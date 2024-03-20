Stardew Valley'nin 1.6 Güncellemesi Rekorla Geldi: Oyuncu Sayısı Zirveyi Gördü
Stardew Valley'nin 1.6 Güncellemesi Rekorla Geldi: Oyuncu Sayısı Zirveyi Gördü
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Müziğinden grafiklerine, her şeyiyle tek kişi tarafından geliştirilen Stardew Valley ders kitaplarına girecek bir başarıya zaten imza atmıştı.
Oyunun geliştiricisi ConcernedApe geçtiğimiz yıl ise büyük müjdeyi vererek Stardew Valley'e 1.6 güncellemesi ile birlikte pek çok yeni özellik ekleneceğini duyurmuştu.
Oyunun hayranları tarafından neredeyse davullu zurnalı kutlamalarla karşılanan güncelleme sonrası Stardew Valley'nin oyuncu sayısı da rekor kırdı.
Güncellemenin henüz diğer platformlara gelmediğini de belirtmekte fayda var.
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