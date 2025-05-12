Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe'nin Osimhen ve Napoli'ye Teklif Yaptığını İddia Etti
Victor Osimhen'in transferiyle ilgili Avrupa'da birçok kulüp devredeyken, Türkiye'den de dikkat çeken bir ilgi söz konusu. Galatasaray’ın doğal olarak gündeminde olduğu bilinen yıldız golcüye, Fenerbahçe’nin de ilgi gösterdiği iddia ediliyor.
Her iki kulübün de gelecek sezon forvet hattını Osimhen'le güçlendirmek istemesi, Osimhen ismini ortak hedef haline getirmiş durumda. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti, bu transferin gerçekleşme ihtimalini belirsiz kılıyor.
Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe tarafının teklifini paylaştı.
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Kısa sürede Galatasaray'ın simge ismi oldu.
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Fenerbahçe de masada...
Seten, Fenerbahçe'nin önerdiği rakamları yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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