Mart Ayı Neden Kadın Tarihi Ayı Oldu? Mart Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı Gerçek
Mart Ayı Neden Kadın Tarihi Ayı Oldu? Mart Hakkında Bilmediğiniz 10 Şaşırtıcı Gerçek
Kaynak: https://time.com/6837254/womens-histo...
Dünyanın dört bir yanında çoğu ülke Mart ayında Kadın Tarihi Ayı'nı kutluyor. Hatta özellikle 8 Mart'ta Uluslararası Kadınlar Günü kutlanıyor. Biz de sizin için Kadın Tarihi Ayı olarak da bilinen Mart hakkında bilmediğiniz şeyleri derledik. İşte o 10 şaşırtıcı gerçek... 👇
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1. Kadınlar Günü ilk olarak Avrupa'da tanındı.
2. Uluslararası Kadınlar Günü'nün tarihi, Rus devrimi nedeniyle seçildi.
3. Kadın Tarihi Ayı, başlangıçta 1978'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hafta olarak başladı.
4. Kadın Tarihi Ayı'nın ulusal olarak tanınması yıllar aldı.
5. ABD başkanı her yıl Kadın Tarihi Ayı'nı belirler.
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6. Amerika'da Kadın Tarihi Ayı için her yıl bir tema belirlenir.
7. Kanada'da Kadınlar Tarihi Ayı farklı şekillerde kutlanmaktadır.
8. Uluslararası Kadınlar Günü, bazı ülkelerde resmi bir tatil olarak kabul ediliyor.
9. Uluslararası Kadınlar Günü belirli renklerle kutlanır.
10. Bu yıl Amerika'daki eylemler kürtaj haklarına odaklanacak.
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Peki sizin bu ay hakkında düşünceleriniz neler? Daha kadın hakları konusunda gidilecek çok yolumuz var gibi duruyor. Buyurun yorumlara 👇
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