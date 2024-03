Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Olacak

21 Mart itibariyle bedava olan ve 28 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilen Invincible Presents: Atomic Eve ve Call of The Wild: The Angler oyunlarını da yeni bedavamıza kavuşana kadar hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatmakta fayda var.