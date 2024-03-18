Kendini Köpek Olarak Tanımlayan Twitch Yayıncısı Kafaları Allak Bullak Etti
Kendini Köpek Olarak Tanımlayan Twitch Yayıncısı Kafaları Allak Bullak Etti
Konu Twitch ve genel olarak canlı yayın platformları olunca garipliklerin de sınırı hayli yukarılarda oluyor. Bu kez ise karşımızda kendini köpek olarak tanımlayan ve abone sayısını her geçen gün daha da arttıran bir yayıncı var.
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Twitch kullanıcıları söz konusu izlenme ve abone sayıları olunca hayli yaratıcı olabiliyorlar.
Gelin sizi platformun yıldızı hızla parlayan yayıncılarından biriyle tanıştıralım. Meowdalyn mahlaslı kullanıcı kendini bir köpek olarak tanımlıyor!
Kendisini köpek olarak tanımlayan yayınının eğitmenleri dahi var.
"Şeker kaplı dalmaçyalı" cinsinden olduğunu belirten Meowdalyn tuvalet ihtiyacını da tıpkı gerçek bir köpek gibi dışarıda giderdiğinden bahsediyor.
Toplumun tepkilerini pek de umursamadığını söyleyen yayıncı ayrıca cinsel içerikli herhangi bir eylem peşinde olmadığını da belirtiyor.
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Kendisinin yayınlarının neye benzediğini merak ediyorsanız sizi şöyle alalım. 👇
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Bunu haber niteliği taşıdığını düşünen editör , aklından zorun mu var kuzum. Şöyle örnekliyeyim sana bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz, ama bir insan köp... Devamını Gör
Abla sen etkileşim hastası psikolojik vaka olmuşsun
Dalmaçyalı hımm? Keşke danua falan olsaydın daha havalı olurdu 😁