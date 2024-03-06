Dünya Bankası Raporuna Göre Kadınların İş Hayatında Erkeklerle Eşit Fırsatları Yok

Dünya Bankası'nın yeni bir raporuna göre, dünyadaki hiçbir ülke kadınlara özellikle de iş alanında erkeklerle aynı fırsatları sunmuyor. Rapor, küresel cinsiyet farkının önceki düşünüldüğünden çok daha geniş olduğunu ortaya koydu. Detaylar 👇