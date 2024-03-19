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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FIFA 24'e İndirim Fena Yaradı

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FIFA 24'e İndirim Fena Yaradı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 12:22

Bu hafta neredeyse hiçbir oyun yerinde durmadı! Bahar İndirimleri'nin de etkisiyle Steam'in haftalık çok satanlar listesi bu hafta düşüşler ve yükselişlerle dolu. Öyle ki 40 sıra geriden gelip kendini ilk 10 içine atan dahi var.

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1. Belki Steam'in dolar kararı öncesi indirim döneminde sonuç farklı olurdu ancak bu hafta da ilk sırada Counter-Strike 2 var.

1. Belki Steam'in dolar kararı öncesi indirim döneminde sonuç farklı olurdu ancak bu hafta da ilk sırada Counter-Strike 2 var.

Oynaması tamamen ücretsiz olmasına karşın Valve'ın kasasına oyun içi eşyalar ve seçkin statüsü gibi şeylerle tonla para sokmaya devam eden Counter-Strike 2'nin yıldızı indirim dönemimde de sönmüş değil.

2. EA Sports FC 24 ise indirimin en çok yaradığı oyunlardan.

2. EA Sports FC 24 ise indirimin en çok yaradığı oyunlardan.

EA Sports'un FIFA'nın isim haklarını geride bıraktıktan sonra karşımıza çıkan ilk oyun olan EA Sports FC 24 oyunculardan karışık incelemeler almış olsa da bu oyunun hala popüler olmasının önüne geçemiyor. 69,99 dolarlık fiyatı ile göz korkutan oyunumuz Steam İlkbahar İndirimleri kapsamında yüzde 80'lik indirimle 13,99 dolara düşünce de haliyle affetmedik.

3. Yılın sürprizlerinden Helldivers 2 hala ilk üç içinde tutunabilmeyi başarıyor.

3. Yılın sürprizlerinden Helldivers 2 hala ilk üç içinde tutunabilmeyi başarıyor.

İtiraf edelim, neredeyse hiç kimse Helldivers 2'nin böylesi bir hit haline gelmesini beklemiyordu. Ancak yılın Palworld'ten sonraki bir diğer sürprizi olan Helldivers 2 tüm beklentileri aşarak çıktığı PC ve PS5 platformlarında müthiş bir başarıya imza attı. Bu hafta bir sıra gerilemiş olan Helldivers 2 bakalım ilk üç içinde tutunmayı ne kadar başarabilecek?

4. Bir diğer vazgeçilmezimiz ise PUBG: Battlegrounds.

4. Bir diğer vazgeçilmezimiz ise PUBG: Battlegrounds.

Listeye zaman zaman tıpkı PUBG: Battlegroubnds gibi oynaması tamamen ücretsiz farklı battle royale oyunları girse de Türkiye'deki oyuncular olarak değişmeyen tercihimiz PUBG: Battlegrounds oluyor. İndirim döneminde kendine ilk beş içinde yer bulabilen oyun geçtiğimiz haftaya göre bir sıra gerilemiş vaziyette.

5. Euro Truck Simulator 2'yi buralarda görmeyi özlemiştik.

5. Euro Truck Simulator 2'yi buralarda görmeyi özlemiştik.

Neden bilemiyoruz ancak Türk oyuncular olarak bu oyunla aramızda enteresan bir bağ var. Önce zam haberi ile üzen, Steam'in dolar kararının ardından ise iyice aramızın açıldığı Euro Truck Simulatır 2 indirimlerin rüzgarını da arkasına alarak 12 sıra birden yükselmeyi başardı.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Dragon's Dogma 2

  • Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

  • Forza Horizon 5

  • Rust

  • Baldur's Gate 3

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