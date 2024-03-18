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Kendini Köpek Olarak Tanımlayan Twitch Yayıncısı Kafaları Allak Bullak Etti

Kendini Köpek Olarak Tanımlayan Twitch Yayıncısı Kafaları Allak Bullak Etti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 22:50

Konu Twitch ve genel olarak canlı yayın platformları olunca garipliklerin de sınırı hayli yukarılarda oluyor. Bu kez ise karşımızda kendini köpek olarak tanımlayan ve abone sayısını her geçen gün daha da arttıran bir yayıncı var.

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Twitch kullanıcıları söz konusu izlenme ve abone sayıları olunca hayli yaratıcı olabiliyorlar.

Twitch kullanıcıları söz konusu izlenme ve abone sayıları olunca hayli yaratıcı olabiliyorlar.

Bu elbette yalnızca Twitch'in değil, genel olarak sosyal medyanın bir gerçeği ancak söz konusu yayın platformlarındaki kullanıcılar olunca işler bir adım öteye gidebiliyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda bir kullanıcı tost makinasına çatal soktuğu videosu ile yürekleri ağza getirmişti.

Gelin sizi platformun yıldızı hızla parlayan yayıncılarından biriyle tanıştıralım. Meowdalyn mahlaslı kullanıcı kendini bir köpek olarak tanımlıyor!

Gelin sizi platformun yıldızı hızla parlayan yayıncılarından biriyle tanıştıralım. Meowdalyn mahlaslı kullanıcı kendini bir köpek olarak tanımlıyor!

Genellikle sohbet yayınlarıyla izleyicilerinin karşısına çıkan yayıncının platformda şimdilik 16 bin takipçisi var. Şimdilik diyoruz zira takipçisi sayısı her geçen gün katlanarak artıyor.

Kendisini köpek olarak tanımlayan yayınının eğitmenleri dahi var.

Kendisini köpek olarak tanımlayan yayınının eğitmenleri dahi var.

Katıldığı bir radyo programında hakkında merak edilenleri yanıtlayan yayıncı bakıcılarının onu beslemek, eğitmek, eğitim iyi geçerse ona ödüller vermek, yürüyüş ve tuvalete çıkartmak gibi eylemlerde bulunduğunu söylüyor.

"Şeker kaplı dalmaçyalı" cinsinden olduğunu belirten Meowdalyn tuvalet ihtiyacını da tıpkı gerçek bir köpek gibi dışarıda giderdiğinden bahsediyor.

"Şeker kaplı dalmaçyalı" cinsinden olduğunu belirten Meowdalyn tuvalet ihtiyacını da tıpkı gerçek bir köpek gibi dışarıda giderdiğinden bahsediyor.

Kimi zaman hava şartları el vermediğinde insan tuvaletini kullanmak zorunda kaldığını söyleyen yayıncı bunun yanında uyumak için kimi zaman da gerçek bir kafesi tercih ettiğini dile getiriyor.

Toplumun tepkilerini pek de umursamadığını söyleyen yayıncı ayrıca cinsel içerikli herhangi bir eylem peşinde olmadığını da belirtiyor.

Toplumun tepkilerini pek de umursamadığını söyleyen yayıncı ayrıca cinsel içerikli herhangi bir eylem peşinde olmadığını da belirtiyor.

Katıldığı radyo programında insanların onun hakkında ne düşündüğünü önemseyip önemsemediği sorulduğunda o anlarda yalnızca 'köpek olma deneyimini' yaşadığından bahseden yayıncı ayrıca sıkça sorulan sorulara yanıt verdiği sayfasında ise herhangi bir cinsel içerikli içerik üretmediğini ve amacının bu olmadığını da söylüyor.

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Kendisinin yayınlarının neye benzediğini merak ediyorsanız sizi şöyle alalım. 👇

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Mehmet UĞUR

Bunu haber niteliği taşıdığını düşünen editör , aklından zorun mu var kuzum. Şöyle örnekliyeyim sana bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz, ama bir insan köp... Devamını Gör

Selver.1994.06

Abla sen etkileşim hastası psikolojik vaka olmuşsun

BlueCraving

Dalmaçyalı hımm? Keşke danua falan olsaydın daha havalı olurdu 😁