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Kelliğin Tedavisi Bulundu mu? Yeni Keşfedilen Bir Molekül Sayesinde Kellik Tarihe Karışabilir

Kelliğin Tedavisi Bulundu mu? Yeni Keşfedilen Bir Molekül Sayesinde Kellik Tarihe Karışabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 16:20

Kellik tarih mi oluyor? UCLA'dan gelen yeni araştırma sonuçları, saç dökülmesiyle mücadelede devrim yaratabilecek bir molekülün keşfedildiğini ortaya koydu. PP405 adı verilen bu küçük molekül, uzun süredir uykuda olan fakat hala canlı saç köklerini yeniden aktive edebiliyor. Üstelik bu yöntem, mevcut tedavilerden farklı olarak yalnızca 'şeftali tüyü' değil, tam gelişmiş saç telleri üretme potansiyeli taşıyor. Bilim dünyası temkinli olsa da, saçsızlığın kader olmaktan çıkabileceği bir dönemin eşiğinde olabiliriz.

İşte detaylar...

Kaynak

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2025 Şubat ayında UCLA (California Üniversitesi, Los Angeles), erkek tipi saç dökülmesinin tedavisine yönelik önemli bir bilimsel bulgunun duyurusu yaptı.

2025 Şubat ayında UCLA (California Üniversitesi, Los Angeles), erkek tipi saç dökülmesinin tedavisine yönelik önemli bir bilimsel bulgunun duyurusu yaptı.

“UCLA Kellik Sorununu Çözdü mü?” başlıklı basın bülteninde, bilim insanlarının saç köklerindeki uykuda olan fakat hâlâ sağlam hücreleri aktive edebilen küçük bir molekül keşfettikleri bildirildi.

PP405 Molekülü

PP405 Molekülü

Araştırmacılar, taşıyıcı molekül olarak tanımladıkları bu yeni bileşiğe 'PP405' adını verdi. Bu molekül, saç kökü kök hücrelerinde hücreleri uykuda tutan bir proteine bağlanarak bu proteinin aktivitesini baskılıyor. Bu sayede kök hücreler yeniden aktive edilerek saç üretimi tetikleniyor.

UCLA'nın açıklamasına göre saç dökülmesi; yaşlanma, stres, hormonal dengesizlikler ve genetik yatkınlık gibi çok sayıda faktörden kaynaklanabiliyor. Mevcut tedavilerin yalnızca %30 civarında bir başarı oranına sahip olduğu ve çoğu bireyin etkisiz ürünleri denemek ya da pahalı cerrahi müdahalelere başvurmak zorunda kaldığı belirtildi. Halihazırda FDA onaylı iki ilaç, bu alanda sınırlı başarı sağlamış durumda.

PP405 molekülü üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları yaklaşık 10 yıl önce başladı.

PP405 molekülü üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları yaklaşık 10 yıl önce başladı.

2023 yılında başlatılan ilk insan denemelerinde, molekülün gece yatmadan önce topikal formda saç derisine uygulanmasının umut verici sonuçlar verdiği gözlemlendi. Deneysel sonuçlar şimdilik ihtiyatla paylaşılırken, istatistiksel olarak anlamlı veriler elde edildiği belirtildi.  Bu yeni yaklaşımın en dikkat çekici yönlerinden biri, diğer kozmetik ürünlerin çoğunlukla 'şeftali tüyü' gibi ince yapılı kıllar üretmesine karşın, PP405’in kalın ve tam gelişmiş ('terminal') saç tellerinin büyümesini tetikleme potansiyeli taşımasıdır.

Araştırmayı yürüten ekibin önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. William Lowry, bu molekülün etkinliğini şu şekilde açıkladı:

“Saç kökü hücrelerinin, çevresindeki diğer hücrelerden farklı bir metabolizmaya sahip olduğunu keşfettik. Bu metabolizmayı teşvik etmek, kök hücre aktivasyonunu hızlandırıyor ve yeni saç oluşumunu sağlıyor.”

Lowry, bu bulgular doğrultusunda farklı saç dökülmesi modelleri üzerinde etkili olabilecek moleküller geliştirdiklerini ve bu yaklaşımın bilimsel temellere dayalı, yenilikçi bir tedavi seçeneği sunduğunu belirtti.

Tedavinin ticari olarak kullanıma sunulması ise zaman alacak.

Tedavinin ticari olarak kullanıma sunulması ise zaman alacak.

Araştırma ekibi, 'Pelage Pharmaceuticals' adlı bir biyoteknoloji şirketi kurdu. Google Ventures tarafından desteklenen bu girişim, geçtiğimiz yıl klinik araştırmaların ilerletilmesi ve resmi onayların alınabilmesi amacıyla 16,4 milyon dolarlık yatırım aldı.

UCLA basın bülteninde, “FDA onay süreçleri zaman alabilir ancak bu beklemeye değer olacak” ifadesine yer verildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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