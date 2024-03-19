Steam Değeri 320 TL'yi Aşan The Sims 4 Ek Paketi Her Platformda Ücretsiz Oldu
Steam Değeri 320 TL'yi Aşan The Sims 4 Ek Paketi Her Platformda Ücretsiz Oldu
The Sims hayranlarını hayli sevindirecek bir müjdemiz var. The Sims 4'e yepyeni içerikler ekleyen ve Steam'de 9,99 dolarlık fiyat etiketine sahip ek paket oyunun yer aldığı her platformda ücretsiz oldu.
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Bildiğiniz üzere köklü serinin son oyunu olan The Sims 4 her ne kadar oynaması tamamen ücretsiz olsa da iş bununla bitmiyor.
The Sims 4'ün oyuna yepyeni eşyalar ekleyen ve 9,99 dolarlık fiyat etiketine sahip Backyard Stuff ek paketi sınırlı bir süre için ücretsiz oldu.
The Sims 4 Backyard Stuff ek paketi tüm platformda ücretsiz.
The Sims 4 Backyard Stuff ek paketini kapmak için ise kısıtlı bir süremiz var.
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