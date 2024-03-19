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Steam Değeri 320 TL'yi Aşan The Sims 4 Ek Paketi Her Platformda Ücretsiz Oldu

Steam Değeri 320 TL'yi Aşan The Sims 4 Ek Paketi Her Platformda Ücretsiz Oldu

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 16:44

The Sims hayranlarını hayli sevindirecek bir müjdemiz var. The Sims 4'e yepyeni içerikler ekleyen ve Steam'de 9,99 dolarlık fiyat etiketine sahip ek paket oyunun yer aldığı her platformda ücretsiz oldu.

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Bildiğiniz üzere köklü serinin son oyunu olan The Sims 4 her ne kadar oynaması tamamen ücretsiz olsa da iş bununla bitmiyor.

Bildiğiniz üzere köklü serinin son oyunu olan The Sims 4 her ne kadar oynaması tamamen ücretsiz olsa da iş bununla bitmiyor.

The Sims serisinin ilk oyunundan beri alamet-i farikası olan ek paketler dördüncü oyunla birlikte neredeyse hepimize 'işin cılkı çıktı' dedirten seviyeye geldiler. Çıktı dönemde elimizden aldığı pek çok özellikle eleştirilerin hedefi olan The Sims 4'te önceki oyunlardaki pek çok temel özellikten dahi yoksunduk ve bunlar DLC'ler ile satılıyordu.

The Sims 4'ün oyuna yepyeni eşyalar ekleyen ve 9,99 dolarlık fiyat etiketine sahip Backyard Stuff ek paketi sınırlı bir süre için ücretsiz oldu.

The Sims 4'ün oyuna yepyeni eşyalar ekleyen ve 9,99 dolarlık fiyat etiketine sahip Backyard Stuff ek paketi sınırlı bir süre için ücretsiz oldu.

Sim'lerimize tatlı bir arka bahçe macerası yaşatabileceğimiz ek paket adından da anlaşılabildiği üzere bahçe ve bu çerçevedeki hobilere odaklanıyor. Kuş besleme istasyonu kurmaktan farklı su kaydıraklarına kadar pek çok öge içeren Backyard Stuff ek paketi bunların yanında Sim'lerimiz için yeni kıyafet ve saç modellerini de beraberinde getiriyor.

The Sims 4 Backyard Stuff ek paketi tüm platformda ücretsiz.

The Sims 4 Backyard Stuff ek paketi tüm platformda ücretsiz.

İlk olarak 2016 yılında PC ve Mac kullanıcılarının beğenisine sunulmuş olan ek paket 2018 yılında ise konsollardaki yerini almıştı. Sim'lerinize tatlı bir arka bahçe macerası armağan etmenize imkan veren ek paket oyunun yer aldığı tüm platformlarda kısa bir süre için tamamen ücretsiz.

The Sims 4 Backyard Stuff ek paketini kapmak için ise kısıtlı bir süremiz var.

The Sims 4 Backyard Stuff ek paketini kapmak için ise kısıtlı bir süremiz var.

Kütüphanenize bir kez kattığınızda tamamen sizin olacak olan ek paketi hesabınıza eklemek için son tarih 13 Nisan olsa da siz yine de unutmadan elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz!

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