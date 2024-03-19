Steam Değeri 320 TL'yi Aşan The Sims 4 Ek Paketi Her Platformda Ücretsiz Oldu

Sim'lerimize tatlı bir arka bahçe macerası yaşatabileceğimiz ek paket adından da anlaşılabildiği üzere bahçe ve bu çerçevedeki hobilere odaklanıyor. Kuş besleme istasyonu kurmaktan farklı su kaydıraklarına kadar pek çok öge içeren Backyard Stuff ek paketi bunların yanında Sim'lerimiz için yeni kıyafet ve saç modellerini de beraberinde getiriyor.