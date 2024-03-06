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Dünya Bankası Raporuna Göre Kadınların İş Hayatında Erkeklerle Eşit Fırsatları Yok

Dünya Bankası Raporuna Göre Kadınların İş Hayatında Erkeklerle Eşit Fırsatları Yok

8 Mart kadınlar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 16:05

Dünya Bankası'nın yeni bir raporuna göre, dünyadaki hiçbir ülke kadınlara özellikle de iş alanında erkeklerle aynı fırsatları sunmuyor. Rapor, küresel cinsiyet farkının önceki düşünüldüğünden çok daha geniş olduğunu ortaya koydu. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.theguardian.com/global-de...
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Rapora göre, farkı kapatmak küresel gayri safi yurt içi hasılayı yüzde 20'den fazla arttırabilir.

Rapora göre, farkı kapatmak küresel gayri safi yurt içi hasılayı yüzde 20'den fazla arttırabilir.

İlk kez, banka çocuk bakımı ve güvenlik politikalarının 190 ülkede kadınların işgücüne katılımına etkisini inceledi. İki faktör hesaba katıldığında, kadınların ortalama olarak yasal korumaların sadece yüzde 64'ünü erkeklerin aldığı bulundu, önceki tahmin olan yüzde 77'den düşük.

Raporun yazarı Tea Trumbic, çocuk bakımı ve güvenlik konularının özellikle kadınların çalışma yeteneğini etkilediğini belirtti.

Raporun yazarı Tea Trumbic, çocuk bakımı ve güvenlik konularının özellikle kadınların çalışma yeteneğini etkilediğini belirtti.

Şiddet kadınların işe gitmesini fiziksel olarak engelleyebilirken, çocuk bakımı maliyetleri iş yapmayı imkansız hale getirebilir.

Pazartesi günü yayınlanan 'Kadın, İş ve Hukuk Raporu'nun 10. baskısı, aynı zamanda yasalar ile uygulamaya konulan politikalar arasındaki farkı ilk kez değerlendirdi.

Pazartesi günü yayınlanan 'Kadın, İş ve Hukuk Raporu'nun 10. baskısı, aynı zamanda yasalar ile uygulamaya konulan politikalar arasındaki farkı ilk kez değerlendirdi.

Ülkelerin, tam uygulama için gerekli sistemlerin yalnızca yüzde 40'ından azını oluşturduğu ise raporda ortaya çıktı.

95 ülke eşit ücret yasaları çıkarırken, sadece 35'i ücret farkının ele alındığı önlemlere sahipti.

95 ülke eşit ücret yasaları çıkarırken, sadece 35'i ücret farkının ele alındığı önlemlere sahipti.

Küresel olarak, kadınlar erkeklerin kazandığı her dolardan sadece 77 cent kazandı.

Çocuk bakımı açığının ele alınması, kadınların işgücüne katılımında hemen yüzde 1'lik bir artışa yol açacaktır.

Çocuk bakımı açığının ele alınması, kadınların işgücüne katılımında hemen yüzde 1'lik bir artışa yol açacaktır.

Rapor, ülkelerin yarısından azının küçük çocukların ebeveynlerine mali destek veya vergi indirimi sağladığını, üçte birinden azının ise çocuk bakımı için çocukların güvenliğine dair ebeveynleri teminat altına alabilecek kalite standartlarına sahip olduğunu belirtti.

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81 ülkede, bir kadının emekli maaşı çocuk bakımı ile ilgili işten ayrılma sürelerini dikkate almıyor.

81 ülkede, bir kadının emekli maaşı çocuk bakımı ile ilgili işten ayrılma sürelerini dikkate almıyor.

Rapor, işyerinde cinsel tacize karşı yasaları olan 151 ülkenin sadece 40'ında kamusal alanlarda veya toplu taşıma araçlarında tacizi kapsayan yasaların bulunduğunu belirtti.

Rapor, işyerinde cinsel tacize karşı yasaları olan 151 ülkenin sadece 40'ında kamusal alanlarda veya toplu taşıma araçlarında tacizi kapsayan yasaların bulunduğunu belirtti.

Bu durum, kadınların işe giderken korunmadığı anlamına geliyor.

Dünya Bankası Grubu Başekonomisti Indermit Gill, "Tüm dünyada, ayrımcı yasalar ve uygulamalar kadınların erkeklerle eşit koşullarda çalışmasını veya iş kurmasını engelliyor" dedi.

Dünya Bankası Grubu Başekonomisti Indermit Gill, "Tüm dünyada, ayrımcı yasalar ve uygulamalar kadınların erkeklerle eşit koşullarda çalışmasını veya iş kurmasını engelliyor" dedi.

'Bu farkı kapatmak küresel gayri safi yurt içi hasılayı yüzde 20'den fazla artırabilir - aslında gelecek on yıl içinde küresel büyüme oranını ikiye katlayabilir. Ancak reformlar adım adım ilerliyor.'

Peki siz de bu raporun yararlı olduğunu düşünenlerden misiniz? Toplumsal cinsiyet eşitliği için başka ne gibi adımlar atılabilir? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz de bu raporun yararlı olduğunu düşünenlerden misiniz? Toplumsal cinsiyet eşitliği için başka ne gibi adımlar atılabilir? Buyurun yorumlara 👇

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