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Mart Ayı Neden Kadın Tarihi Ayı Oldu? Mart Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı Gerçek

Mart Ayı Neden Kadın Tarihi Ayı Oldu? Mart Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı Gerçek

Kadınlar Günü kadınlar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 08:03

Dünyanın dört bir yanında çoğu ülke Mart ayında Kadın Tarihi Ayı'nı kutluyor. Hatta özellikle 8 Mart'ta Uluslararası Kadınlar Günü kutlanıyor. Biz de sizin için Kadın Tarihi Ayı olarak da bilinen Mart hakkında bilmediğiniz şeyleri derledik. İşte o 10 şaşırtıcı gerçek... 👇

Kaynak: https://time.com/6837254/womens-histo...
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1. Kadınlar Günü ilk olarak Avrupa'da tanındı.

1. Kadınlar Günü ilk olarak Avrupa'da tanındı.

Birçok rapor, kadınları onurlandıran bu günün kökenini 1909'da New York City'de, bir giyim işçileri grevinin anısına yapılan bir kutlamaya dayandırıyor. Ancak 1910'da, Alman aktivist Clara Zetkin, Kopenhag'daki Uluslararası Çalışan Kadınlar Konferansı'na kadınlara saygı göstermek için uluslararası bir tatilin oluşturulmasını önerdi. Avrupalılar 1911'de Uluslararası Kadınlar Günü'nü bütün dünyadan önce kutlamaya başladı.

2. Uluslararası Kadınlar Günü'nün tarihi, Rus devrimi nedeniyle seçildi.

2. Uluslararası Kadınlar Günü'nün tarihi, Rus devrimi nedeniyle seçildi.

8 Mart tarihi, Rusya'nın Petrograd şehrinde 1917'de kadınların gıda ve imparatorluğun sona ermesini talep ederek protesto ettiği ve greve gittiği zaman önem kazandı. Bir hafta sonra, Çar tahttan çekildi. Zetkin'in iddiasına göre, bu olayın ardından 8 Mart'ın Uluslararası Kadınlar Günü olarak kabul edilmesini önerdiği bildiriliyor.

3. Kadın Tarihi Ayı, başlangıçta 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hafta olarak başladı.

3. Kadın Tarihi Ayı, başlangıçta 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hafta olarak başladı.

Kadın Tarihi Ayı, çevrimiçi Ulusal Kadın Tarihi Müzesi'ne göre, 1978'de Santa Rosa, California'da bir haftalık yerel bir kutlama olarak başladı. Sonoma County Kadınların Durumu Komisyonu'nun Eğitim Görev Gücü, haftayı planladı ve Uluslararası Kadınlar Günü ile aynı zamana denk getirdi. Yerel savunucular daha sonra kadınların başarılarını paylaşmak için Ulusal Kadın Tarihi Projesi'ni oluşturdular, şu anda Ulusal Kadın Tarihi İttifakı olarak biliniyor. Grubun üyelerinden Molly Murphy MacGregor, New York'taki Sarah Lawrence Koleji'ndeki Kadın Tarihi Enstitüsü'ne katıldı, burada diğerleri kendi hafta kutlamalarını başlatmaları için ilham aldılar. Grubun web sitesine göre, 1986'ya gelindiğinde, 14 eyalet Mart'ı Kadın Tarihi Ayı olarak ilan etmişti.

4. Kadın Tarihi Ayı'nın ulusal olarak tanınması yıllar aldı.

4. Kadın Tarihi Ayı'nın ulusal olarak tanınması yıllar aldı.

Mesela Amerika Birleşik Devletlerinde 1980 yılında Ulusal Kadın Tarihi Projesi, National Geographic'in bildirdiğine göre, kadın gruplarının bir koalisyonunu yönlendirdi ve Başkan Jimmy Carter'ı Ulusal Kadın Tarihi Haftası'nı tanıyan bir bildiri yayınlamaya başarıyla ikna etti. Kongrenin Mart ayını Kadın Tarihi Ayı olarak belirleyen bir yasa çıkarması ise 1987'ye kadar sürdü.

5. ABD başkanı her yıl Kadın Tarihi Ayı'nı belirler.

5. ABD başkanı her yıl Kadın Tarihi Ayı'nı belirler.

Başkan Barack Obama'nın 2011 beyannamesi, Uluslararası Kadınlar Günü'nün 100. yıl dönümüne övgüde bulundu ve bu bayramın 'dünyadaki kadınlara saygı gösterme fırsatı olduğunu ve kadınların yüzyıllardır erkeklerle eşit koşullarda toplumda yer alma mücadelesine dayandığını' belirtti. Bugün bize, büyük ilerleme kaydedilmiş olsa da, kadınların gerçek anlamda eşitlik sağlamadan önce yapılacak işler olduğunu hatırlatır.

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6. Amerika'da Kadın Tarihi Ayı için her yıl bir tema belirlenir.

6. Amerika'da Kadın Tarihi Ayı için her yıl bir tema belirlenir.

Ulusal Kadın Tarihi İttifakı, her yıl ay için bir tema belirler. Bu yılın teması 'Eşitlik, Çeşitlilik ve Dahilicilik İçin Savunan Kadınlar'. İttifakın bu seçimle ilgili yaptığı açıklamada, 'Tema, ülke genelinde kadınları, olumlu bir gelecek için yaşamlarımızdan ve kurumlardan tüm ön yargıları ve ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırmamız gerektiğini anlayan kadınları tanımaktadır' denildi.

7. Kanada'da Kadınlar Tarihi Ayı farklı şekillerde kutlanmaktadır.

7. Kanada'da Kadınlar Tarihi Ayı farklı şekillerde kutlanmaktadır.

Kadınlar Tarihi Ayı, Filipinler'den Birleşik Krallık'a kadar bütün dünyada aynı ayda yani Mart ayında kutlanmaktadır. Genel olarak Kadınlar Tarihi Ayı Mart ayında anılırken, Kanada kutlamalarını Ekim ayında gerçekleştirir.

8. Uluslararası Kadınlar Günü, bazı ülkelerde resmi bir tatil olarak kabul ediliyor.

8. Uluslararası Kadınlar Günü, bazı ülkelerde resmi bir tatil olarak kabul ediliyor.

Bazı ülkeler, Uluslararası Kadınlar Günü'nü resmi bir tatil olarak kabul ediyor. Sky History'e göre, Çin'de birçok kadın yarım gün tatil yapabiliyor. Sırbistan ve Arnavutluk'ta ise Uluslararası Kadınlar Günü aynı zamanda Anneler Günü olarak kutlanıyor.

9. Uluslararası Kadınlar Günü belirli renklerle kutlanır.

9. Uluslararası Kadınlar Günü belirli renklerle kutlanır.

Mor, yeşil ve beyaz, Uluslararası Kadınlar Günü'nün renkleridir. Bu renkler, İngiltere'deki Kadınların Sosyal ve Siyasi Birliği'nin (WSPU) kadın hakları savunucuları tarafından erken 1900'lerde kullanılmaya başlandı ve daha sonra ABD'ye taşındı.

10. Bu yıl Amerika'daki eylemler kürtaj haklarına odaklanacak.

10. Bu yıl Amerika'daki eylemler kürtaj haklarına odaklanacak.

Kadınlar Yürüyüşü organizasyonu, ilk önemli yürüyüşünü 2017'de Donald Trump'ın göreve başlamasından bir gün sonra gerçekleştirdi ve 26 Mart'ta Washington D.C.'de bir miting düzenlemeyi planlıyor. Bu tarih, kürtaj hapıyla ilgili bir davayı dinlemeye başlayacak olan Yüksek Mahkeme'nin başlangıç tarihidir. Yüksek Mahkeme, 2023 yılında, kürtaj hapının federal hükümetin onayını askıya alan bir Texas federal yargıcının emrini askıya alan geçici bir karar yayınladı. Mart ayındaki duruşma, Yüksek Mahkeme'nin 2022'de Roe v. Wade kararını bozan Dobbs v. Jackson Women's Health Organization kararıyla ilgili ilk önemli kürtaj davası olacak.

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Peki sizin bu ay hakkında düşünceleriniz neler? Daha kadın hakları konusunda gidilecek çok yolumuz var gibi duruyor. Buyurun yorumlara 👇

Peki sizin bu ay hakkında düşünceleriniz neler? Daha kadın hakları konusunda gidilecek çok yolumuz var gibi duruyor. Buyurun yorumlara 👇

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