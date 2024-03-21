Toplam Steam Fiyatları 670 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Toplam Steam Fiyatları 670 TL'yi Aşan İki Keyifli Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz
Bu hafta Epic Games Store'da bizleri iki farklı oyun bekliyor. Toplam Steam değerleri 670 TL'yi aşan iki farklı ve keyifli oyun ücretsiz oluyor.
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İlk oyunumuz Steam'de 14,99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Call of the Wild: The Angler.
Diğer oyunumuz ise 5,79 dolarlık fiyat etiketi bulunan Invincible Presents: Atom Eve.
Peki bu oyunlara nasıl ücretsiz bir biçimde sahip olacağız?
Oyunlara bedava sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
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