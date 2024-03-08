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Güçlü Kadınların Maceralarını Anlatarak Sinema Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiren Nefes Kesici 20 Aksiyon Filmi

Güçlü Kadınların Maceralarını Anlatarak Sinema Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiren Nefes Kesici 20 Aksiyon Filmi

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 10:03

Aksiyon filmleri söz konusu olduğunda genellikle aklımıza erkekler gelir. Aksiyon filmlerinde kadın karakterler genellikle ya tehlikede olan kurtarılmayı bekleyen zayıf figürler olarak ya da yan karakterler olarak karşımıza çıkarlar. Ancak son yıllarda özellikle, güçlü kadınların aksiyon filmlerinde öne çıktığını gördük. Bu filmler, kadınların da bu türde rahatlıkla kahramanlık yapabileceğini ve erkeklerle yarışabileceğini gösteriyorlar. Biz de sizin için kadınların 'güçlü karakter' olduğu 20 filmi derledik. İşte o filmler 💪👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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20. Birds of Prey (2020)

20. Birds of Prey (2020)

IMDb: 6.1

Film, Gotham şehrinde zalim suç lordu Roman Sionis'in genç bir kızı kaçırmasıyla başlayan bir hikayeyi konu alıyor. Roman Sionis ve sadık yardımcısı Zsasz, Gotham'ın altını üstüne getirerek genç kızı bulmaya çalışırken, şehir büyük bir kaosun içine sürüklenir. Arayış sırasında, Harley Quinn, Huntress, Black Canary ve Renee Montoya'nın yolları kesişir. Her biri kendi nedenleriyle bu olaya karışır: Harley, özgürlüğünü kazanmak ve Roman Sionis'in öfkesinden kaçmak istemektedir; Huntress, ailesinin intikamını almak için görevdedir; Black Canary, kendini kanıtlamak ve yardımcı olmak istemektedir; Renee Montoya ise adaleti sağlamak için harekete geçer. Bir araya gelen bu dört kadın, genç kızı kurtarmak ve Roman Sionis'in planlarını bozmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu süreçte, kendi geçmişleri ve karşılaştıkları zorluklarla da yüzleşmek zorunda kalırlar.

19. Terminator: Dark Fate (2019)

19. Terminator: Dark Fate (2019)

IMDb: 6.2

Geleceğin neredeyse yok edilemez bir terminatoru olan REV-9, genç Meksikalı işçi Dani Ramos'u takip ederek onu hedef almıştır. Ancak Dani, gelecekten gelen güçlendirilmiş insan Grace'in yardımıyla korunmaktadır. İkili, kaçarken beklenmedik bir şekilde Sarah Connor tarafından desteklenir ve üçü birlikte Laredo, Teksas'a doğru yola çıkar. Grace'in bir destek noktasının koordinatlarına sahip olduğu yere giderler ve burada izole bir yerde ailesiyle yaşayan bir T-800 ile karşılaşırlar. Dani, Grace ve Sarah, gelecekteki karanlık tehditlere karşı savaşmak için birlikte hareket etmek ve REV-9'u durdurmak için güçlerini birleştirirler. Bu süreçte, geçmişte yaşadıkları acılarla yüzleşirken, güçlü bir dayanışma ve kararlılık sergilerler.

18. Miss Congeniality (2000)

18. Miss Congeniality (2000)

IMDb: 6.3

Gizli F.B.I. Ajanı Gracie Hart, dişi özelliklerden yoksunluğuyla tanınır ve iş yerinde bir hata yapması sonucunda sıkıntıya düşer. Meslektaşı Eric Matthews, onun yerine yüksek profilli bir vakayı yönetmeye atanır. Gracie, Terörist The Citizen'ın Miss United States güzellik yarışmasını hedef alacağını çözer. Erkekçe tavırlarına rağmen, Eric, başka hiçbir gizli kadın ajanın profilini taşımadığı için onu bir yarışmacı olarak gizlice görevlendirir. Gracie'nin dönüşümünü eski güzellik yarışması koçu Victor Melling denetler. Gracie, güzellik yarışması dünyasına daldıkça, diğer yarışmacılarla bağlar kurar ve başka bir karanlık unsur keşfeder. Arkadaşlarını korumak ve tehdidi durdurmak için kararlı olan Gracie, yeni bulduğu dişi özelliklerini benimser ve hoşlandığı bir adamın dikkatini çeker.

