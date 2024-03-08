Tüm Dünyada Kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nereden Geliyor?

BM, 'Çatışmalar ve artan fiyatlar, 2025'e kadar ülkelerin %75'inin kamu harcamalarını kısmasına yol açabilir ve bu da kadınları ve temel hizmetlerini olumsuz etkileyebilir,' uyarısında bulunuyor. Uluslararası Kadınlar Günü web sitesi ise 'Dahil Etme İlhamı' temasını seçtiğini belirtiyor. Organizatörler ve etkinlikler, 'engelleri kaldırmayı, kalıpları sorgulamayı ve tüm kadınların değerli ve saygı gördüğü ortamlar yaratmayı' amaçlıyor.