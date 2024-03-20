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Stardew Valley'nin 1.6 Güncellemesi Rekorla Geldi: Oyuncu Sayısı Zirveyi Gördü

Stardew Valley'nin 1.6 Güncellemesi Rekorla Geldi: Oyuncu Sayısı Zirveyi Gördü

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.03.2024 - 00:38

Stardew Valley'nin dört gözle beklenen 1.6 güncellemesi bomba gibi geldi! Devasa güncellemenin ardından Stardew Valley oyuncu sayısı kendi rekorunu kırdı.

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Müziğinden grafiklerine, her şeyiyle tek kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley ders kitaplarına girecek bir başarıya zaten imza atmıştı.

Müziğinden grafiklerine, her şeyiyle tek kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley ders kitaplarına girecek bir başarıya zaten imza atmıştı.

Eric 'ConcernedApe' Barone tarafından geliştirilen oyun kısa sürede hit haline gelmiş, oyunlarla pek de içli dışlı olmayan kişileri dahi dünyasına çekebilmeyi başarmıştı.

Oyunun geliştiricisi ConcernedApe geçtiğimiz yıl ise büyük müjdeyi vererek Stardew Valley'e 1.6 güncellemesi ile birlikte pek çok yeni özellik ekleneceğini duyurmuştu.

Oyunun geliştiricisi ConcernedApe geçtiğimiz yıl ise büyük müjdeyi vererek Stardew Valley'e 1.6 güncellemesi ile birlikte pek çok yeni özellik ekleneceğini duyurmuştu.

Halihazırda yüzlerce saatlik eğlence sunan Stardew Valley 1.6 güncellemesi ile birlikte yeni diyalog seçenekleri, yeni bir festival, yepyeni bir çiftlik, çiftlik hayvanları, gizemler ve çok daha fazlasına kavuştu. Dört gözle beklenen güncelleme geçtiğimiz gün yayınlandı.

Oyunun hayranları tarafından neredeyse davullu zurnalı kutlamalarla karşılanan güncelleme sonrası Stardew Valley'nin oyuncu sayısı da rekor kırdı.

Oyunun hayranları tarafından neredeyse davullu zurnalı kutlamalarla karşılanan güncelleme sonrası Stardew Valley'nin oyuncu sayısı da rekor kırdı.

SteamDB verilerine göre güncellemenin ardından 24 saatten az bir süre içinde eş zamanlı oyuncu sayısı 146,159'a ulaştı. Oyunun bir önceki rekoru ise 94.875 eş zamanlı Steam kullanıcısıydı.

Güncellemenin henüz diğer platformlara gelmediğini de belirtmekte fayda var.

Oyun PlayStation, Xbox ve Switch platformlarında da yer alsa da 1.6 güncellemesi henüz bu platformlar için yayınlanmış değil. Stardew Valley'nin Steam rekoru ise güncellemenin diğer platformlara da geldikten sonra yaşanabilecekler hakkında bir fragman niyetinde diyebiliriz.

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