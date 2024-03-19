Steam Aile Paylaşımına Büyük Güncelleme: İki Kişi Aynı Anda Oyun Oynayabilecek
Steam Aile Paylaşımına Büyük Güncelleme: İki Kişi Aynı Anda Oyun Oynayabilecek
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Steam Aile Paylaşımı sistemi sayesinde oyuncular kütüphanelerindeki oyunları diledikleri kişiler ile paylaşıp, onların kütüphanelerindeki oyunları da oynayabiliyorlar.
Steam milyonlarca oyuncunun faydalandığı Aile Paylaşımı sistemi üzerinde bir dizi değişikliğe gitti. "Steam Aileleri" ile artık kütüphanemiz üzerinde daha fazla kontrole sahip olacağız.
Göze çarpan en önemli değişikliklerden biri ise iki farklı oyuncunun aynı anda oyunda olmasına imkan vermesi.
Steam Aileleri sistemi ile kazandıklarımız bunlarla da sınırlı değil.
Peki Steam Ailesi betasına katılarak yenilikleri nasıl test edebiliriz?
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