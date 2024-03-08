Güçlü Kadınların Maceralarını Anlatarak Sinema Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiren Nefes Kesici 20 Aksiyon Filmi

IMDb: 6.3

Lara Croft (Alicia Vikander), tuhaf maceraperest Lord Richard Croft'un (Dominic West) asi kızıdır ve o, on bir yaşında neredeyse bir genç kızken ortadan kaybolmuştur. Şimdi gerçek bir odak veya amacı olmayan 21 yaşında genç bir kadın olan Lara, trendy East London'ın karmaşık sokaklarında bisiklet kuryesi olarak dolaşır, kirayı zor öder ve nadiren derslere gider. Kendi yolunu çizmeye kararlı olan Lara, babasının küresel imparatorluğunun kontrolünü almayı reddederken, gerçekten gitmiş olduğu fikrini de reddeder. Onun ardından yedi yıl geçtikten sonra gerçeklere yüzleşmesi ve ileriye gitmesi önerilse de, hatta Lara bile babasının gizemli ölümünün bulmacasını çözmeye neyin sürüklediğini anlamaz. Babasının son bilinen yerine gitmek için bildiği her şeyi geride bıraktığında, efsanevi bir adanın kaderi belirsiz bir mezarına doğru yola çıkar. Ancak misyonu kolay olmayacak gibi durmaktadır. Adaya ulaşmak bile son derece tehlikeli olacaktır. Aniden, Lara için kazançlar daha yüksek olamaz, zorluklarla mücadele ederken, sadece keskin zekası, kör inancı ve doğuştan inatçı ruhuyla kendini sınırlarının ötesine zorlamayı öğrenmelidir. Bu tehlikeli macerayı sağ salim atlatırsa, onun adı 'tomb raider' olabilir.