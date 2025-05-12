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Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe'nin Osimhen ve Napoli'ye Teklif Yaptığını İddia Etti

Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe'nin Osimhen ve Napoli'ye Teklif Yaptığını İddia Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 10:03 Son Güncelleme: 12.05.2025 - 10:06

Victor Osimhen'in transferiyle ilgili Avrupa'da birçok kulüp devredeyken, Türkiye'den de dikkat çeken bir ilgi söz konusu. Galatasaray’ın doğal olarak gündeminde olduğu bilinen yıldız golcüye, Fenerbahçe’nin de ilgi gösterdiği iddia ediliyor. 

Her iki kulübün de gelecek sezon forvet hattını Osimhen'le güçlendirmek istemesi, Osimhen ismini ortak hedef haline getirmiş durumda. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti, bu transferin gerçekleşme ihtimalini belirsiz kılıyor.

Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe tarafının teklifini paylaştı.

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Kısa sürede Galatasaray'ın simge ismi oldu.

Kısa sürede Galatasaray'ın simge ismi oldu.

Victor Osimhen kiralık olarak gelmesine rağmen gösterdiği performans ve aidiyetle taraftarların sevgilisi oldu. Galatasaray için 75 milyon Euro ilk başta imkansız olarak gözükse de sponsorluklar ve Şampiyonlar Ligi geliri konuyu pazarlığa açmış görünüyor.

Fenerbahçe de masada...

Fenerbahçe de masada...

Gazeteci İbrahim Seten, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü için Fenerbahçe'nin ciddi bir şekilde masada olduğunu iddia etti. Seten, Fenerbahçe tarafının hem bonservisi elinde bulunduran Napoli'ye hem de Osimhen'e teklifini ilettiğini yazdı.

Seten, Fenerbahçe'nin önerdiği rakamları yazdı.

Seten, Fenerbahçe'nin önerdiği rakamları yazdı.

İbrahim Seten, yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe, Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca Osimhen'e de Galatasaray'ın verdiğinden fazla bir maaş vermeyi teklif etti.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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