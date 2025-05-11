Beşiktaş'tan Ayrılacağı Yönünde Haberler Olan Immobile Burada Mutlu Olduğunu Söyledi
Ciro Immobile'in geleceği hala belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'ta mutsuz olduğu yönündeki söylentiler zaman zaman gündeme geliyor, ancak bu durumun kesinleşip kesinleşmeyeceği netleşmiş değil. Transferi hakkında farklı kulis bilgileri olsa da, son kararı veren taraf, Immobile'in kendisi ve kulübü olacak.
Ancak gideceğine kesin gözüyle bakılan Immobile'den bugün kalma sinyali geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günün yıldızlarından biri Immobile oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yanlış yorumlandı sanırım"
Immobile, Serdal Adalı ile de bir görüşme yaptığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın