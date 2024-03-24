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Valorant'ın Yeni Ajanı Clove Tanıtıldı: Kendini Yeniden Diriltebiliyor!

Valorant'ın Yeni Ajanı Clove Tanıtıldı: Kendini Yeniden Diriltebiliyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.03.2024 - 12:40

Valorant'ın 24. ajanı olacak Clove ilk tanıtım videosu ile nihayet karşımızda. Oyunda dengeleri değiştirme potansiyeli olan Clove'un vadettiklerine gelin daha yakından bakalım.

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Bir süredir ipuçları ve sızıntılar ile gelişini takip ettiğimiz Clove ile tanışmamıza artık çok az kaldı.

Bir süredir ipuçları ve sızıntılar ile gelişini takip ettiğimiz Clove ile tanışmamıza artık çok az kaldı.

Valorant'ın sürekli genişleyen ajan havuzunun şimdilik son üyesi olacak Clove oyunun ilk non-binary karakteri olacak. Bir kontrol uzmanı olarak karşımıza çıkacak olan Clove için yayınlanan ilk video ise beklentileri yükseltti.

Clove'un yeteneklerine ve oynanışına göz atabileceğimiz ilk resmi video yayınlandı.

Peki Valorant'ın yeni ajanı Clove'un yetenekleri neler olacak?

Peki Valorant'ın yeni ajanı Clove'un yetenekleri neler olacak?

Az önce de bahsettiğimiz gibi Clove'un yetenekleri henüz resmi olarak açıklanmış değil ancak test sunucularından ve yayınlanan videodan da görülebilecek ipuçları kimi yetenekleri gözler önüne seriyor. Örneğin ajanımız tıpkı Brimstone gibi duman bulutları yaratabilecek. Ayrıca öldükten sonra da bunları bir şekilde kullanabilecek gibi görünüyor. Bunun yanında çarptığı düşmanları sarsacak bir enerji küresine de sahip olduğunu görmek mümkün.

Karakterimizin en dikkat çekici özelliği ise elbette ölümden dönebilmesi. Muhtemelen ulti özelliği olacak bu yetenek sayesinde Clove öldükten sonra maça tekrar dönebilecek.

Peki Clove oyuna ne zaman eklenecek?

Peki Clove oyuna ne zaman eklenecek?

Valorant Bölüm 8 Kısım 2 ile birlikte Clove ekibe dahil olacak. Kısacası İrlandalı ajanımız ile tanışmak için kısa da olsa şimdilik biraz daha beklememiz gerekecek.

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