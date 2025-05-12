Kelliğin Tedavisi Bulundu mu? Yeni Keşfedilen Bir Molekül Sayesinde Kellik Tarihe Karışabilir
Kellik tarih mi oluyor? UCLA'dan gelen yeni araştırma sonuçları, saç dökülmesiyle mücadelede devrim yaratabilecek bir molekülün keşfedildiğini ortaya koydu. PP405 adı verilen bu küçük molekül, uzun süredir uykuda olan fakat hala canlı saç köklerini yeniden aktive edebiliyor. Üstelik bu yöntem, mevcut tedavilerden farklı olarak yalnızca 'şeftali tüyü' değil, tam gelişmiş saç telleri üretme potansiyeli taşıyor. Bilim dünyası temkinli olsa da, saçsızlığın kader olmaktan çıkabileceği bir dönemin eşiğinde olabiliriz.
İşte detaylar...
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2025 Şubat ayında UCLA (California Üniversitesi, Los Angeles), erkek tipi saç dökülmesinin tedavisine yönelik önemli bir bilimsel bulgunun duyurusu yaptı.
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PP405 Molekülü
PP405 molekülü üzerinde yapılan laboratuvar çalışmaları yaklaşık 10 yıl önce başladı.
Tedavinin ticari olarak kullanıma sunulması ise zaman alacak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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