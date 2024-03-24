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Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Olacak

Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 330 TL'yi Aşan Oyun Ücretsiz Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.03.2024 - 13:43

Epic Games Store'un 28 Mart Perşembe itibariyle kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacağı oyun ortaya çıktı. Steam fiyatı 330 TL'yi aşan eğlenceli bir oyun bu hafta bizleri bekliyor.

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Epic Games Store her hafta oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Epic Games Store her hafta oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Steam'in en büyük rakibi olan Epic Games Store her hafta kullanıcılarına verdiği bedava oyunlarla çoktandır kalplerimizi çalmış durumda. AAA oyunlardan sevilen bağımsız yapımlara kadar bu zamana dek pek çok oyunu Epic Games sayesinde kütüphanelerimize kattık.

Bu haftanın bedava oyunu ise Steam'de 10,49 dolar, yani yaklaşık 335 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Islets olacak.

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

Epic Games Store artık alıştığımız üzere bedava oyunlarını her perşembe günü kullanıcılarına sunuyor. Önümüzdeki haftanın bedava oyunu Islets de 28 Mart Perşembe günü saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak.

Yeni bedava oyunumuza kavuşana kadar bu haftakileri de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Yeni bedava oyunumuza kavuşana kadar bu haftakileri de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

21 Mart itibariyle bedava olan ve 28 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilen Invincible Presents: Atomic Eve ve Call of The Wild: The Angler oyunlarını da yeni bedavamıza kavuşana kadar hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

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