17. Tomb Raider (2018)

17. Tomb Raider (2018)

IMDb: 6.3

Lara Croft (Alicia Vikander), tuhaf maceraperest Lord Richard Croft'un (Dominic West) asi kızıdır ve o, on bir yaşında neredeyse bir genç kızken ortadan kaybolmuştur. Şimdi gerçek bir odak veya amacı olmayan 21 yaşında genç bir kadın olan Lara, trendy East London'ın karmaşık sokaklarında bisiklet kuryesi olarak dolaşır, kirayı zor öder ve nadiren derslere gider. Kendi yolunu çizmeye kararlı olan Lara, babasının küresel imparatorluğunun kontrolünü almayı reddederken, gerçekten gitmiş olduğu fikrini de reddeder. Onun ardından yedi yıl geçtikten sonra gerçeklere yüzleşmesi ve ileriye gitmesi önerilse de, hatta Lara bile babasının gizemli ölümünün bulmacasını çözmeye neyin sürüklediğini anlamaz. Babasının son bilinen yerine gitmek için bildiği her şeyi geride bıraktığında, efsanevi bir adanın kaderi belirsiz bir mezarına doğru yola çıkar. Ancak misyonu kolay olmayacak gibi durmaktadır. Adaya ulaşmak bile son derece tehlikeli olacaktır. Aniden, Lara için kazançlar daha yüksek olamaz, zorluklarla mücadele ederken, sadece keskin zekası, kör inancı ve doğuştan inatçı ruhuyla kendini sınırlarının ötesine zorlamayı öğrenmelidir. Bu tehlikeli macerayı sağ salim atlatırsa, onun adı 'tomb raider' olabilir.

16. Polite Society (2023)

16. Polite Society (2023)

IMDb: 6.6

'Polite Society' adlı film, aile içi ilişkilerin, kardeş sevgisinin ve kişisel özgürlüğün önemini vurgulayan etkileyici bir hikayeyi anlatıyor. Baş karakterimiz Ria Khan, dövüş sanatları eğitimi alan, cesur ve kararlı bir genç kadındır. Ria, büyük kızkardeşi Lena'nın yaklaşan evliliğinden kurtulması gerektiğine inanmaktadır. Lena'nın kendi isteği dışında evlendirilmek istenmesi, Ria'yı harekete geçirir ve kardeşini kurtarmak için cesurca bir plan yapar. Ria, dostlarıyla iş birliği yaparak, Lena'nın evliliğini engellemek için cesurca bir düğün soygunu planlar. Ancak bu plan, sadece bir düğünü durdurmaktan çok daha fazlasını içermektedir. Ria, aile baskısı ve toplumsal beklentilerle mücadele ederken, kızkardeşi Lena'ya destek olmanın yanı sıra kendi kişisel özgürlüğünü de kazanmaya çalışmaktadır. Film, Ria'nın cesaret ve kararlılık dolu yolculuğunu ve kızkardeşi için verdiği mücadeleyi izleyicilere aktarıyor. Bu süreçte Ria, aile bağları, dostluklar ve toplumsal normlar hakkında derin düşüncelere dalarken, kendi gücünü ve kimliğini keşfetme fırsatı bulur.

