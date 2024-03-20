Ubisoft Gerçekçi Konuşmalar Yapabileceğiniz Yapay Zeka Destekli NPC'ler Geliştiriyor!

Her ne kadar daha gerçekçi bir deneyim yaşatılmak istense de bu NPC'lerin bir sınırı da olacak. Her NPC için bir arkaplan hikâyesi yazılacak ve bir karakter profili oluşturulacak. Bu profil doğrultusunda da NPC'lerin diyalogları değişecek fakat belirli bir çerçeve dışına çıkmayacak.