Tüm Zamanların En Çok Oynanan 10 Oyunu
Tüm Zamanların En Çok Oynanan 10 Oyunu
İşte 'Tüm Zamanların En Çok Oynanan 10 Oyunu', her biri kendine has bir evren yaratan ve milyonlarca oyuncuyu saatlerce ekran başına kilitleyen oyunlar...
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Minecraft
2. Fortnite
3. League of Legends: LoL
4. PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds
5. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
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6. World of Warcraft: WoW
7. The Sims
8. Pokémon GO
9. Tetris
10. Candy Crush Saga
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