Beklenen İmza Geliyor: Xabi Alonso ile Real Madrid Anlaşması Tamam
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini korurken, yerine geçebilecek isimler arasında Xabi Alonso öne çıkıyor. Bayer Leverkusen'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Alonso, kulübün eski oyuncusu olması nedeniyle taraftarlar arasında da heyecan yaratıyor. Real Madrid yönetiminin genç teknik adama sıcak baktığı ve uzun vadeli bir proje düşünebileceği konuşuluyor.
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Kazanılacak ne varsa hepsini kaybetti.
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En güçlü aday Xabi Alonso...
Leverkusen'le yolları ayırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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