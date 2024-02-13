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Colin Farrell'ın Özel Bir Dedektifi Canlandırdığı "Sugar"dan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Colin Farrell'ın Özel Bir Dedektifi Canlandırdığı "Sugar"dan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Apple dizi
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 12:34

Hepimiz Apple Tv'+'ı içeriklerinde paradan kaçmamasıyla bilmeye başladık. Platform portföyüne yeni bir dizi daha ekliyor. Yeni Apple Tv+ draması ''Sugar' şimiden merak uyandırmaya başladı. Detaylar aşağıda 🍬👇

Kaynak: https://screenrant.com/sugar-show-ima...
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''Sugar'' hakkında görüntüler ve ek bilgiler elimize ulaşmaya başladı.

''Sugar'' hakkında görüntüler ve ek bilgiler elimize ulaşmaya başladı.

Colin Farrell'ın dedektif karakteri 'Sugar'ın ilk görüntülerinde ön planda görünüyor. Phone Booth, After Yang gibi rolleriyle tanınan ve The Banshees of Inisherin'deki Oscar adaylığıyla dikkat çeken Farrell, True Detective'in 2. sezonundan bu yana televizyona geri dönüyor. Önümüzdeki Max türev gösterisi için 2022'de başladığı The Batman'deki Penguin rolünü tekrar canlandıracak. Ayrıca, ''Sugar''ı da yönetecek ve her iki projenin de yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Apple TV+, dizinin 5 Nisan'da yayınlanacağını duyurdu.

Apple TV+, dizinin 5 Nisan'da yayınlanacağını duyurdu.

Sugar hakkındaki detaylar gizli tutuluyor. Ancak raporlarda çağdaş bir özel dedektif hikayesi olarak tanımlanan ve Los Angeles'ta geçen ve bir kaybolma olayına odaklanan bir dizi olduğu belirtiliyor. Proje, Amy Ryan ve Kirby Howell-Baptiste'in de rol aldığı I Am Legend yazarı Mark Protosevich tarafından yaratıldı. Bölümler, City of God'un Oscar'a aday gösterilen yönetmeni Fernando Meirelles tarafından yönetilecek. Meirelles, Simon Kinberg, Audrey Chon, Scott Greenberg ve Chip Vucelich ile birlikte yürütücü yapımcı olacak.

"Sugar"ın kadrosu daha önce de yaratıcı işlerde rol almalarıyla tanınmış, bu da dizi hakkındaki merakımızı daha da arttırıyor.

"Sugar"ın kadrosu daha önce de yaratıcı işlerde rol almalarıyla tanınmış, bu da dizi hakkındaki merakımızı daha da arttırıyor.

Howell Baptiste, The Sandman'deki Death performansıyla tanınıyor. Ayrıca Veronica Mars'ın 4. sezonunda, The Good Place, Barry ve Killing Eve'de göründü. Büyük ekranda, Queenpins, Cruella ve Mr. Harrigan's Phone filmlerinde başrolde yer aldı. Ryan için, Hulu'nun Only Murders in the Building'inde Jan'i oynadı. Ayrıca, The Office'de Holly Flax'i ve Gone Baby Gone'deki rolüyle tanınıyor, bu da ona bir Oscar adaylığı kazandırmıştı.

Kadroda başka tanıdık isimler de var!

Kadroda başka tanıdık isimler de var!

Kadro ayrıca Dennis Boutsikaris (Better Call Saul), Alex Hernandez (Invasion), Lindsay Pulsipher (The Beast), Nate Corddry (For All Mankind), Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Elizabeth Anweis (Echo 3), Miguel Sandoval (Barry) ve Jason Butler Harner (The Handmaid’s Tale) gibi isimleri de içeriyor.

Breaking Bad'in Anna Gunn'ı ve Succession'ın yıldızı James Cromwell'in de tekrar rol alacağı söylenenler arasında.

Breaking Bad'in Anna Gunn'ı ve Succession'ın yıldızı James Cromwell'in de tekrar rol alacağı söylenenler arasında.

Bu Sugar'ı sevilen bir başrol, geniş ve tanıdık bir oyuncu kadrosu ve Apple TV+ için dikkat çekmeye hazır bir dedektiflik kurgusu vaat eden bir dizi olarak karşımıza çıkarıyor.

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Şimdilik "Sugar" hakkında tüm bilinenler bunlar. Peki siz bu yeni dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Şimdilik "Sugar" hakkında tüm bilinenler bunlar. Peki siz bu yeni dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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