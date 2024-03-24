Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Olacak
Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Olacak
Epic Games Store'un 28 Mart Perşembe itibariyle kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacağı oyun ortaya çıktı. Steam fiyatı 330 TL'yi aşan eğlenceli bir oyun bu hafta bizleri bekliyor.
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Epic Games Store her hafta oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 10,49 dolar, yani yaklaşık 335 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Islets olacak.
Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?
Yeni bedava oyunumuza kavuşana kadar bu haftakileri de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
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