Kadınlar Yapamaz Dense de Herkesi Kadınların da Her İşi Yapabileceğine Nobel Ödülü Alarak İnandırmış Kadınlar
Kadınlar Yapamaz Dense de Herkesi Kadınların da Her İşi Yapabileceğine Nobel Ödülü Alarak İnandırmış Kadınlar
Kaynak: https://www.nobelprize.org/
Yıllar boyunca, kadınlar bilimden edebiyata, barışa kadar çeşitli alanlarda üstün başarılar elde etmiş ve bu başarılarını Nobel Ödülü ile taçlandırmışlardır. Biz de bu yazımızda, Nobel Ödülü alan kadınları derledik. İlk Nobel Ödülünden son Ödüle kadar onlara teşekkür ediyoruz ve aydınlattıkları yolda yürüyoruz... İşte o adını tarihe yazdırmış kadınlar 👇
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64. Anne L'Huillier - 2023 Nobel Fizik Ödülü
63. Katalin Karikó - 2023 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
62. Nergis Muhammedi - 2023 Nobel Barış Ödülü
61. Claudia Goldin - 2023 Nobel Ekonomi Ödülü
60. Carolyn Ruth Bertozzi - 2022 Nobel Kimya Ödülü
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59. Annie Ernaux - 2022 Nobel Edebiyat Ödülü
58. Maria Ressa - 2021 Nobel Barış Ödülü
57. Emmanuelle Charpentier - 2020 Nobel Kimya Ödülü
56. Jennifer Doudna - 2020 Nobel Kimya Ödülü
55. Louise Glück - 2020 Nobel Edebiyat Ödülü
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54. Andrea Ghez - 2020 Nobel Fizik Ödülü
53. Esther Duflo - 2019 Nobel Ekonomi Ödülü
52. Olga Tokarczuk - 2018 Nobel Edebiyat Ödülü
51. Nadiye Murad - 2018 Nobel Barış Ödülü
50. Frances Arnold - 2018 Nobel Kimya Ödülü
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49. Donna Strickland - 2018 Nobel Fizik Ödülü
48. Svetlana Aleksiyeviç - 2015 Nobel Edebiyat Ödülü
47. Tu Youyou - 2015 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
46. May-Britt Moser - 2014 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
45. Malala Yusufzay - 2014 Nobel Barış Ödülü
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44. Alice Munro - 2013 Noel Edebiyat Ödülü
43. Ellen Johnson Sirleaf - 2011 Nobel Barış Ödülü
42. Leymah Gbowee - 2011 Nobel Barış Ödülü
41. Tevekkül Karman - 2011 Nobel Barış Ödülü
40. Elinor Ostrom - 2009 Nobel Ekonomi Ödülü
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39. Herta Müller - 2009 Nobel Edebiyat Ödülü
38. Elizabeth Blackburn - 2009 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
37. Carol Greider - 2009 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
36. Ada Yonath - 2009 Nobel Kimya Ödülü
35. Françoise Barre- Sinoussi - 2008 Nobel Fizyloji veya Tıp Ödülü
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34. Doris Lessing - Nobel Edebiyat Ödülü
33. Wangari Maathai - 2004 Nobel Barış Ödülü
32. Linda B. Buck - 2004 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
31. Elfriede Jelinek - 2004 Nobel Edebiyat Ödülü
30. Şirin Ebadi - 2003 Nobel Barış Ödülü
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29. Jody Williams - 1997 Nobel Barış Ödülü
28. Wislawa Szymborska - 1996 Nobel Edebiyat Ödülü
27. Christiane Nüsslein-Volhard - 1995 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
26. Toni Morrison - 1993 Nobel Edebiyat Ödülü
25. Rigoberta Menchú Tum - 1992 Nobel Barış Ödülü
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24. Nadine Gordimer - 1991 Nobel Edebiyat Ödülü
23. Aung San Suu Kyi - 1991 Nobel Barış Ödülü
22. Gertrude B. Elion - 1988 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
21. Rita Levi-Montalcini - 1986 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
20. Barbara McClintock - 1983 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
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19. Alva Myrdal - 1982 Nobel Barış Ödülü
18. Rahibe Teresa - 1979 Nobel Barış Ödülü
17. Rosalyn Sussman Yalow - 1977 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
16. Betty Williams - 1976 Nobel Barış Ödülü
15. Mairead Maguire - 1976 Nobel Barış Ödülü
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14. Nelly Sachs - 1966 Nobel Edebiyat Ödülü
13. Dorothy Hodgkin - 1964 Nobel Kimya Ödülü
12. Maria Goeppert-Mayer - 1963 Nobel Fizik Ödülü
11. Gerty Cori - 1947 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü
10. Emily Greene Balch - 1946 Nobel Barış Ödülü
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9. Gabriela Mistral - 1945 Nobel Edebiyat Ödülü
8. Pearl S. Buck - 1938 Nobel Edebiyat Ödülü
7. Irène Joliot-Curie - 1935 Nobel Kimya Ödülü
6. Jane Addams - 1931 Nobel Barış Ödülü
5. Sigrid Undset - 1928 Nobel Edebiyat Ödülü
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4. Grazia Deledda - 1926 Nobel Edebiyat Ödülü
3. Marie Curie - 1911 Nobel Fizik Ödülü - 1911 Nobel Kimya Ödülü
2. Selma Lagerlöf - 1909 Nobel Edebiyat Ödülü
1. Bertha von Suttner - 1905 Nobel Barış Ödülü
Bizim yürüyebilmemiz için bu yolu açan bütün kadınlara çok teşekkür ederiz. Başta çalışmalarıyla Nobel Ödülü alan kadınlar dahil olmak üzere bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarız. Nice başarılara...
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