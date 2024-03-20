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Ubisoft Gerçekçi Konuşmalar Yapabileceğiniz Yapay Zeka Destekli NPC'ler Geliştiriyor!

Ubisoft Gerçekçi Konuşmalar Yapabileceğiniz Yapay Zeka Destekli NPC'ler Geliştiriyor!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 21:19

Oyun sektörünün büyük firmalarından olan Ubisoft, oyunlarındaki diyalogları daha gerçekçi bir hale getirmek için yeni bir projeye imza atıyor.

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Ubisoft, daha akıllı NPC'ler oluşturmaya çalışıyor.

Ubisoft, daha akıllı NPC'ler oluşturmaya çalışıyor.
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'NEO NPC' ismiyle ortaya çıkan bu yapay zeka destekli NPC türü, oyunculara daha gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyunların içerisine entegre edilecek bu sistem, oyunculara daha gerçekçi bir iletişim imkanı sunacak ve oyun deneyimini bir üst düzeye çıkartacak.

NPC'ler sınırsız iletişim seçeneklerine sahip olmayacak.

NPC'ler sınırsız iletişim seçeneklerine sahip olmayacak.

Her ne kadar daha gerçekçi bir deneyim yaşatılmak istense de bu NPC'lerin bir sınırı da olacak. Her NPC için bir arkaplan hikâyesi yazılacak ve bir karakter profili oluşturulacak. Bu profil doğrultusunda da NPC'lerin diyalogları değişecek fakat belirli bir çerçeve dışına çıkmayacak.

Bu sistem şu an kullanıma hazır değil.

Bu sistem şu an kullanıma hazır değil.

Hala geliştirme aşamasında olan bu proje, şimdilik oyunlarda kullanılmayacak. NEO NPC projesinin ne zaman hayata geçirileceği ve tam anlamıyla oyunlarda kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.

Oyuncular bu sisteme olumlu yaklaşmıyor.

Oyuncular bu sisteme olumlu yaklaşmıyor.

Ubisoft'un projesini açıklamasının ardından oyuncular yorumlarda fikirlerini belirtti. Oyunculara göre bu proje Ubisoft'un oyunlarını daha da ruhsuz bir hale sokacak. Bazı oyuncular da böyle bir projeye yatırım yapmak yerine kaliteli yazarlar ile iş birliği yapmanın daha iyi bir fikir olacağını dile getirdi.

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