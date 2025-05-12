Beşiktaş'tan Kiralık Olarak Oynayan Demir Ege Tıknaz, Portekiz Devlerini Peşine Düşürdü

Portekiz Premier Ligi'nin 33. haftasında Nacional, sahasında Rio Ave ile karşı karşıya geldi. Estadio da Madeira’da oynanan mücadelede Rio Ave, ilk yarıyı 3-0 gibi rahat bir skorla önde tamamladı ancak üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Rio Ave’nin genç milli oyuncusu Demir Ege Tıknaz, karşılaşmanın yıldızı olurken 3. ve 43. dakikalarda attığı gollerle takımını öne taşıdı.