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15. Black Widow (2021)

15. Black Widow (2021)

IMDb: 6.7

Marvel Stüdyoları'nın aksiyon dolu casus gerilim filmi 'Black Widow'da, Natasha Romanoff yani Kara Dul, geçmişine bağlı tehlikeli bir komplo ortaya çıktığında defterinin daha karanlık yanlarıyla yüzleşiyor. Kendisini yıkmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak bir güç tarafından takip edilen Natasha, bu zorlu mücadelede eski casus geçmişiyle ve daha önce Avenger olmadan önce geride bıraktığı kırık ilişkilerle yüzleşmek zorunda kalır. Kendisini ailesi olarak gördüğü ekip ve onunla birlikte geçirdiği zorlu anılar, Natasha'nın kararlarını sorgulamasına ve kendi kimliğini yeniden keşfetmesine neden olur. Bu sıradışı macera, hem cesaretin hem de fedakarlığın sınırlarını test ederken, Natasha kendi özgürlüğü ve ailesinin güvenliği için sonuna kadar mücadele etmek zorunda kalır.

14. The Old Guard (2020)

14. The Old Guard (2020)

IMDb: 6.7

Andy (Charlize Theron) liderliğindeki bir grup ölümsüz savaşçı, yüzyıllardır dünyayı korumak için gizlice mücadele etmiştir. Ancak bir acil durumda görevlendirildiklerinde ve dikkat çekici yetenekleri aniden gün yüzüne çıktığında, Andy ve ekibi artık gizli kalamaz. Yeni katılan askerleri Nile (Kiki Layne) ile birlikte, bu gücün kopyalanması ve ticarileştirilmesi için her şeyi yapmaya kararlı olanlara karşı savaşmak zorundadırlar. Ancak bu görev, Andy'nin karanlık geçmişiyle yüzleşmesine ve ekibindeki kopuk ilişkileri tamir etmesine neden olur. Bu süreçte, Andy ve Nile'nin hem fiziksel hem de duygusal sınavlarıyla başa çıkması gerekecektir.

13. Black Panther: Wakanda Forever (2022)

13. Black Panther: Wakanda Forever (2022)

IMDb:6.7

Black Panther: Yaşasın Wakanda, Kral T'Challa'nın ölümünden sonra uluslarını tehdit eden dünya güçlerine karşı savaşmaya hazır olan Queen Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye ve Dora Milaje'nin hikayesini anlatıyor. Dünya güçleri, onlara müdahale etmeye çalışırken, uluslarını bu tehdite karşı korumaya kararlı olan kahramanlar savaşmaya hazırdır. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümüne geçerken bu değişimi benimsemeye çalışır. War Dog Nakia ve Everett Ross'un yardımıyla bir araya gelen kahramanlar, Wakanda Krallığı için yeni bir yol çizmeye çalışırlar.

12. Atomic Blonde (2017)

12. Atomic Blonde (2017)

IMDb: 6.7

Lorraine Broughton, MI6'nın keskin nişancısıyla tanınan ölümcül bir ajandır. Kaçış becerileri ve yakın dövüş ustalığıyla nam salmıştır. Soğuk Savaş sırasında bir ajanın cinayetini çözmek ve eksik ajan listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yapar ve bu işbirliği büyük bir gerilim ve aksiyonun kapısını aralar. Ancak Lorraine'in gelişi sessiz sedasız olmayacak gibi durmaktadır. Kısa sürede, tehlikeli bir suikastçının kendisine tuzak kurulduğunu fark eder. Bu tuzak, organizasyonun içinden gelmektedir. Artık Lorraine, kendi yaşamı ve sevdikleri için bu tuzaktan kurtulmalı ve gizemi çözmelidir. Charlize Theron ve James McAvoy'un başrollerini paylaştığı Atomic Blonde, Antony Johnston'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Bu film, aksiyon dolu sahneleri ve gizemli hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazır!

11. Hanna (2011)

11. Hanna (2011)

IMDb: 6.7

Hanna, zeki ve meraklı bir 16 yaşındadır ve eski bir CIA ajanı olan babası Erik'in eğitimiyle soğukkanlı bir suikastçıya dönüşmüştür. Avrupa'ya gönderilen Hanna, ilk suikastını gerçekleştirmek için hazırlanırken, kendi kimliği ve ailesiyle ilgili sorgulamalar yapmaya başlar. Babası Erik, kızının artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini fark eder. Yönetmen Joe Wright'ın yönettiği film, Saoirse Ronan, Eric Bana ve Cate Blanchett gibi önemli isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosuna sahiptir.

