Hayri Cem ile Zihin Açıklığı 1; Teknoloji ve Gelecek, Dijital Dünyanın Temelleri

Endüstri 4.0 ile, dünyadaki tüm mühendislik ve mimarlık eğitimleri yeniden yapılanmaya başladı. Bunun yanı sıra tıptan uzay bilimlerine kadar tüm alanlarda dijital teknolojiler eğitimin ayrılmaz birer parçası haline geldiler. Türk Milli Eğitim sistemi acilen, ilkokuldan itibaren, yazılım alanından başlayarak, her ders türünde dijital teknolojileri kullanmaya başlamalıdır. Bu teknolojilerle eğitim daha hızlı ve daha kalıcı olur. Basit bir örnek vereyim, VR ve AR gözlüklerini kullanarak, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarını ortadan kaldırmak mümkün. Çocuklar bu gözlükler vasıtasıyla her türlü deneyi, hiçbir sarf maliyeti ve kullanım riski olamadan yapabilirler. Ayrıca, deneyleri de bireysel olarak yapacaklarından öğrenmeleri daha hızlı ve kalıcı olur. Benzer teknikler tüm diğer derslerde de kullanılabilir.

-Gelecekte metaverse gibi kavramların yaşamımıza entegrasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu teknolojiler toplum yapısını nasıl şekillendirebilir?

Metaverse’in internetin yerini alacağı kesin. Ancak henüz emekleme aşamasında. Şu an internet üzerinde yaptığımız her işlemi (alış-veriş, eğlence, eğitim, bilgilenme vs.) Metaverse üzerinde, üç boyutlu olarak yapabileceğiz. Çok sevdiğiniz bir sanatçının sizden binlerce kilometre uzaktaki konserine katılabilmeniz ya da maddi imkanlarınızın yetmeyeceği 7 yıldızlı lüks otellerde sanal olarak konaklamanız, bir marketin reyonlarında sanal olarak dolaşıp, ürünleri denemeniz ve satın almanız mümkün olacak. Tabii bunları evinizden çıkmadan yapacak olmanız, sizi yalnızlaştırıp, sosyal yaşamdan koparacak. En büyük tehlike bence bu.