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Tüm Zamanların En Çok Oynanan 10 Oyunu

etiket Tüm Zamanların En Çok Oynanan 10 Oyunu

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 11:28

İşte 'Tüm Zamanların En Çok Oynanan 10 Oyunu', her biri kendine has bir evren yaratan ve milyonlarca oyuncuyu saatlerce ekran başına kilitleyen oyunlar...

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. Minecraft

1. Minecraft

Küplerle dolu sonsuz bir dünya, yaratıcılığınızı serbest bırakmanız için sizi bekliyor. Minecraft, yaş, cinsiyet, dil fark etmeksizin herkesin hayalini kurduğu dünyaları inşa etmesine olanak sağlayarak liste başını zorlayan bir fenomen.

2. Fortnite

2. Fortnite

Dansları, kostümleri ve tabii ki 'Battle Royale' modu ile Fortnite, gençlerin ve genç kalplilerin vazgeçilmezi. Adanın son galibi olma mücadelesi, adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

3. League of Legends: LoL

3. League of Legends: LoL

E-spor arenasının kralı, takım çalışmasının ve stratejinin ön planda olduğu LoL, dünya çapında milyonlarca oyuncusu ile rekabet dolu bir evren sunuyor.

4. PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds

4. PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds

'Battle Royale' türünün öncülerinden biri olan PUBG, gerçekçi grafikleri ve kalp atışınızı hızlandıran oynanışıyla milyonlarca oyuncuyu kendine çekmeyi başardı.

5. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

5. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

'Rush B' komutu, oyun dünyasının en ikonik cümlelerinden biri. Takım tabanlı strateji ve aksiyonun mükemmel birleşimi, CS:GO'yu ölümsüzler arasına katıyor.

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6. World of Warcraft: WoW

6. World of Warcraft: WoW

Azeroth'un büyülü dünyası, on yıllardır oyuncuları büyüleyen bir evren. MMO türünün zirvesi olan WoW, hikayesi ve topluluğu ile efsaneleşti.

7. The Sims

7. The Sims

Hayalinizdeki evi yapmak, hayalinizdeki hayatı yaşamak mı istiyorsunuz? The Sims serisi, size bunun için tam bir özgürlük sunuyor. Oyuncuların yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri mükemmel bir platform.

8. Pokémon GO

8. Pokémon GO

Dışarı çıkıp, gerçek dünyada Pokémon avlama fikriyle milyonları peşinden sürükleyen bu oyun, mobil oyun dünyasında bir devrim yarattı.

9. Tetris

9. Tetris

Basit ama bağımlılık yapıcı. Tetris, yıllar geçse de eskimeyen, her yaş grubundan insanın keyifle oynadığı bir klasik.

10. Candy Crush Saga

10. Candy Crush Saga

Otobüste, sırada beklerken, hatta bazen işte gizlice oynanan Candy Crush, 'sadece bir level daha' demenize sebep olan o tatlı bağımlılık.

Bu oyunlar, yıllar boyunca dünya çapında milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu ve birçoğu bugün bile popülerliğini koruyor. Hangisi sizin favoriniz?

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