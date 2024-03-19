Tüm Zamanların En Çok Oynanan 10 Oyunu

Otobüste, sırada beklerken, hatta bazen işte gizlice oynanan Candy Crush, 'sadece bir level daha' demenize sebep olan o tatlı bağımlılık.

Bu oyunlar, yıllar boyunca dünya çapında milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu ve birçoğu bugün bile popülerliğini koruyor. Hangisi sizin favoriniz?