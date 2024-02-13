Colin Farrell'ın Özel Bir Dedektifi Canlandırdığı "Sugar"dan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!
Colin Farrell'ın Özel Bir Dedektifi Canlandırdığı "Sugar"dan İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://screenrant.com/sugar-show-ima...
Hepimiz Apple Tv'+'ı içeriklerinde paradan kaçmamasıyla bilmeye başladık. Platform portföyüne yeni bir dizi daha ekliyor. Yeni Apple Tv+ draması ''Sugar' şimiden merak uyandırmaya başladı. Detaylar aşağıda 🍬👇
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''Sugar'' hakkında görüntüler ve ek bilgiler elimize ulaşmaya başladı.
Apple TV+, dizinin 5 Nisan'da yayınlanacağını duyurdu.
"Sugar"ın kadrosu daha önce de yaratıcı işlerde rol almalarıyla tanınmış, bu da dizi hakkındaki merakımızı daha da arttırıyor.
Kadroda başka tanıdık isimler de var!
Breaking Bad'in Anna Gunn'ı ve Succession'ın yıldızı James Cromwell'in de tekrar rol alacağı söylenenler arasında.
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Şimdilik "Sugar" hakkında tüm bilinenler bunlar. Peki siz bu yeni dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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