Kelliğin Tedavisi Bulundu mu? Yeni Keşfedilen Bir Molekül Sayesinde Kellik Tarihe Karışabilir

Araştırmacılar, taşıyıcı molekül olarak tanımladıkları bu yeni bileşiğe 'PP405' adını verdi. Bu molekül, saç kökü kök hücrelerinde hücreleri uykuda tutan bir proteine bağlanarak bu proteinin aktivitesini baskılıyor. Bu sayede kök hücreler yeniden aktive edilerek saç üretimi tetikleniyor.

UCLA'nın açıklamasına göre saç dökülmesi; yaşlanma, stres, hormonal dengesizlikler ve genetik yatkınlık gibi çok sayıda faktörden kaynaklanabiliyor. Mevcut tedavilerin yalnızca %30 civarında bir başarı oranına sahip olduğu ve çoğu bireyin etkisiz ürünleri denemek ya da pahalı cerrahi müdahalelere başvurmak zorunda kaldığı belirtildi. Halihazırda FDA onaylı iki ilaç, bu alanda sınırlı başarı sağlamış durumda.