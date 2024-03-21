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Toplam Steam Fiyatları 670 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Toplam Steam Fiyatları 670 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.03.2024 - 11:13

Bu hafta Epic Games Store'da bizleri iki farklı oyun bekliyor. Toplam Steam değerleri 670 TL'yi aşan iki farklı ve keyifli oyun ücretsiz oluyor.

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İlk oyunumuz Steam'de 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Call of the Wild: The Angler.

Diğer oyunumuz ise 5,79 dolarlık fiyat etiketi bulunan Invincible Presents: Atom Eve.

Peki bu oyunlara nasıl ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?

Peki bu oyunlara nasıl ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?

Epic Games Store'a giriş yaptıktan sonra anasayfadaki 'Ücretsiz Oyunlar' kısmından ilgili oyunlarımızı bulun ve dilediğinize tıklayın. Ardından oyunun sayfasındaki 'Yükle' butonuna bastıktan sonra yönlendirileceğiniz yeni sayfada ise 'Sipariş Ver' diyerek oyunu kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Oyunlara bedava sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Oyunlara bedava sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

21 Mart saat 18:00 itibariyle bedava olacak oyunlarımız bir hafta boyunca ücretsiz olarak kalacak. Kısacası 28 Mart tarihine kadar oyunları kütüphanenize eklemeniz gerek yoksa fırsatı kaçırmış olacaksınız.

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