Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FIFA 24'e İndirim Fena Yaradı

İtiraf edelim, neredeyse hiç kimse Helldivers 2'nin böylesi bir hit haline gelmesini beklemiyordu. Ancak yılın Palworld'ten sonraki bir diğer sürprizi olan Helldivers 2 tüm beklentileri aşarak çıktığı PC ve PS5 platformlarında müthiş bir başarıya imza attı. Bu hafta bir sıra gerilemiş olan Helldivers 2 bakalım ilk üç içinde tutunmayı ne kadar başarabilecek?