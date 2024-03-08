Kadınlar Yapamaz Dense de Herkesi Kadınların da Her İşi Yapabileceğine Nobel Ödülü Alarak İnandırmış Kadınlar

Yıllar boyunca, kadınlar bilimden edebiyata, barışa kadar çeşitli alanlarda üstün başarılar elde etmiş ve bu başarılarını Nobel Ödülü ile taçlandırmışlardır. Biz de bu yazımızda, Nobel Ödülü alan kadınları derledik. İlk Nobel Ödülünden son Ödüle kadar onlara teşekkür ediyoruz ve aydınlattıkları yolda yürüyoruz... İşte o adını tarihe yazdırmış kadınlar 👇