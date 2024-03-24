Valorant'ın Yeni Ajanı Clove Tanıtıldı: Kendini Yeniden Diriltebiliyor!

Az önce de bahsettiğimiz gibi Clove'un yetenekleri henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak test sunucularından ve yayınlanan videodan da görülebilecek ipuçları kimi yetenekleri gözler önüne seriyor. Örneğin ajanımız tıpkı Brimstone gibi duman bulutları yaratabilecek. Ayrıca öldükten sonra da bunları bir şekilde kullanabilecek gibi görünüyor. Bunun yanında çarptığı düşmanları sarsacak bir enerji küresine de sahip olduğunu görmek mümkün.

Karakterimizin en dikkat çekici özelliği ise elbette ölümden dönebilmesi. Muhtemelen ulti özelliği olacak bu yetenek sayesinde Clove öldükten sonra maça tekrar dönebilecek.