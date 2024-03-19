Steam Aile Paylaşımına Büyük Güncelleme: İki Kişi Aynı Anda Oyun Oynayabilecek

Eski sistemde oyunculardan biri oyundayken diğeri paylaşılan kütüphanedeki oyuna erişemiyordu. Fakat yeni sistemle birlikte Valve bunun da önünü açıyor. Artık paylaşılan kütüphaneden oyun oynamak için diğer kullanıcının çıkış yapmasını beklemek zorunda kalmayacağımız gibi aile kütüphanesinde paylaşılmış bir oyunu oynarken her kullanıcı kendi kayıtlarını oluşturabilecek, başarım kazanabilecek ve atölye ögelerine de erişebilecek. Bunun yanında hala aynı oyunun iki farklı kullanıcı tarafından aynı anda oynanamadığını ve oyununuzu paylaştığınız kişi oyundan yasaklanırsa sizin de yasaklanacağınızı da hatırlatmakta fayda var.