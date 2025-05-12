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Beşiktaş'tan Kiralık Olarak Oynayan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Devlerini Peşine Düşürdü

Beşiktaş'tan Kiralık Olarak Oynayan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Devlerini Peşine Düşürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 16:03

Beşiktaş’tan Rio Ave’ye kiralanan genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Portekiz Ligi’nde sergilediği istikrarlı oyun, özellikle yerel basında övgüyle karşılandı. Genç oyuncuya Portekiz ve Almanya’dan ciddi teklifler geldiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Tıknaz’ın geleceğiyle ilgili karar verme hakkını 'opsiyon' maddesiyle kaybetmiş görünüyor.

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Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de lige damga vurmaya devam ediyor.

Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de lige damga vurmaya devam ediyor.

Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Nacional, sahasında Rio Ave ile karşı karşıya geldi. Estadio da Madeira’da oynanan mücadelede Rio Ave, ilk yarıyı 3-0 gibi rahat bir skorla önde tamamladı ancak üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Rio Ave’nin genç milli oyuncusu Demir Ege Tıknaz, karşılaşmanın yıldızı olurken 3. ve 43. dakikalarda attığı gollerle takımını öne taşıdı.

Portekiz devlerinin dikkatini çekti.

Portekiz devlerinin dikkatini çekti.

Rio Ave formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Demir Ege Tıknaz, Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Portekiz’in köklü kulüpleri Benfica, Sporting ve Porto’nun genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. Almanya’dan RB Leipzig’in de Demir Ege’ye ilgi gösterdiği öğrenildi.

Yıldız adayı ucuza elden kaçtı.

Yıldız adayı ucuza elden kaçtı.

Bu gelişmelerin ardından Portekiz temsilcisi Rio Ave, Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Beşiktaş başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Rio Ave, Demir Ege’nin opsiyonunu kullanıp 10 milyon Euro’ya satacak” ifadeleriyle dikkat çekmişti. Öte yandan Rio Ave'nin, 5 milyon Euro’luk bedeli Beşiktaş’a taksitler halinde ödeyeceği öğrenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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