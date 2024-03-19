Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FIFA 24'e İndirim Fena Yaradı
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FIFA 24'e İndirim Fena Yaradı
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1. Belki Steam'in dolar kararı öncesi indirim döneminde sonuç farklı olurdu ancak bu hafta da ilk sırada Counter-Strike 2 var.
2. EA Sports FC 24 ise indirimin en çok yaradığı oyunlardan.
3. Yılın sürprizlerinden Helldivers 2 hala ilk üç içinde tutunabilmeyi başarıyor.
4. Bir diğer vazgeçilmezimiz ise PUBG: Battlegrounds.
5. Euro Truck Simulator 2'yi buralarda görmeyi özlemiştik.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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