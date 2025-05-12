Beşiktaş'tan Kiralık Olarak Oynayan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Devlerini Peşine Düşürdü
Beşiktaş’tan Rio Ave’ye kiralanan genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Portekiz Ligi’nde sergilediği istikrarlı oyun, özellikle yerel basında övgüyle karşılandı. Genç oyuncuya Portekiz ve Almanya’dan ciddi teklifler geldiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Tıknaz’ın geleceğiyle ilgili karar verme hakkını 'opsiyon' maddesiyle kaybetmiş görünüyor.
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Demir Ege Tıknaz, Portekiz'de lige damga vurmaya devam ediyor.
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Portekiz devlerinin dikkatini çekti.
Yıldız adayı ucuza elden kaçtı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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