İbrahim Akman tarafından, İzmo Bilişim AŞ. çatısı altında kurulan Webtekno'nun tüm hak ve varlıkları, Mediazone tarafından hisse karşılığında satın alındı.

Altında Onedio, Mackolik, Mynet, TVEKstra gibi medya şirketlerini barındıran Mediazone, hızla büyümeye devam eden dijital medya ve reklam teknolojileri alanında farklı kullanıcı kitlesine sahip mecraları bünyesinde bir araya getirmeye devam ediyor.

Teknoloji dikeyinde Türkiye'nin en köklü ve sosyal medya alanında en güçlü mecraları arasında yer alan Webtekno, Mediazone kurucu ortağı ve CEO'su Kaan Kayabalı ile Webtekno kurucusu İbrahim Akman arasında yapılan anlaşma sonucunda Mediazone bünyesine dahil oldu.

Teknoloji dikeyinde Türkiye'nin en köklü ve sosyal medya alanında en güçlü mecraları arasında yer alan Webtekno, Mediazone kurucu ortağı ve CEO'su Kaan Kayabalı ile Webtekno kurucusu İbrahim Akman arasında yapılan anlaşma sonucunda Mediazone bünyesine dahil oldu.

Aynı anlaşma dahilinde İbrahim Akman, Madiazone'a 1.5 milyon USD yatırımda bulundu. Mediazone CEO'su Kaan Kayabalı konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

'Bu satın alma ile, çok güçlü olduğumuz Spor, Gündem, Haber  ve Yaşam kategorilerinin yanına çok güçlü bir teknoloji dikeyi de eklemiş oluyoruz. Webtekno ile artık hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojinin her alanına odaklanarak tüm okuyucu ve takipçilerimizin içinde bulunduğumuz çağı yakından takip etmesini sağlayacağız. Onedio, Mynet, Webtekno ve Maçkolik arasında oluşacak sinerji bizi çok heyecanlandırıyor. Ayrıca İbrahim Akman’ın da geçmiş tecrübe ve birikimiyle Mediazone’a çok şey katacağını biliyorum. Bu tarz stratejik hamlelere geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz'

Webtekno kurucusu İbrahim Akman da "Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim." diyerek desteklerini esirgemeyeceğini paylaştı.

Webtekno kurucusu İbrahim Akman da "Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim." diyerek desteklerini esirgemeyeceğini paylaştı.

'Mediazone’un dijital medya ve reklam teknolojileri üzerine olan planlarnda Webtekno’nun yerinin oldukça kritik olduğunu düşünüyorum ve bu planların gerçekleşeceğine inancım tam. Bu yüzden Webtekno birleşmesinin yanında Mediazone’a nakdi de yatırım yaparak bu vizyonun ve hayalin bir parçası olmaya devam edeceğim. Webtekno, teknoloji dikeyinde yaptığı yayıncılığın kapsamını genişleterek en iyi yaptığı işi yapmaya devam edecek ve ürettiği içerikleri artık daha fazla kişiye ulaştıracak, ben de artık bir Mediazone yatırımcısı olarak bu süreçte Kaan Kayabalı ve Mediazone ekibine planlarını gerçekleştirmeleri adına elimden gelen her türlü desteği sağlayacağım.'

Mediazone YKB ve İstanbul Portföy Genel Müdür Barış Hocaoğlu ise "Türkiye’nin dijital reklam pazarından en büyük payı almak adına attığımız adımlar devam edecek." diyerek gelecek planlarının devam ettiğini söyledi.

Mediazone YKB ve İstanbul Portföy Genel Müdür Barış Hocaoğlu ise "Türkiye’nin dijital reklam pazarından en büyük payı almak adına attığımız adımlar devam edecek." diyerek gelecek planlarının devam ettiğini söyledi.

'Türkiye’nin dijital reklam pazarından en büyük payı almak adına attığımız adımlar devam edecek. Mackolik, Onedio, Mynet ve Webtekno aracılığı ile her ay en az 50 Milyon dijital kullanıcıya, TVEkstra aracılığıyla da televizyonlar üzerinden 11 milyon haneye ulaşıyoruz. Amacımız reklamverenlere en iyi ve en geniş kapsamlı hizmeti, en efektif şekilde sağlamak.'

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