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Beşiktaş'tan Ayrılacağı Yönünde Haberler Olan Immobile Burada Mutlu Olduğunu Söyledi

Beşiktaş'tan Ayrılacağı Yönünde Haberler Olan Immobile Burada Mutlu Olduğunu Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 00:03

Ciro Immobile'in geleceği hala belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta mutsuz olduğu yönündeki söylentiler zaman zaman gündeme geliyor, ancak bu durumun kesinleşip kesinleşmeyeceği netleşmiş değil. Transferi hakkında farklı kulis bilgileri olsa da, son kararı veren taraf, Immobile'in kendisi ve kulübü olacak. 

Ancak gideceğine kesin gözüyle bakılan Immobile'den bugün kalma sinyali geldi.

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Günün yıldızlarından biri Immobile oldu.

Günün yıldızlarından biri Immobile oldu.

Adana Demirspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta sahanın en iyilerinden biri golüyle yıldızlaşan Ciro Immobile'ydi. Immobile attığı golün ardından maç sonunda yayıncı kuruluşa özel açıklamalar yaptı. İtalyan golcü gelecek sene için umut dolu sözler söyledi.

"Yanlış yorumlandı sanırım"

"Yanlış yorumlandı sanırım"

Ciro Immobile, ayrılacağı yönündeki haberler çıkmasını yanlış yorumlama diye açıkladı. Immobile, 'Benim için gideceğim yönünde bazı şeyler söylendi. Bunlar doğru değil. Yanlış yorumlanmadan kaynaklanmış olabilir. Burada mutluyum. Kendimi daha fazla işin içinde hissediyorum. Sahada da elimden geleni yapmaya çalışıyorum.' dedi

Immobile, Serdal Adalı ile de bir görüşme yaptığını söyledi.

Immobile, Serdal Adalı ile de bir görüşme yaptığını söyledi.

Immobile, 'Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız.' açıklamasında bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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