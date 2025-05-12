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El Clasico'da Barcelona'nın Golü İptal Oldu, VAR Odasındaki Sevinç Yayına Yansıdı

El Clasico'da Barcelona'nın Golü İptal Oldu, VAR Odasındaki Sevinç Yayına Yansıdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 14:36

VAR'ın futbola girmesiyle hem birçok pozisyon açıklığa kavuştu hem de futbol dünyamıza yeni skandallar eklendi. Geçtiğimiz ay VAR odasında bahis yapan Bulgar hakeme şimdi de fanatik Madridista hakem eklendi. 

Barcelona'nın golü sonrası yayına giden ses İspanya futbolunu karıştırdı.

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Bu sezon El Clasico'ların galibi değişmedi.

Bu sezon El Clasico'ların galibi değişmedi.

Bu sezon lig ve kupada oynanan tüm EL Clasico'ların galibi Barcelona oldu. Hansi Flick'in öğrencileri oynadıkları futbolla şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Dün oynanan maçı 4-3 kazanan Katalanlar'ın beşinci golü VAR'dan döndü. 

İspanya bu pozisyonu konuşuyor.

5. gol VAR'dan döndü.

5. gol VAR'dan döndü.

Maçın son bölümünde Fermin'in golüyle 5-3 öne geçen Barcelona'nı golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Fermin'in eline çarpan top golü iptal olmasına neden oldu ve maç 4-3 sona erdi.

VAR odası gol iptal edilince rahat bir nefes aldı.

VAR odası gol iptal edilince rahat bir nefes aldı.

VAR kayıtlarına yansıyan görüntülerdeki sesler yayına da gitti. Bir hakemin iptal edilen golün ardından 'Oh çok şükür, neyse ki el' dediği duyuldu. 

Bu kayıt sonrası İspanya futbolu bir kez daha karıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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