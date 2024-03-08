Güçlü Kadınların Maceralarını Anlatarak Sinema Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiren Nefes Kesici 20 Aksiyon Filmi
Güçlü Kadınların Maceralarını Anlatarak Sinema Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiren Nefes Kesici 20 Aksiyon Filmi
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Aksiyon filmleri söz konusu olduğunda genellikle aklımıza erkekler gelir. Aksiyon filmlerinde kadın karakterler genellikle ya tehlikede olan kurtarılmayı bekleyen zayıf figürler olarak ya da yan karakterler olarak karşımıza çıkarlar. Ancak son yıllarda özellikle, güçlü kadınların aksiyon filmlerinde öne çıktığını gördük. Bu filmler, kadınların da bu türde rahatlıkla kahramanlık yapabileceğini ve erkeklerle yarışabileceğini gösteriyorlar. Biz de sizin için kadınların 'güçlü karakter' olduğu 20 filmi derledik. İşte o filmler 💪👇
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20. Birds of Prey (2020)
19. Terminator: Dark Fate (2019)
18. Miss Congeniality (2000)
17. Tomb Raider (2018)
16. Polite Society (2023)
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15. Black Widow (2021)
14. The Old Guard (2020)
13. Black Panther: Wakanda Forever (2022)
12. Atomic Blonde (2017)
11. Hanna (2011)
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10. The Woman King (2022)
9. Prey (2022)
8. The Hunger Games (2012)
7. Wonder Woman (2017)
6. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)
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5. Everything Everywhere All at Once (2022)
4. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
3. Kill Bill: Vol. 1 (2003)
2. V for Vendetta (2005)
1. Aliens (1979)
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