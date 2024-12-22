Hayri Cem ile Zihin Açıklığı 1; Teknoloji ve Gelecek, Dijital Dünyanın Temelleri
Modern bilgisayar biliminin temellerini atan ve yapay zekâ çalışmalarına öncülük eden İngiliz matematikçi, mantıkçı, kriptolog ve teorik biyolog Alan Turing, şöyle der: “Her büyük teknolojik devrim, insanoğlunun sınırlarını zorlaması ve hayal gücünün ötesine geçme cesaretiyle başlamıştır.” Teknolojinin doğası hem fırsatlar hem de meydan okumalar içeren sürekli bir dönüşüm döngüsüdür. Turing’in bu sözleri, insanoğlunun teknolojiye dair sınır tanımaz keşif arzusunun köklerini yansıtır. 21. yüzyılda, çipler, sensörler ve yazılımlarla şekillenen dijitalleşme süreci, toplumları derinden dönüştürüyor. Endüstri 4.0, bu dönüşümün üretim ekseninde bir devrim olarak şekillenirken; Toplum 5.0, dijitalleşmenin sosyal yaşam üzerindeki etkilerini tarif eden bir vizyon sunuyor.
Hayri Cem’in Teknoloji ve Gelecek, Dijital Dünyanın Temelleri kitabında ele aldığı gibi, bu dönüşüm sadece üretim ve sosyal yaşamda değil, bireylerin günlük alışkanlıklarında, ülkelerin ekonomik politikalarında ve hatta insanlık kavramının anlamında köklü değişimlere yol açıyor. Bugün artık sorularımız daha karmaşık: Yapay zekâ işsizliğe mi neden olacak yoksa daha yaratıcı işler mi doğuracak? Metaverse yalnızlık mı getirecek yoksa küresel bağlantılar mı güçlenecek? Bu değişimlere uyum sağlamak için bireyler ve toplumlar nasıl bir yol haritası izlemeli?
Bu bağlamda, teknoloji ve gelecek üzerine yapılan her tartışma, sadece bir bilimsel analiz değil, aynı zamanda bir etik değerlendirme ve insani bir sorgulamadır. Çünkü dijitalleşmenin etkilerini anlamadan, geleceğimizi şekillendirmek mümkün değildir.
"Teknoloji ve Gelecek, Dijital Dünyanın Temelleri" kitabınızı yazma sürecinde sizi en çok etkileyen konu neydi? Bu kitabı yazarken nasıl bir motivasyonla hareket ettiniz?
-"Karanlık fabrikalar” gibi konseptler iş gücü açısından tartışmalı bir konu. Bu tür fabrikaların gelecekte insan istihdamına etkisi ne olacak?
-Endüstri 4.0’ın eğitim sistemine etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu alanda Türkiye'nin yapması gereken öncelikli reformlar neler olmalı?
-Yaşam 3.0" konsepti üzerine düşünceleriniz nedir? İnsanlık bu yeni yaşam formuna nasıl uyum sağlayabilir?
-Teknolojiye erişim konusunda eşitsizlikleri azaltmak için neler yapılabilir?
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