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Steam Aile Paylaşımına Büyük Güncelleme: İki Kişi Aynı Anda Oyun Oynayabilecek

Steam Aile Paylaşımına Büyük Güncelleme: İki Kişi Aynı Anda Oyun Oynayabilecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.03.2024 - 11:30

Steam pek çok oyuncunun oyunlarını paylaşmak için yararlandığı Aile Paylaşımı Sistemi üzerinde kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir dizi değişikliğe gidildiğini açıkladı.

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Steam Aile Paylaşımı sistemi sayesinde oyuncular kütüphanelerindeki oyunları diledikleri kişiler ile paylaşıp, onların kütüphanelerindeki oyunları da oynayabiliyorlar.

Steam Aile Paylaşımı sistemi sayesinde oyuncular kütüphanelerindeki oyunları diledikleri kişiler ile paylaşıp, onların kütüphanelerindeki oyunları da oynayabiliyorlar.

Özellikle oyun fiyatlarının cep yaktığı bizim gibi ülkelerde oyuncuların adeta hayatını kurtaran Aile Paylaşımı sistemi sayesinde oyuncular bir aile üyesi veya arkadaşlarındaki oyunlara kendilerine izin verildiği müddetçe serbestçe erişebiliyorlar.

Steam milyonlarca oyuncunun faydalandığı Aile Paylaşımı sistemi üzerinde bir dizi değişikliğe gitti. "Steam Aileleri" ile artık kütüphanemiz üzerinde daha fazla kontrole sahip olacağız.

Steam milyonlarca oyuncunun faydalandığı Aile Paylaşımı sistemi üzerinde bir dizi değişikliğe gitti. "Steam Aileleri" ile artık kütüphanemiz üzerinde daha fazla kontrole sahip olacağız.

Valve tarafından paylaşılan blog yazısında detaylarına değinilen değişiklikle birlikte Steam Aile Paylaşımı yerini çok daha kapsamlı olan Steam Aileleri özelliğine bırakıyor

Göze çarpan en önemli değişikliklerden biri ise iki farklı oyuncunun aynı anda oyunda olmasına imkan vermesi.

Göze çarpan en önemli değişikliklerden biri ise iki farklı oyuncunun aynı anda oyunda olmasına imkan vermesi.

Eski sistemde oyunculardan biri oyundayken diğeri paylaşılan kütüphanedeki oyuna erişemiyordu. Fakat yeni sistemle birlikte Valve bunun da önünü açıyor. Artık paylaşılan kütüphaneden oyun oynamak için diğer kullanıcının çıkış yapmasını beklemek zorunda kalmayacağımız gibi aile kütüphanesinde paylaşılmış bir oyunu oynarken her kullanıcı kendi kayıtlarını oluşturabilecek, başarım kazanabilecek ve atölye ögelerine de erişebilecek. Bunun yanında hala aynı oyunun iki farklı kullanıcı tarafından aynı anda oynanamadığını ve oyununuzu paylaştığınız kişi oyundan yasaklanırsa sizin de yasaklanacağınızı da hatırlatmakta fayda var.

Steam Aileleri sistemi ile kazandıklarımız bunlarla da sınırlı değil.

Steam Aileleri sistemi ile kazandıklarımız bunlarla da sınırlı değil.

Ebeveyn kontrolleri üzerine de eğilen yeni güncelleme ile birlikte artık çocuklar hesap sahibine direkt olarak satın alma isteği gönderebilecekler. Hesap sahibi ise bunu kabul etmemekte elbette özgür. Günlük oyun süresi ve sohbet kısıtı gibi noktalar da ebeveyn kontrolünü üst seviyeye çıkartıyor. Hesap sahibi de dahil olmak üzere altı kullanıcıya kadar destekleyen sistem şimdilik beta sürümünde denenebiliyor.

Peki Steam Ailesi betasına katılarak yenilikleri nasıl test edebiliriz?

Peki Steam Ailesi betasına katılarak yenilikleri nasıl test edebiliriz?

Ayarlar kısmından 'Arayüz' sekmesine eriştikten sonra 'Beta Katılımı' kısmından 'Steam Family Beta' ibaresini seçerek siz de betaya dahil olabilirsiniz.

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