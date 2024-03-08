Mart Ayı Neden Kadın Tarihi Ayı Oldu? Mart Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı Gerçek

Kadın Tarihi Ayı, çevrimiçi Ulusal Kadın Tarihi Müzesi'ne göre, 1978'de Santa Rosa, California'da bir haftalık yerel bir kutlama olarak başladı. Sonoma County Kadınların Durumu Komisyonu'nun Eğitim Görev Gücü, haftayı planladı ve Uluslararası Kadınlar Günü ile aynı zamana denk getirdi. Yerel savunucular daha sonra kadınların başarılarını paylaşmak için Ulusal Kadın Tarihi Projesi'ni oluşturdular, şu anda Ulusal Kadın Tarihi İttifakı olarak biliniyor. Grubun üyelerinden Molly Murphy MacGregor, New York'taki Sarah Lawrence Koleji'ndeki Kadın Tarihi Enstitüsü'ne katıldı, burada diğerleri kendi hafta kutlamalarını başlatmaları için ilham aldılar. Grubun web sitesine göre, 1986'ya gelindiğinde, 14 eyalet Mart'ı Kadın Tarihi Ayı olarak ilan etmişti.