Beklenen İmza Geliyor: Xabi Alonso ile Real Madrid Anlaşması Tamam

Carlo Ancelotti, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Lig, Kral Kupası'nda yarışıp tek tek hepsinde mutsuz sonu yaşadı.

Son olarak dün Barcelona'ya 4-3 kaybederek kırılması güç bir rekora imza attı ve bu sezon Barcelona ile beş farklı şehirde çıktığı beş maçı da kaybetmiş oldu.

Hal böyle olunca da Ancelotti'nin günleri artık sayılı.