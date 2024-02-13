Colin Farrell'ın Özel Bir Dedektifi Canlandırdığı "Sugar"dan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Sugar hakkındaki detaylar gizli tutuluyor. Ancak raporlarda çağdaş bir özel dedektif hikayesi olarak tanımlanan ve Los Angeles'ta geçen ve bir kaybolma olayına odaklanan bir dizi olduğu belirtiliyor. Proje, Amy Ryan ve Kirby Howell-Baptiste'in de rol aldığı I Am Legend yazarı Mark Protosevich tarafından yaratıldı. Bölümler, City of God'un Oscar'a aday gösterilen yönetmeni Fernando Meirelles tarafından yönetilecek. Meirelles, Simon Kinberg, Audrey Chon, Scott Greenberg ve Chip Vucelich ile birlikte yürütücü yapımcı olacak.