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10. The Woman King (2022)

10. The Woman King (2022)

IMDb: 6.9

'The Woman Kingl', Batı Afrika'da 18. yüzyıldan itibaren güçlenen Dahomey Krallığı'nın hikayesini anlatır. Film, özellikle 1800'lerde geçmektedir ve Dahomey'de Agojie adında tamamı kadınlardan oluşan bir askeri alayın varlığına odaklanır. Agojie, Dahomey Afrika Krallığı'nı büyük bir beceri ve vahşilikle korumaktadır. Bu askeri alayın lideri General Nanisca, askerlerini, hayatlarını altüst etmeye çalışan düşmanlara karşı savaşmak için eğitir ve onlara cesaret verir. Dahomey Krallığı'nın gücünü ve direncini temsil eden bu kadın savaşçılar, hem içerideki hem de dışarıdaki tehditlere karşı ülkelerini savunmak için büyük bir azimle mücadele ederler.

9. Prey (2022)

9. Prey (2022)

IMDb: 7.1

Prey, 300 yıl önce Comanche Nation'da geçen bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye, azılı ve yetenekli bir savaşçı olan genç bir kadın olan Naru'nun macerasına odaklanır. Great Plains'de efsanevi avcıların gölgesinde büyüyen Naru, kabilesini tehdit eden büyük bir tehlike karşısında harekete geçer. Naru, kabilenin Dünya'ya inen teknik olarak gelişmiş bir cephaneliğe sahip, son derece gelişmiş avcılara karşı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

8. The Hunger Games (2012)

8. The Hunger Games (2012)

IMDb: 7.2

Distopyan bir gelecekte, totaliter Panem ulusu 12 bölge ve Başkent olarak bölünmüştür. Her yıl, her bölgeden iki genç temsilci, Açlık Oyunları'na katılmak üzere kura ile seçilir. Bir kısmı eğlence, bir kısmı da geçmiş bir isyanın acımasız cezası olan televizyonda yayınlanan oyunlar, tüm Panem boyunca izlenir. 12 adet mıntıkadan gelen biri erkek biri kadın 24 katılımcı, rakiplerini elemek zorunda kalırken, Panem halkının izlemesi zorunludur. 16 yaşındaki Katniss'in genç kız kardeşi, Prim, 12. Bölge'nin kadın temsilcisi olarak seçildiğinde, Katniss onun yerine gönüllü olur. O ve aynı mıntıkadan Peeta, daha büyük, daha güçlü temsilcilerle karşı karşıya gelir, bazıları hayatlarının tamamını buna hazırlanmıştır. Peata ve Katniss Açlık Oyunlarına katılırlar ve oyunun gidişatını beklenmedik bir şekilde değiştirirler.

7. Wonder Woman (2017)

7. Wonder Woman (2017)

IMDb: 7.3

Günümüz Paris'inde Diana Prince, kendisi ve dört erkeği gösteren bir fotoğraf plakası alır ve bu onu geçmişini hatırlamaya iter. Diana, Amazon savaşçılarının, insanlığı korumak için Olimpos tanrıları tarafından yaratılan gizli Themyscira adasında büyür. Ares'in insanlığa düşman olduğunu öğrenir ve savaş tanrısını durdurmak için 'tanrı öldürücü' silahı arar. Bir savaş pilotu olan Steve Trevor'u kurtarır ve dış dünyaya onunla birlikte gider. Londra'da, zehirli gazın Batı Cephesi'nde salıverileceğini öğrenirler. Diana, savaşı durdurmayı amaçlayan Steve ve ekibiyle birlikte harekete geçer. Diana, No Man's Land'i tek başına geçer ve köyleri kurtarır. Ancak Steve'in müdahalesi sonucunda gaz salınır ve Steve ölür. Diana, gerçek düşmanın savaşın doğası olduğunu anlar ve Ares'i yok eder. Günümüzde, Diana Bruce Wayne'e teşekkür eder ve Wonder Woman olarak dünyanın iyiliği için savaşmaya devam eder.

6. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

6. Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015)

IMDb: 7.8

Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor, Yıldız Savaşları evreninde Darth Vader ve İmparatorluğun yenilgisinden 30 yıl sonrasında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye, gezegen Jakku'da bir hurdalıkçı olarak yaşayan Rey'in, kayıp Luke Skywalker'ın yerini bilen bir BB-8 droidi bulmasıyla başlar. Rey, bu sırada birinci düzenin kasvetli legolarıyla Direniş arasında süregelen bir savaşın ortasına düşer. Direniş, Galaksi'nin özgürlüğünü ve barışını korumak için mücadele ederken, Birinci Düzen ise galaktik hâkimiyet peşindedir. Rey, bir yandan kendi geçmişi ve güçlü bağlantıları hakkında gerçekleri keşfederken, diğer yandan büyük bir sorumluluğun yükünü omuzlarında hisseder. Bir asi fırtına askeri olan Finn, onunla birlikte kaçmıştır ve kaderleri, Direniş'in en büyük umutlarından biri haline gelmiştir. İkili, kendilerini Direniş'in cesur lideri Leia Organa ve efsanevi Han Solo ile bulurken, bir yandan da Birinci Düzen'in acımasız lideri Kylo Ren ve onun Kuvvet duyarlılığı olan şövalyeleriyle karşı karşıya gelirler. Rey, gücünü keşfetmeye ve galaksiyi kurtarmak için savaşmaya hazır hale gelirken, geçmişiyle yüzleşmeye ve kendi kaderini belirlemeye adım atar.

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5. Everything Everywhere All at Once (2022)

5. Everything Everywhere All at Once (2022)

IMDb: 7.8

Evelyn Quan Wang, Çin göçmeni olan eşi Waymond ile bir çamaşırhaneyi işletmektedir. Joy adında bir kızları vardır. IRS tarafından denetlenen çamaşırhanede Waymond, Evelyn'e boşanma davalarını sunar. Bu sırada Evelyn'in babası, Çin Yeni Yılı partisi için ziyaretindedir. Joy, depresyonla boğuşur ve annesiyle gerilmiş bir ilişkisi vardır. IRS müfettişi ile yapılan bir toplantıda, Waymond'un bedeni Alfa-evren versiyonu olan Alpha-Waymond tarafından ele geçirilir. Alpha-Waymond, paralel evrenlerin var olduğunu açıklar. Evelyn, Jobu tarafından tehdit edilen çoklu evreni öğrenir. Evelyn'e vers atlaması teknolojisi verilir ve Jobu'nun yandaşlarına karşı savaşması istenir. Evelyn, farklı seçimlerin sonuçlarını gördüğü ve Waymond'un boşanma planlarını öğrendiği farklı evrenleri keşfeder. Alpha-Waymond, Evelyn'in Jobu'yu yenmek için potansiyele sahip olduğuna inanır. Ancak Evelyn, kızını öldürmeyi reddeder ve Jobu'ya karşı savaşmaya karar verir. Evelyn ve Jobu arasındaki savaş sırasında Evelyn'in zihninde parçalar kırılır ve çöker. Jobu, Evelyn'in kendisiyle aynı görüşte olmayan diğer versiyonlarını öldürmek istediğini açıklar. Evelyn, gerçek anlamını anlayarak, çoklu evren güçlerini kullanarak savaşır ve sevdiklerini mutlu eder. Sonunda, aile ilişkileri düzelir ve vergi dosyalarını yeniden yapmak için IRS binasına geri dönerler.

4. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

4. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

IMDb: 7.9

Çin'in Qing Hanedanı döneminde, Li Mu Bai ve Yu Shu Lien, Wudang kılıç ustası ve bir kadın savaşçıdır. Shu Lien ve Mu Bai birbirlerine karşı hisler besler, ancak Shu Lien, önceki nişanlısı Meng Sizhao'ya olan bağlılığı nedeniyle duygularını ifade etmez. Mu Bai, kılıç ustalığından emekli olmaya karar verir ve efsanevi Yeşil Kader'i Pekin'deki Sir Te'ye vermek için Shu Lien'den yardım ister. Ancak, kılıcı çalan maskeli bir hırsızla karşılaşılır ve hırsızlığın ardındaki sır çözülmeye çalışılır. Bu süreçte, çeşitli karakterlerin arasında gizemli ilişkiler ve çatışmalar ortaya çıkar. Sonunda, Mu Bai'nin öğretmenini öldüren Yeşim Tilki'nin intikam hırsı ve Jen'in Wudang sırlarını çalma girişimi arasındaki çekişmeyle film doruğa ulaşır. İhanet, intikam ve aşk dolu bu karmaşık hikaye, karakterlerin duygusal ve fiziksel mücadelelerini izleyiciye aktarırken, aynı zamanda dostluk, sadakat ve affetme gibi evrensel temaları da ele alır.

3. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

3. Kill Bill: Vol. 1 (2003)

IMDb: 8.2

'Kill Bill: Volume 1'de, farklı yeteneklere sahip bir kadın ölüm çetesi çeşitli büyük suikastlere katılmıştır. 'Gelin' olarak bilinen eski bir çete üyesi, Bill'den intikam almak için harekete geçer. Uyanıp arabada hissiz bir şekilde bulunan Gelin, düğün günündeki olayları hatırlamaya başlar. Şimdi, bu ölüm çetesine karşı bir intikam planı yapma zamanı gelmiştir. Bu film, aykırı yönetmen Quentin Tarantino'nun 'Rezervuar Köpekleri' ile başlayan başarılı kariyerinin önemli yapıtlarından biridir. Uzakdoğu dövüş filmlerinden esinlenen estetik bir başyapıttır.

2. V for Vendetta (2005)

2. V for Vendetta (2005)

IMDb: 8.2

Uzak bir gelecekte, Evey Hammond, faşist ve despotik Norsefire Partisi'nin hüküm sürdüğü Birleşik Krallık'ın sıradan bir vatandaşıdır. Devlet tarafından işletilen British Television Network'ün bir çalışanıdır, ancak kısa süre sonra, yalnızca 'V' harfiyle bilinen gizemli ve büyüleyici bir özgürlük savaşçısıyla birlikte devletin baş düşmanı haline gelir. V, Evey'e en az bir yıl boyunca yeraltı sığınağında saklanması gerektiğini bildirir ve başta bu fikre isteksiz olsa da, kısa sürede ikisi arasında bir bağ oluşur. Bu sırada, V'nin gizemli geçmişi, onu yakalamakla görevlendirilen polis müfettişi Eric Finch'e giderek açığa çıkarılır ve hükümetinin ne için durduğunu sorgulamaya başlar.

1. Aliens (1979)

1. Aliens (1979)

IMDb: 8.5

Uzak bir gelecekte, ticari uzay gemisi 'Nostromo'nun mürettebatı eve dönerken, ekip uzak bir aydan gelen bir yardım çağrısı alır. Ekip, araştırma yapma yükümlülüğü altındadır ve uzay gemisi daha sonra küçük bir gezegene iner. Zorlu bir inişin ardından, üç mürettebat üyesi gezegenin alanını keşfetmek için gemiden ayrılır. Ekip, bilinmeyen bir yaratığın kovan kolonisini keşfederken, geminin bilgisayarı mesajın bir yardım çağrısı değil, bir uyarı olduğunu çözer. Bir yumurta rahatsız edildiğinde, ekip uzay gemisinde yalnız olmadıklarını fark eder ve sonuçlarla başa çıkmak zorunda kalır.

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