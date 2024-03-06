Dünya Bankası Raporuna Göre Kadınların İş Hayatında Erkeklerle Eşit Fırsatları Yok
Dünya Bankası Raporuna Göre Kadınların İş Hayatında Erkeklerle Eşit Fırsatları Yok
Kaynak: https://www.theguardian.com/global-de...
Dünya Bankası'nın yeni bir raporuna göre, dünyadaki hiçbir ülke kadınlara özellikle de iş alanında erkeklerle aynı fırsatları sunmuyor. Rapor, küresel cinsiyet farkının önceki düşünüldüğünden çok daha geniş olduğunu ortaya koydu. Detaylar 👇
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Rapora göre, farkı kapatmak küresel gayri safi yurt içi hasılayı yüzde 20'den fazla arttırabilir.
Raporun yazarı Tea Trumbic, çocuk bakımı ve güvenlik konularının özellikle kadınların çalışma yeteneğini etkilediğini belirtti.
Pazartesi günü yayınlanan 'Kadın, İş ve Hukuk Raporu'nun 10. baskısı, aynı zamanda yasalar ile uygulamaya konulan politikalar arasındaki farkı ilk kez değerlendirdi.
95 ülke eşit ücret yasaları çıkarırken, sadece 35'i ücret farkının ele alındığı önlemlere sahipti.
Çocuk bakımı açığının ele alınması, kadınların işgücüne katılımında hemen yüzde 1'lik bir artışa yol açacaktır.
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81 ülkede, bir kadının emekli maaşı çocuk bakımı ile ilgili işten ayrılma sürelerini dikkate almıyor.
Rapor, işyerinde cinsel tacize karşı yasaları olan 151 ülkenin sadece 40'ında kamusal alanlarda veya toplu taşıma araçlarında tacizi kapsayan yasaların bulunduğunu belirtti.
Dünya Bankası Grubu Başekonomisti Indermit Gill, "Tüm dünyada, ayrımcı yasalar ve uygulamalar kadınların erkeklerle eşit koşullarda çalışmasını veya iş kurmasını engelliyor" dedi.
Peki siz de bu raporun yararlı olduğunu düşünenlerden misiniz? Toplumsal cinsiyet eşitliği için başka ne gibi adımlar atılabilir? Buyurun yorumlara 👇
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