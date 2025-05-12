El Clasico'da Barcelona'nın Golü İptal Oldu, VAR Odasındaki Sevinç Yayına Yansıdı
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Bu sezon El Clasico'ların galibi değişmedi.
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5. gol VAR'dan döndü.
VAR odası gol iptal edilince rahat bir nefes aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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