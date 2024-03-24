Valorant'ın Yeni Ajanı Clove Tanıtıldı: Kendini Yeniden Diriltebiliyor!
Valorant'ın Yeni Ajanı Clove Tanıtıldı: Kendini Yeniden Diriltebiliyor!
Valorant'ın 24. ajanı olacak Clove ilk tanıtım videosu ile nihayet karşımızda. Oyunda dengeleri değiştirme potansiyeli olan Clove'un vadettiklerine gelin daha yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir süredir ipuçları ve sızıntılar ile gelişini takip ettiğimiz Clove ile tanışmamıza artık çok az kaldı.
Clove'un yeteneklerine ve oynanışına göz atabileceğimiz ilk resmi video yayınlandı.
Peki Valorant'ın yeni ajanı Clove'un yetenekleri neler olacak?
Peki Clove oyuna ne zaman eklenecek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda