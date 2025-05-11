Beşiktaş'tan Ayrılacağı Yönünde Haberler Olan Immobile Burada Mutlu Olduğunu Söyledi

Immobile, 'Şu anda kendimi işin içinde daha fazla hissediyorum. Başkanımızla da görüştük, aramızda güzel bir diyalog geçti. Hem ben hem takım için daha iyi mental seviyelere gelmek için böyle bir görüşmemiz oldu. Şu anda işler iyi gidiyor. Kalan maçlarda üçüncü sırayı almak için elimizden geleni yapacağız.' açıklamasında bulundu.