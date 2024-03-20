Ubisoft Gerçekçi Konuşmalar Yapabileceğiniz Yapay Zeka Destekli NPC'ler Geliştiriyor!
Ubisoft Gerçekçi Konuşmalar Yapabileceğiniz Yapay Zeka Destekli NPC'ler Geliştiriyor!
Oyun sektörünün büyük firmalarından olan Ubisoft, oyunlarındaki diyalogları daha gerçekçi bir hale getirmek için yeni bir projeye imza atıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ubisoft, daha akıllı NPC'ler oluşturmaya çalışıyor.
NPC'ler sınırsız iletişim seçeneklerine sahip olmayacak.
Bu sistem şu an kullanıma hazır değil.
Oyuncular bu sisteme olumlu yaklaşmıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda