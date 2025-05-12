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Beklenen İmza Geliyor: Xabi Alonso ile Real Madrid Anlaşması Tamam

Beklenen İmza Geliyor: Xabi Alonso ile Real Madrid Anlaşması Tamam

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.05.2025 - 12:05

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini korurken, yerine geçebilecek isimler arasında Xabi Alonso öne çıkıyor. Bayer Leverkusen'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Alonso, kulübün eski oyuncusu olması nedeniyle taraftarlar arasında da heyecan yaratıyor. Real Madrid yönetiminin genç teknik adama sıcak baktığı ve uzun vadeli bir proje düşünebileceği konuşuluyor.

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Kazanılacak ne varsa hepsini kaybetti.

Kazanılacak ne varsa hepsini kaybetti.

Carlo Ancelotti, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Lig, Kral Kupası'nda yarışıp tek tek hepsinde mutsuz sonu yaşadı. 

Son olarak dün Barcelona'ya 4-3 kaybederek kırılması güç bir rekora imza attı ve bu sezon Barcelona ile beş farklı şehirde çıktığı beş maçı da kaybetmiş oldu. 

Hal böyle olunca da Ancelotti'nin günleri artık sayılı.

En güçlü aday Xabi Alonso...

En güçlü aday Xabi Alonso...

Leverkusen ile Bayern'in hegemonyasına son vererek bir Bundesliga şampiyonluğu kapan Xabi Alonso, bir süredir Real Madrid'in gündeminde. Sık sık adı eski kulübüyle anılan Xabi Alonso, işine konsantre olduğunu ve Ancelotti varken bunun pek mümkün olmadığını söylüyordu.

Leverkusen'le yolları ayırdı.

Leverkusen'le yolları ayırdı.

Xabi Alonso, bu sezonun sona ermesiyle brilikte Leverkusen'den ayrıldığını açıkladı. Ancelotti'nin de Real Madrid'den ayrılacağı konuşuluyor. 

Transfer süreçlerinin önemli ismi Fabrizio Romano ise transferin tamamlandığını duyurdu. Romano'ya göre Xabi Alonso kendisini 2028 yılına kadar Real Madrid'e bağlayan imzayı attı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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