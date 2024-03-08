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Kadınlar Yapamaz Dense de Herkesi Kadınların da Her İşi Yapabileceğine Nobel Ödülü Alarak İnandırmış Kadınlar

Kadınlar Yapamaz Dense de Herkesi Kadınların da Her İşi Yapabileceğine Nobel Ödülü Alarak İnandırmış Kadınlar

Nobel Kadınlar Günü kadınlar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 17:21

Yıllar boyunca, kadınlar bilimden edebiyata, barışa kadar çeşitli alanlarda üstün başarılar elde etmiş ve bu başarılarını Nobel Ödülü ile taçlandırmışlardır. Biz de bu yazımızda, Nobel Ödülü alan kadınları derledik. İlk Nobel Ödülünden son Ödüle kadar onlara teşekkür ediyoruz ve aydınlattıkları yolda yürüyoruz... İşte o adını tarihe yazdırmış kadınlar 👇

Kaynak: https://www.nobelprize.org/
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64. Anne L'Huillier - 2023 Nobel Fizik Ödülü

64. Anne L'Huillier - 2023 Nobel Fizik Ödülü

63. Katalin Karikó - 2023 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

63. Katalin Karikó - 2023 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

62. Nergis Muhammedi - 2023 Nobel Barış Ödülü

62. Nergis Muhammedi - 2023 Nobel Barış Ödülü

61. Claudia Goldin - 2023 Nobel Ekonomi Ödülü

61. Claudia Goldin - 2023 Nobel Ekonomi Ödülü

60. Carolyn Ruth Bertozzi - 2022 Nobel Kimya Ödülü

60. Carolyn Ruth Bertozzi - 2022 Nobel Kimya Ödülü
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59. Annie Ernaux - 2022 Nobel Edebiyat Ödülü

59. Annie Ernaux - 2022 Nobel Edebiyat Ödülü

58. Maria Ressa - 2021 Nobel Barış Ödülü

58. Maria Ressa - 2021 Nobel Barış Ödülü

57. Emmanuelle Charpentier - 2020 Nobel Kimya Ödülü

57. Emmanuelle Charpentier - 2020 Nobel Kimya Ödülü

56. Jennifer Doudna - 2020 Nobel Kimya Ödülü

56. Jennifer Doudna - 2020 Nobel Kimya Ödülü

55. Louise Glück - 2020 Nobel Edebiyat Ödülü

55. Louise Glück - 2020 Nobel Edebiyat Ödülü
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54. Andrea Ghez - 2020 Nobel Fizik Ödülü

54. Andrea Ghez - 2020 Nobel Fizik Ödülü

53. Esther Duflo - 2019 Nobel Ekonomi Ödülü

53. Esther Duflo - 2019 Nobel Ekonomi Ödülü

52. Olga Tokarczuk - 2018 Nobel Edebiyat Ödülü

52. Olga Tokarczuk - 2018 Nobel Edebiyat Ödülü

51. Nadiye Murad - 2018 Nobel Barış Ödülü

51. Nadiye Murad - 2018 Nobel Barış Ödülü

50. Frances Arnold - 2018 Nobel Kimya Ödülü

50. Frances Arnold - 2018 Nobel Kimya Ödülü
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49. Donna Strickland - 2018 Nobel Fizik Ödülü

49. Donna Strickland - 2018 Nobel Fizik Ödülü

48. Svetlana Aleksiyeviç - 2015 Nobel Edebiyat Ödülü

48. Svetlana Aleksiyeviç - 2015 Nobel Edebiyat Ödülü

47. Tu Youyou - 2015 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

47. Tu Youyou - 2015 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

46. May-Britt Moser - 2014 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

46. May-Britt Moser - 2014 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

45. Malala Yusufzay - 2014 Nobel Barış Ödülü

45. Malala Yusufzay - 2014 Nobel Barış Ödülü
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44. Alice Munro - 2013 Noel Edebiyat Ödülü

44. Alice Munro - 2013 Noel Edebiyat Ödülü

43. Ellen Johnson Sirleaf - 2011 Nobel Barış Ödülü

43. Ellen Johnson Sirleaf - 2011 Nobel Barış Ödülü

42. Leymah Gbowee - 2011 Nobel Barış Ödülü

42. Leymah Gbowee - 2011 Nobel Barış Ödülü

41. Tevekkül Karman - 2011 Nobel Barış Ödülü

41. Tevekkül Karman - 2011 Nobel Barış Ödülü

40. Elinor Ostrom - 2009 Nobel Ekonomi Ödülü

40. Elinor Ostrom - 2009 Nobel Ekonomi Ödülü
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39. Herta Müller - 2009 Nobel Edebiyat Ödülü

39. Herta Müller - 2009 Nobel Edebiyat Ödülü

38. Elizabeth Blackburn - 2009 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

38. Elizabeth Blackburn - 2009 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

37. Carol Greider - 2009 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

37. Carol Greider - 2009 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

36. Ada Yonath - 2009 Nobel Kimya Ödülü

36. Ada Yonath - 2009 Nobel Kimya Ödülü

35. Françoise Barre- Sinoussi - 2008 Nobel Fizyloji veya Tıp Ödülü

35. Françoise Barre- Sinoussi - 2008 Nobel Fizyloji veya Tıp Ödülü
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34. Doris Lessing - Nobel Edebiyat Ödülü

34. Doris Lessing - Nobel Edebiyat Ödülü

33. Wangari Maathai - 2004 Nobel Barış Ödülü

33. Wangari Maathai - 2004 Nobel Barış Ödülü

32. Linda B. Buck - 2004 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

32. Linda B. Buck - 2004 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

31. Elfriede Jelinek - 2004 Nobel Edebiyat Ödülü

31. Elfriede Jelinek - 2004 Nobel Edebiyat Ödülü

30. Şirin Ebadi - 2003 Nobel Barış Ödülü

30. Şirin Ebadi - 2003 Nobel Barış Ödülü
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29. Jody Williams - 1997 Nobel Barış Ödülü

29. Jody Williams - 1997 Nobel Barış Ödülü

28. Wislawa Szymborska - 1996 Nobel Edebiyat Ödülü

28. Wislawa Szymborska - 1996 Nobel Edebiyat Ödülü

27. Christiane Nüsslein-Volhard - 1995 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

27. Christiane Nüsslein-Volhard - 1995 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

26. Toni Morrison - 1993 Nobel Edebiyat Ödülü

26. Toni Morrison - 1993 Nobel Edebiyat Ödülü

25. Rigoberta Menchú Tum - 1992 Nobel Barış Ödülü

25. Rigoberta Menchú Tum - 1992 Nobel Barış Ödülü
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24. Nadine Gordimer - 1991 Nobel Edebiyat Ödülü

24. Nadine Gordimer - 1991 Nobel Edebiyat Ödülü

23. Aung San Suu Kyi - 1991 Nobel Barış Ödülü

23. Aung San Suu Kyi - 1991 Nobel Barış Ödülü

22. Gertrude B. Elion - 1988 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

22. Gertrude B. Elion - 1988 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

21. Rita Levi-Montalcini - 1986 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

21. Rita Levi-Montalcini - 1986 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

20. Barbara McClintock - 1983 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

20. Barbara McClintock - 1983 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
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19. Alva Myrdal - 1982 Nobel Barış Ödülü

19. Alva Myrdal - 1982 Nobel Barış Ödülü

18. Rahibe Teresa - 1979 Nobel Barış Ödülü

18. Rahibe Teresa - 1979 Nobel Barış Ödülü

17. Rosalyn Sussman Yalow - 1977 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

17. Rosalyn Sussman Yalow - 1977 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

16. Betty Williams - 1976 Nobel Barış Ödülü

16. Betty Williams - 1976 Nobel Barış Ödülü

15. Mairead Maguire - 1976 Nobel Barış Ödülü

15. Mairead Maguire - 1976 Nobel Barış Ödülü
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14. Nelly Sachs - 1966 Nobel Edebiyat Ödülü

14. Nelly Sachs - 1966 Nobel Edebiyat Ödülü

13. Dorothy Hodgkin - 1964 Nobel Kimya Ödülü

13. Dorothy Hodgkin - 1964 Nobel Kimya Ödülü

12. Maria Goeppert-Mayer - 1963 Nobel Fizik Ödülü

12. Maria Goeppert-Mayer - 1963 Nobel Fizik Ödülü

11. Gerty Cori - 1947 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

11. Gerty Cori - 1947 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü

10. Emily Greene Balch - 1946 Nobel Barış Ödülü

10. Emily Greene Balch - 1946 Nobel Barış Ödülü
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9. Gabriela Mistral - 1945 Nobel Edebiyat Ödülü

9. Gabriela Mistral - 1945 Nobel Edebiyat Ödülü

8. Pearl S. Buck - 1938 Nobel Edebiyat Ödülü

8. Pearl S. Buck - 1938 Nobel Edebiyat Ödülü

7. Irène Joliot-Curie - 1935 Nobel Kimya Ödülü

7. Irène Joliot-Curie - 1935 Nobel Kimya Ödülü

6. Jane Addams - 1931 Nobel Barış Ödülü

6. Jane Addams - 1931 Nobel Barış Ödülü

5. Sigrid Undset - 1928 Nobel Edebiyat Ödülü

5. Sigrid Undset - 1928 Nobel Edebiyat Ödülü
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4. Grazia Deledda - 1926 Nobel Edebiyat Ödülü

4. Grazia Deledda - 1926 Nobel Edebiyat Ödülü

3. Marie Curie - 1911 Nobel Fizik Ödülü - 1911 Nobel Kimya Ödülü

3. Marie Curie - 1911 Nobel Fizik Ödülü - 1911 Nobel Kimya Ödülü

2. Selma Lagerlöf - 1909 Nobel Edebiyat Ödülü

2. Selma Lagerlöf - 1909 Nobel Edebiyat Ödülü

1. Bertha von Suttner - 1905 Nobel Barış Ödülü

1. Bertha von Suttner - 1905 Nobel Barış Ödülü

Bizim yürüyebilmemiz için bu yolu açan bütün kadınlara çok teşekkür ederiz. Başta çalışmalarıyla Nobel Ödülü alan kadınlar dahil olmak üzere bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarız. Nice başarılara...

Bizim yürüyebilmemiz için bu yolu açan bütün kadınlara çok teşekkür ederiz. Başta çalışmalarıyla Nobel Ödülü alan kadınlar dahil olmak üzere bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarız. Nice başarılara...

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